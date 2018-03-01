Россия не созрела для перемен или Размышления о выборах президента в России

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Владимир Калинкин высказал свое мнение о кандидатах в президенты России на выборах 2018 года.

Немного истории

Советские люди трудились для себя и будущего своих детей. Но оно не состоялось. Его украли после переворота 1991 года новые капиталисты России. Обюрократившаяся номенклатурная КПСС выронила власть из рук, и её тут же подхватили доморощенные мещане, прихватизировав промышленные предприятия, землю и её недра, - все, что по Конституции страны и сегодня считается достоянием государства и нации. СССР рухнул, обрушив и социальную справедливость, и все достижения социализма. Новые политические силы, с соответствующими корыстными интересами, ограбили страну. Они развалили и Союз республик. Позорно, но это сделали лидеры коммунистов. Бывший член ЦК КПСС Борис Ельцин, став президентом «новой» России, обратился ко всем союзным республикам: «Вам нужен суверенитет? Берите, сколько сможете унести». Все на радостях подхватили и разбежались, а теперь маются. Кто-то упал в крепкие объятия Запада, потеряв свою самостоятельность (Прибалтика), кто-то вообще рухнул (республики Средней Азии), кто-то не погнушался военными переворотами (Украина). Миллионы людей всех советских республик, которые строили свою страну, спасали её от фашистов, восстанавливали после войны, - разом стали нищими… А новая элита и сейчас жирует, проживает их наследство, вывозит капиталы за границу.

Жизнь современной России

Жизнь народа очень похожа сейчас на жизнь героев пьесы Горького «На дне». Бедность (свыше 20 миллионов живут ниже порога бедности), классовое расслоение, коррупция, падение экономики, падение нравов… И никаких реальных планов на будущее. Особенно обидно это тем, кто жил в СССР. Позорно так бедно жить в стране, самой богатой ресурсами. Ими теперь распоряжается кучка олигархов-миллиардеров. А теперь главный вопрос: что же за система управляет Россией сегодня? По сути – это финансово-олигархический капитализм «для своих». Для тех, кто разворовывает богатства России, вывозит прибыли за рубеж.

Исчезли многие отрасли промышленности. Прямо на глазах исчезают заводы, фабрики, посёлки. Все деревни и пустоши заросли борщевиком. Кругом развал, бездорожье. Жизнь – в Москве и Питере. А все регионы в упадке.

Моё сердце обливается кровью, когда я каждый год вижу этот распад на моей Родине – в Ивановской области. В Кинешме, Вичуге, Родниках, Шуе и в самом Иванове закрыты и закрываются комбинаты, фабрики, заводы. Почти все мужчины ездят на работу в Москву. В городе моей юности Кинешме стоят вдоль берегов Волги огромные заброшенные корпуса заводов. На другом берегу, в Заволжске, такая же картина. Гордость России, её «главная улица» - матушка-Волга – полностью опустела. Ни пароходов, ни барж не видно. Все пароходства на Волге ликвидированы. Чудом сохранившиеся «Метеоры» переплыли в Питер, изумляя иностранных туристов своими совершенством и красотой. А Волга – пуста. А ведь когда-то она была барометром развития экономики. Водные пути считаются самыми экономически выгодными. И я наблюдал в Европе: все реки – Эльба, Марна, Дунай, Сена – трудятся день и ночь. А в России вообще исчез речной флот.

Разруха, безработица, бедность, низкие зарплаты и пенсии, заброшенные селения - всё это я наблюдал во Владимирской, Костромской, Ярославской, Вологодской, Ленинградской областях.

В Сибири – та же картина. По всей стране - дороги и деревни, заросшие травой. Так жить в 21 веке – позор для России. Нищета, социальное расслоение, никакого будущего для молодёжи – вот результат нового политического строя, правления олигархов. В России зреет недовольство народа. И прошедшие выборы могли бы изменить всё это. Но, похоже, ни народ, ни демократия не созрели для перемен. А жаль. Неужели надо ждать бунта? И если он случится, то не помогут ни ФСБ, ни национальная гвардия.

Выборы, как зеркало русской жизни

Все вы наблюдали предвыборную компанию. Она была абсолютно недемократичная. О кандидатах в президенты. Из всех 8-ми кандидатов только у одного из них, от КПРФ и Блока левых и патриотических сил, Павла Грудинина – чёткая и перспективная программа «20 шагов». Он конкретно предлагает пути выхода из кризиса страны по всем направлениям. Остальные кандидаты выглядят как лузеры и пустозвоны. Ничего вразумительного, кроме Явлинского и Титова. Но и у них программы односторонние. Один даёт советы по усовершенствованию капитализма, второй предлагает пути поддержки предпринимательства. А народу это надо? В программе и поведении говоруна Жириновского пустые лозунги, позёрство и «циркачество», что позволяет расшифровать его детище ЛДПР как «ложно-демократическаая партия России». Лидер и партия изжили себя и позорят демократический облик России. Не ясно, кто за них голосует. Программа К. Собчак – сплошное пустозвонство. А 10 сталинских ударов М. Сурайкина – полная безграмотность и пустые лозунги. Вот такого возвращения сталинизма Россия точно не примет. Какой-то бред. И за такие удары Сталин бы его точно расстрелял. Программа Бабурина расплывчата, без конкретики. Но больше всего меня удивило, что у самого главного кандидата Владимира Путина нет никакой программы. Её заменило его «Обращение к Совету федерации» с какими-то обещаниями и хвастовством про сверхоружие. Скажите, а зачем бедному русскому народу это оружие. Оно сделает его богаче? Обещание Путина вдвое сократить бедность в стране, с 20 до 10 млн, не обосновано ничем. А почему бы её вообще не ликвидировать? И как это сделать? Ни слова. Я не поленился – нашёл в прессе точно такие же его обещания перед выборами 2012 года. Всё то же, всё так же – и уже 18 лет стоит Россия на месте и даже падает экономически. А где программа спасения экономики? Хорошо, что олигархи не успели забрать заводы ВПК, а то бы и армию перевооружить не смогли бы. А все наказы Путина не выполняются, коррупция свирепствует, экономика ползёт лишь за счёт нефти и газа.

