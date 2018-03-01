Нарва в зеркале неутешительной статистики

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По официальным данным, на конец прошлого года в Нарве зарегистрировано около 59 000 человек. В действительности есть колебания в ту и другую сторону от названной цифры. Например, многие могут быть зарегистрированы в Нарве, но работают и живут в другом городе или стране. Кто-то на время учёбы в Таллинне, наоборот, оформляется как житель столицы, чтобы иметь там бесплатный проезд на городском транспорте.

Предположительно около 3 тысяч нарвитян лишились пенсии по нетрудоспособности и встали на учёт в Кассу по безработице, которая пока не предоставила соответствующих сведений по числу таких безработных.

Цифрами и фактами, полученными от Департамента социального страхования, с журналистами на очередном инфочасе поделилась руководитель Социального департамента Нарвы Татьяна Пацановская.

Город пенсионеров

Внимательный горожанин, часто пользующийся городскими автобусами, не может не заметить простого обстоятельства — каждый раз добрая половина пассажиров в салоне — это люди пенсионного возраста. И цифры подтверждают расхожий стереотип: «Нарва — город пенсионеров». В Нарве, по словам Пацановской, более 15 000 человек, которые уже стали пенсионерами по возрасту. Если к этому добавить 4000 «с хвостиком» пенсионеров по нетрудоспособности, то можно сделать простой вывод: каждый третий нарвитянин — это пенсионер по старости или нетрудоспособности.

Здоровье молодого поколения не радует

В представленной статистике не было радостных вестей и по части детского здоровья. Последнее время каждый год увеличивается число детей с недостатками в здоровье. Так, на начало 2015 года — это 682 ребёнка, на начало 2016 — 729, 2017 — 788 и 2018 — 825. Каждый год увеличение происходит примерно на 50 человек. Рост вызван, в том числе, психическими отклонениями и проблемами с речью. Это означает, что всё больше ребят нуждается в помощи психиатра или логопеда. По словам Татьяны Пацановской, задержка речевого развития уже становится нормой — дети часто начинают говорить позже, чем это было прежде: например, только в три года.

На начало 2015 года, отметила гос­пожа Пацановская, какое-либо психическое отклонение было установлено у 17 детей, а с начала этого года таких детей выявлено уже 77! Может быть, мы имеем дело с хорошо проведённой работой специалистов по выявлению нарушений, а на самом деле детей с психическими отклонениями не стало намного больше? Наверное, последнее, всё-таки, было бы лучшим вариантом развития событий.

Реформа трудоспособности также меняет статистику

Если вернуться к пенсионерам по нетрудоспособности, то их число в Нарве уменьшилось чуть ли не наполовину — с более чем 7000 человек в прошлые годы до более 4000 на начало 2018 года. Такое резкое «падение» напрямую связано с вызвавшей широкий общественный резонанс государственной «реформой трудоспособности». Татьяна Пацановская поясняет сложившуюся ситуацию:

- В настоящее время не все эти пенсионеры получают пенсию, потому что многие из них теперь числятся в Töötukassa как люди с пониженной трудоспособностью. К сожалению, Касса по безработице не предоставила информацию о том, сколько таких людей находится у них на учёте в Нарве.

Тут можно вспомнить известное выражение «игра со статистикой» - оказалось, что в Нарве (то же самое произошло и по всей Эстонии) многим посчастливилось «выздороветь» и стать «работоспособным». Разумеется, живя не первый год на этом свете, мало кто может поверить, что благодаря недавней «реформе трудоспособности» вдруг улучшилась ситуация со здоровьем у тех, кто буквально ещё год назад получал пенсию по нетрудоспособности, а теперь лишился её и вышел на рынок труда.

Татьяна Пацановская коснулась в своем сообщении и людей с недостатками здоровья, которых за последний год стало в городе на тысячу (!) больше: сейчас их 8301. Г-жа Пацановская рассуждает:

- Это те, кому больше 16 лет и кому назначена puue (с эст. - инвалидность) или, другими словами, «степень тяжести заболевания». Сюда же входят и пенсионеры по старости. С puue связано получение пособия, которое люди между собой именуют так - «на лекарства». Увеличение здесь связано, очевидно, с не самым хорошим здоровьем наших жителей. Или, может быть, диагностика стала лучше, или люди чаще стали обращаться к врачам и оформляют себе необходимые для получения пособия документы.

Сергей БАШИЛОВ