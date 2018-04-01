И снова о пожарах: чем виноваты наши двери, балконы и коврики?

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Пожар в квартире девятиэтажки на Таллиннском шоссе, 32, случившийся в тот же день (25 марта), что и трагедия в Кемерово, в Нарве обсуждался едва ли меньше, чем пожар в российском торговом центре. Причина та же - люди проецируют опасную ситуацию на собственную жизнь. Читатели спрашивают: что рядовые жители могут сделать для своей безопасности и кто отвечает за ущерб, нанесенный в случае пожара их имуществу. На эти вопросы «НГ» ответила Евгения Парв, руководитель по коммуникации Восточного спасательного центра.

Сгоревшая предположительно от брошенного сверху окурка квартира в Нарве.

- Евгения, как утверждают читатели, в ходе тушения пожара на Таллиннском шоссе, 32 вода залила квартиры вплоть до второго этажа. Также якобы на автомашины, припаркованные у дома, «что-то капало сверху» в ходе тушения пожара - как утверждают опять-таки читатели, это «что-то» повредило капоты автомобилей. Владельцы пострадавших квартир и автомобилей интересуются, имеют ли они право на возмещение ущерба от Спасательного департамента, либо от квартирного товарищества, либо от виновника пожара?

- Спасатели могут действовать в случае пожара для его устранения теми средствами, что предусмотрены в таких случаях. Согласно Закону о государственной ответственности, департамент не возмещает причиненный в ходе спасательных работ ущерб. Собственники автомобилей могут обратиться в страховую фирму или же к виновнику пожара или в суд, если этот виновник будет выявлен.

- Есть ли уже у спасателей предположения, по чьей вине возник пожар? Верна ли версия, которую нам изложили опять-таки читатели: причиной стал плохо затушенный окурок, брошенный с верхнего балкона и попавший, соответственно, на балкон 7-го, захламленного различными старыми вещами, которые быстро загорелись от окурка.

- Предположение такое, что действительно окурок был выброшен из окна выше, спасатели отправили предложение полиции начать производство, пока ответа от полиции не поступило. (Как выяснила «НГ», во вторник полиция приняла решение о начале производства по этому делу по статье 404 (поджог).

- В связи с этой версией читатели спрашивают: есть ли правила, регламентирующие состояние балконов, имеет ли собственник квартиры право захламлять их? Если такие правила есть, кто и как контролирует их соблюдение?

- Балкон находится в собственности владельца квартиры и закона, запрещающего хранить на нем вещи, нет. Но эти моменты может отрегулировать квартирное товарищество на общем собрании. В любом случае – совет от Спасательного департамента: не храните на балконе легковоспламеняющиеся вещи, по возможности, оставляя его незахламленным. Это в интересах вашей безопасности.

- Должны ли быть исправными балконные люки и лестницы? В девятиэтажках на всю эту систему безопасности советских времен (люки и лестницы) владельцы квартир давно махнули рукой и, обустраивая красиво свои лоджии, забили люки и выкинули лестницы. Имели ли они право так поступить или могут быть за это наказаны?

- Тут я бы посоветовала поднять внутреннюю документацию дома, потому что нужно смотреть, были ли эти лестницы и люки изначально эвакуационными выходами, и были ли все эти перестройки согласованы с местным самоуправлением. И уже исходить из полученной информации.

- Наши читатели также интересуются, действительно ли Спасательный департамент требует, чтобы тамбурные двери (то есть такие, которые отделяют от общего коридора сразу две или больше квартир) были бы обязательно противопожарными? При этом они отмечают, что в некоторых домах эти двери существовали изначально, с момента постройки дома.

- В случае, если все эти перегородки ставились в свое время без согласования с местным самоуправлением, то, конечно же, их наличие там незаконно, но этот момент регулирует местное самоуправление. В случае, если согласование было получено, единственной проблемой Спасательный департамент видит отсутствие противопожарных дверей. Т.е. это - противопожарная секция, а значит, там должны быть установлены противопожарные двери.

Вполне можно задним числом согласовать эти перегородки с местным самоуправлением, в этом ничего страшного нет. Но после этого в любом случае двери придется поменять на противопожарные, как того требует закон.

Напомню, что с точки зрения спасателей, каждая квартира является противопожарной секцией, а противопожарная дверь необходима в первую очередь собственникам квартиры для обеспечения их безопасности: ведь такая дверь способна защитить людей до прибытия пожарных не только от огня, но и от дыма. Поэтому в новостройках противопожарные двери устанавливаются обязательно.

- Противопожарная дверь должна защитить от огня и дыма в случае, если пожар начался за пределами квартиры. Но если пожар случился внутри квартиры, не замедлит ли работу спасателей наличие одной или даже двух противопожарных дверей (квартирной и тамбурной), не увеличит ли это существенно время, которое спасатели тратят на проникновение в запертую квартиру?