Как топили Павла Грудинина

Вот на таком фоне власть увидела и ужаснулась: оказывается, появилась достойная оппозиция от КПРФ и Блока левых и патриотических сил. Увидев, что его программа близка народу, власть испугалась и дала команду ИЗБИРкому и всем СМИ – топить его. Как признался Жириновский: «Всё время топили Грудинина и меня немножко». Жириновского не топили вообще. Это прихвастнул. Для власти он свой. ИЗБИРком запустил по всем каналам фейк о, якобы, незакрытых счетах, миллиардах, золоте Грудинина. Но, поскольку это всё ложь, то снять его с выборов не смогли. Но многие телезрители поверили фейку. А то, что П. Грудинин самый бедный из всех кандидатов – об этом ни слова. Дебаты на ТВ превратились в шоу, в какой-то цирк с обливанием водой, драками, матом. Особенно отличался своей «культурой» Жириновский, который никому не давал говорить.Такие дебаты – позор России. Очень похоже, что ТВ организовало эти шоу, чтобы показать, что вся эта группка обливающих друг друга грязью не достойна главного претендента – В.В. Путина. Надо отдать должное Грудинину, что он отказался от таких дебатов, поручив их своим доверенным лицам. А Избирком и ТВ по команде сверху продолжали топить Грудинина - главного конкурента Путина. Э. Памфилова и её замы напоминали с экрана: «А счета не закрыты!» Зато по ТВ не раз давали пустые лозунги Жириновского: «Я отгоню НАТО от границ России!», «Я отменю ЕГЭ!» Ещё более оголтелые лозунги у Сурайкина: «Я верну вам социализм!»... А как? И оба они, похоже, по заказу сверху, топили Грудинина. Но чем больше его топили, тем больше рос его авторитет. Сегодня, в век интернета, многие поверили Грудинину, который ясно объяснил: КАК СПАСТИ СТРАНУ! По данным интернет-опросов было видно, что Грудинин опережает Путина. И как получилось, что Путин получил 76.6%, а Грудинин проиграл – надо ещё изучить. Ясно одно, что выборы были нечестные. А на каком основании В. Путин не участвовал в дебатах? Поняв ошибку, организаторы на ТВ в последние дни давали нам доверенных лиц от него. На каком основании Путин, как кандидат, использует во всём масштабе административный ресурс: фильм о нём на ТВ, тысячи волонтёров по всей стране. Наверняка он использовал голоса служащих в армии, полиции, службах спасения и другие недемократические каналы. А участие в дебатах он посчитал ниже своего достоинства?

Разруха, безработица, бедность, низкие зарплаты и пенсии, заброшенные селения. Так жить в 21 веке – позор для России. Иллюстративное фото.

Россия не созрела для перемен

Выборы показали, что это именно так. И демократия в стране какая-то урезанная. Время показывает, что нужны перемены в стране. Частичный ремонт чуждого России капитализма ее не спасёт. Нужно полностью менять систему управления, как сказано в Программе Павла Грудинина.

По всем телеканалам эйфория от победы Путина. Она неуместна. Ему очень скоро придётся отвечать: с кем он, с народом или с олигархами, которые довели страну почти до краха.

Стоит посмотреть российский телеканал ОТР – Общественное телевидение России, где россияне из разных регионов страны говорят об одном: «Жить в этих условиях невозможно. Надо всё менять». Они приводят факты, цифры... Удивительно, что на остальных каналах – шоу, пляски, юмор, боевики. А о реальной жизни страны – ничего. Какое-то зазеркалье. Не знаю, когда Россия выберет свой, именно российский путь развития, новую экономическую политику, которую предлагает Грудинин. Если Путин возьмёт его в соратники, положительные перемены в стране обязательно будут.

Как-то журналисты спросили Путина, о чём он больше всего жалеет. Тот ответил: «О распаде СССР». Так кто же мешает восстановить его достижения сегодня? Неужели олигархи? Если этих шагов к обновлению не последует, то его сделают левые патриотические силы и КПРФ. Не сегодня, так завтра. Но выборы показали, что на сегодня Россия не созрела для перемен. А жаль. Как бы не было поздно. Недовольство народа зреет.

Владимир КАЛИНКИН