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ТрагедияК Генконсульству РФ в Нарве люди несут цветы, игрушки и зажигают свечи

Дата публикации: Сегодня, 15:38 Просмотрено: 136

Трагическое происшествие в Кемерово, когда из-за пожара в развлекательном центре погибли десятки людей, многие из которых - дети, не могло оставить равнодушным жителей нашего города. Чтобы выразить свои чувства, соболезнования и горе, они приносят цветы и игрушки, зажигают свечи перед металлической оградой Генерального Консульства России в Нарве. Приходят подростки, родители со своими детьми, мамы с колясками, молодые и пожилые мужчины и женщины, пенсионеры - все, кто решил таким вот образом почтить память погибших в этом страшном пожаре.

К Генконсульству РФ в Нарве люди несут цветы, игрушки и зажигают свечи

На фото: день 28 марта перед Генеральным Консульством РФ в Нарве

 

Трагедия произошла 25 марта в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово (Россия) - погибли десятки людей и столько же пропали без вести. Большинство из них — дети, у которых накануне начались весенние каникулы. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерово. В Кемеровской области продолжается трехдневный траур — 27, 28 и 29 марта.

 

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К Генконсульству РФ в Нарве люди несут цветы, игрушки и зажигают свечи К Генконсульству РФ в Нарве люди несут цветы, игрушки и зажигают свечи К Генконсульству РФ в Нарве люди несут цветы, игрушки и зажигают свечи К Генконсульству РФ в Нарве люди несут цветы, игрушки и зажигают свечи К Генконсульству РФ в Нарве люди несут цветы, игрушки и зажигают свечи К Генконсульству РФ в Нарве люди несут цветы, игрушки и зажигают свечи К Генконсульству РФ в Нарве люди несут цветы, игрушки и зажигают свечи К Генконсульству РФ в Нарве люди несут цветы, игрушки и зажигают свечи К Генконсульству РФ в Нарве люди несут цветы, игрушки и зажигают свечи К Генконсульству РФ в Нарве люди несут цветы, игрушки и зажигают свечи К Генконсульству РФ в Нарве люди несут цветы, игрушки и зажигают свечи К Генконсульству РФ в Нарве люди несут цветы, игрушки и зажигают свечи К Генконсульству РФ в Нарве люди несут цветы, игрушки и зажигают свечи К Генконсульству РФ в Нарве люди несут цветы, игрушки и зажигают свечи К Генконсульству РФ в Нарве люди несут цветы, игрушки и зажигают свечи К Генконсульству РФ в Нарве люди несут цветы, игрушки и зажигают свечи К Генконсульству РФ в Нарве люди несут цветы, игрушки и зажигают свечи К Генконсульству РФ в Нарве люди несут цветы, игрушки и зажигают свечи К Генконсульству РФ в Нарве люди несут цветы, игрушки и зажигают свечи К Генконсульству РФ в Нарве люди несут цветы, игрушки и зажигают свечи К Генконсульству РФ в Нарве люди несут цветы, игрушки и зажигают свечи

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