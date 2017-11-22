+Инфографика. Ситуация с ВИЧ стабилизировалась, но Ида-Вирумаа по-прежнему впереди

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На семинаре для женщин, активно работающих против распространения ВИЧ/СПИДа, который состоялся 15-16 марта в Американском центре Нарвской центральной библиотеки, рассматривались и региональные программы, и крупные международные инициативы, а также был представлен опыт США.

Оживленное обсуждение участников семинара вызвал доклад нарвского городского врача Андрея Антонова. Фото Сергея Трохачева.

Поскольку в современном обществе женщины все активнее лидируют в самых разных сферах, именно они и собрались на этом семинаре, организованном Посольством США и Американским центром. Понятно, что среди более 30 участниц превалировали врачи, но были также социальные работники и активисты из Таллинна, Нарвы, Силламяэ, Вильянди, Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Иваново.

Во вступительном слове заместитель Посла США в Таллинне Элизабет Хорст отметила, что данный семинар проводится в год, когда в Америке отмечается 15-летие специальной программы борьбы с ВИЧ\СПИД в глобальном масштабе (PEPFAR: President’s Emergency Plan for AIDS Relief), которую инициировал в 2003 году президент Джордж Буш-младший и благодаря которой в настоящее время уже более 13,3 миллиона людей (на старте программы их было 50 тысяч и - только в Африке) в более чем 50 странах мира получают надлежащее лечение. Сейчас, подчеркнула г-жа Хорст, и в Эстонии, и во всем мире мы находимся гораздо ближе к полному контролю за этой опаснейшей эпидемией. И то, что семинар проводится в приграничной Нарве, дает «уникальную возможность трансграничного сотрудничества по трансграничной проблеме».

Заместитель Посла США в Таллинне Элизабет Хорст выступает с вступительным словом. Фото Сергея Трохачева.

Ситуация в США

Обстоятельный доклад Нины Мюррей, заместителя советника по вопросам науки Посольства США в Москве, был посвящен лучшим современным американским практикам борьбы с ВИЧ и словно бы задал глобальную направленность всему семинару. Отметим лишь некоторые факты, представленные Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC) – федеральным агентством Министерства здравоохранения США. Прежде всего, отметила Нина Мюррей, за последние пять лет ситуация с ВИЧ и СПИДом стабилизировалась. Лечение стало доступным, и кривая смертности пошла вниз. Уровень выявляемости растет с каждым годом, хотя до идеальной формулы «90-90-90» пока еще далеко (напомним суть: 90% ВИЧ-инфицированных знают о своем статусе, из этого числа еще 90% получают лечение, а 90% от вновь полученного числа имеют подавленную вирусную нагрузку. См. также: «ВП» №47 от 22.11.2017). В 2015 году (данные от CDC, предупредила Нина, поступают с некоторым опозданием) этот уровень составил в среднем 85 процентов, а в возрастной группе старше 45 лет и вовсе перевалил за 90. Напротив, в молодежной среде 13-24-летних было выявлено 55,6 процентов заражений.

Уровень перевода на диспансерный учет на протяжении 1 месяца после постановки диагноза составил в среднем 75 процентов. «Могло бы быть и лучше», – резюмировала Нина Мюррей. И все же оптимистичные показатели растут с каждым годом, особенно, в плане профилактического консультирования. Опыт заокеанских коллег, заметим, важен еще и потому, что именно США обеспечивают 48% всей международной помощи борьбе с эпидемией.

Светлана Овсянникова (Таллинн) рассказывает о ситуации с ВИЧ в Эстонии. Фото Сергея Трохачева.

Положение дел в Эстонии

Пока оно не очень ободряющее, как выяснилось из доклада сотрудницы Национального института развития здоровья Светланы Овсянниковой, координирующей лечение и реабилитацию наркозависимых. Всего на конец 2017 года ВИЧ диагностирован у 9711 человек, в том числе 6499 мужчин и 3212 женщин (33 процента). Республика лидирует в Евросоюзе по количеству новых случаев заражения ВИЧ, – в 2017 году их выявлено 219, – а также по количеству смертей, вызванных передозировкой наркотиков. При этом лишь 53 процента населения Эстонии в возрасте 18-70 лет прошли тестирование на ВИЧ. Растет частота инфицирования женщин, в основном, в возрасте 18-49 лет, большинство из которых заражаются половым путем. Все же некоторые данные позволяют рассчитывать на улучшение. Тестированием на ВИЧ теперь начали заниматься семейные врач. Снижается количество случаев заражения вследствие внутривенного введения наркотиков: сегодня это 6 процентов, что меньше, чем в предшествующие 5 лет. Между тем оценочное число наркопотребителей составляет от 8 до 10 тысяч, так что эта группа риска по-прежнему требует пристального внимания.

И разумеется, не секрет, что внутри страны по уровню ВИЧ-заражений лидирует регион Ида-Вирумаа.