- Не увеличит, спасателям все равно, какую дверь вырезать. Если, конечно, вырезать придется.

- Должны ли быть противопожарными или вообще отвечающими каким-то особым требованиям подъездные двери и двери лифтов? Если да, то из каких соображений (ведь лифты в случае пожара отключают)?

- Подъездные двери могут быть обычными, лифты же по закону все-таки являются противопожарной секцией и, по сути, должны быть с современными дверями. Однако пользоваться лифтами во время пожара нельзя.

- И напоследок вопрос, который читатели задавали с долей возмущения: правда ли, что Спасательный департамент недавно потребовал от КТ либо убрать все дверные коврики снаружи квартир, либо намертво прикрепить их к полу?

- В январе инспекторы Спасательного департамента предприняли рейды в многоквартирные дома. Проверялись в основном пути эвакуации, в связи с чем квартирные товарищества получили и предписания, и советы.

Кого-то, возможно, удивила рекомендация по поводу находящихся перед дверью ковриков, когда инспекторы предложили их убрать. Но, если исходить из требования Закона о пожаробезопасности и эвакуационных путях, то у инспекторов есть право принять взвешенное решение в каждом конкретном случае и порекомендовать убрать или заменить коврик, если он действительно представляет препятствие для эвакуации (сильно сколь­зит или большой).

Советник Бюро надзора за пожарной безопасностью Восточного спасательного центра Маарика Кыйв в своем комментарии по этому же поводу отмечала, что у квартирных товариществ есть право самостоятельно регулировать такие вещи и решить, насколько близко можно подойти к идеалу в плане пожаробезопасности. Конечно, первое, что нужно сделать — перестать складировать мусор и старую мебель в подвалах и на лестничных клетках. Насчет ковриков - важно оценить ситуацию именно с точки зрения препятствия на пути эвакуации.

Со своей стороны, я, как и Восточный спасательный центр, советую при любых возникающих вопросах обращаться за разъяснениями к инспекторам своего региона.

Погорельцы с Таллинского шоссе, 32: «Такое может случиться с каждым» Выгоревшая практически дотла трехкомнатная квартира, по предположению Спасательного департамента, пострадала от небрежного поведения курильщика, выбросившего не до конца затушенный окурок из окна сверху. От окурка загорелась вначале лоджия, потом кухня, а затем и вся квартира.

«НГ» связалась с Елизаветой, дочерью пострадавшей 79-летней женщины, и вот что она рассказала: «Мама три дня просидела одна в холодной и пустой выгоревшей квартире, пока я добиралась к ней из-за границы (работаю в Англии). Скорее всего, упавший сверху окурок попал прямо на старые деревянные рамы лоджии, и с этого и начался пожар. Когда началось задымление квартиры, мама сумела добраться до входной двери и открыть ее, и тут ее сразу подхватили соседи. Они же, вероятно, и вызвали спасателей. Но после того, как пожар был потушен, мама вернулась в выгоревшую квартиру и провела там три дня. Моя подруга приносила ей горячую пищу, но уйти оттуда мама отказывалась. Даже мне пришлось уговаривать ее покинуть квартиру почти час - мама никак не могла смириться с мыслью, что сгорело ее родное гнездо, пережила сильнейший шок. Я тоже была в шоке и едва не зарыдала, когда увидела ее - маленькую, сгорбленную от горя и черную от копоти, как трубочист». Елизавета просит передать огромную благодарность всем, кто откликнулся на просьбу ее подруги, размещенную в социальных сетях, и помог очистить квартиру от остатков сгоревшего имущества, обоев, и т.д, а также перечислял деньги на счет семьи погорельцев: «В нашем городе очень много хороших, добрых, по-настоящему отзывчивых людей». По ее словам, многие из тех, кто приходил помочь, рассказывали ей истории о пожарах, возникших из-за брошенных окурков. «Можно сказать, такое может случиться с каждым. Возможно, кому-то наша история поможет задуматься о собственной безопасности, о том, что необходимы и дымовые датчики, и страховка. Квартиру мамы я, к сожалению, не застраховала своевременно. Знаете, как все думают: во-первых, с нами ничего не может случиться, во-вторых, да что там страховать? Вот и мы так думали, оказалось, напрасно». Елизавета рассказала, что благодаря помощи неравнодушных людей, перечислявших кто 5, кто 10 евро на указанный в социальных сетях счет, ей удалось собрать средства на начало ремонта, около двух тысяч евро. Деньги погорельцам выделит и городской Департамент социальной помощи, куда Елизавета уже обратилась. Однако, по ее словам, понесенный в результате пожара ущерб настолько велик, что помощь и сейчас не будет лишней, поэтому мы также публикуем номер счета Елизаветы. EE792200001101281578 Swedbank AS / JELIZAVETA PÕLLU

Ирина ТОКАРЕВА