Что происходит в Нарве?

Сообщение городского врача Андрея Антонова было столь же обстоятельным и статистически выверенным, как и на ноябрьской конференции (см. ссылку выше). В третьем по численности населения городе Эстонии (58611 человек на 1.01.2018) положение с ВИЧ как будто выправляется.

Но есть и причины для озабоченности. Дело в том, что в Нарве лишь 27951 человек имеют гражданство Эстонии, что менее 50 процентов. При этом граждан России ненамного меньше – 21134, или 36,1 процента. «Это говорит о том, – отметил доктор Антонов, – что Нарва является городом мигрантов. Основное население прибыло извне». Следовательно, более 50 процентов связей приходятся на заграницу. «Миграция очень большая, и, с эпидемиологической точки зрения, распространение инфекционных заболеваний может принимать эпидемический характер».

Действительно, эпидемия ВИЧ-инфекций началась в 2000 году именно в Нарве, когда за 4-й квартал было зарегистрировано 304 случая заражений. В следующем году был зафиксирован пик – 409 случаев. Далее, благодаря своевременно принятым мерам по программам снижения вреда (в частности, бесплатная раздача шприцов, презервативов, консультирование), динамика пошла на спад, достигнув в 2017 году отметки 30. Наконец, за первые два месяца нынешнего года зарегистрировано 2 новых случая. Можно считать, что ситуация стабилизировалась. Тем не менее за период 2000-2016 гг. в городе было выявлено 2396 таких случаев, что составляет 25 процентов от общего числа в республике. В целом наблюдается тенденция, характерная, по-видимому, для всех стран. Именно: основной путь заражения – это уже не загрязненные шприцы, но половые контакты. В Нарве такого рода «перелом» наметился в 2006 году. Причем одновременно с изменением путей заражения отмечено и взросление инфицированных. Если в 2000-2005 гг. в этой группе превалировали 15-30-летние, то в дальнейшем увеличивается численность людей в годах, в том числе тех, кому за 50. Андрей Антонов считает это крайне серьезной проблемой, «потому что на эту возрастную категорию не работают никакие программы, а разъяснительную работу с ними проводить достаточно трудно».

Андрей Антонов комментирует статистику. Фото Сергея Трохачева.

Все ли горожане могут рассчитывать на надлежащую медицинскую помощь?

Такой вопрос возник в рамках спонтанной дискуссии, где отмечалось, что достаточно часто наблюдается ущемление прав ВИЧ-инфицированных. К счастью, в Эстонии таких проблем нет. Все жители, находящиеся на территории республики на законных основаниях, включая граждан России с видом на жительство, получают надлежащую поддержку. Никаких ограничений нет, подчеркнул Андрей Антонов. А если, допустим, у человека, прибывающего в Эстонию, уже есть ВИЧ-статус? Тогда он, скорее всего, изначально не получит вида: «Государство не будет брать на себя дополнительную финансовую нагрузку». Последовала реплика из зала касательно того, что, по закону ЭР, наличие ВИЧ-статуса категорически не является основанием для отказа в допуске в страну. Однако, заметил доктор Антонов, например, гражданам Эстонии, прибывшим в Австралию на постоянное жительство, отказывают даже в праве быть донорами, так как они прибыли из страны с самым высоким уровнем зараженности в Европе. То есть, законодательство можно трактовать по-разному. В то же время, уточнила одна из участниц семинара, при оформлении вида на жительство официальные органы никаких справок о ВИЧ-статусе не требуют. Но тогда отмеченное выше противоречие ликвидируется само собой: раз человек въехал и пребывает в республике на законных основаниях, он получает помощь в полном объеме, включая и бесплатные препараты для лечения ВИЧ.

Другие вопросы

О работе с ВИЧ в различных регионах Европы подробно рассказали Анна Закович, заместитель руководителя Европейского бюро AIDS Healthcare Foundation (Амстердам), организации, отметившей в 2017 году свое 30-летие, и Ути Карвонен из Национального института здоровья и национального благосостояния в Хельсинки. Не вдаваясь в подробности, отметим, что успехи этих двух обширных программ действительно впечатляют. Складывается ощущение, что с ВИЧ-инфицированными обращаются с такой заботой, которая и не снилась воспитанникам даже фешенебельных детских садов! Это, конечно, хорошо. Хотя не следует упускать из виду так называемых «ВИЧ-террористов» и «ВИЧ-диссидентов», все активнее заявляющих о себе. Если первые – откровенные преступники, то вторые выдвигают еще и идеологическое обоснование. Мол, никакого СПИДа нет, все это выдумки врачей, следовательно, будем жить, как хотим, без всяких предохраняющих средств. Перед нами – тревожный момент, который хотелось бы видеть в центре внимания последующих научных семинаров и конференций.

Сергей ТРОХАЧЕВ