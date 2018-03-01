С апреля жители Эстонии могут смотреть эстонские телеканалы без ограничений во всех странах ЕС

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Вступающее в силу в конце этой недели, 1 апреля, постановление Европейского Союза отменит геоблокировку и позволит жителям Эстонии свободно смотреть передачи эстонских телевизионных каналов во всех странах-членах ЕС.

В апреле вступит в силу постановление Европейского Союза об отмене географической блокировки, которое обеспечит доступ ко всему эстонскому дигитальному контенту, в том числе к приобретенным в нашей стране фильмам, телесериалам, э-книгам, аудиокнигам и видеоиграм, во всех остальных странах-членах ЕС.

Раньше авторское право запрещало показ в других странах закупленного для местного рынка телевизионного контента. Постановление ЕС об отмене такой геоблокировки - отличная новость для часто бывающих за рубежом или проживающих там эстоноземельцев и, конечно, для поставщиков телевизионных услуг в Эстонии>, прокомментировал член правления Elisa Андрус Хийепуу пользу вступающего в силу в апреле постановления.

По оценке Андруса Хийепуу, уточнение концепции дигитального рынка и учет потребностей потребителей - весьма похвальная и положительная для клиентов инициатива. После вступления в силу данного постановления Elisa как провайдеру не придется пересматривать условия сотрудничества с каждым держателем прав на телевизионный контент и специально расширять территорию действия этих прав - достаточными будут ранее заключенные для Эстонии соглашения о контенте>, пояснил член правления Elisa.

Как отметил Андрус Хийепуу, при вступлении в силу этого постановления клиенты смогут потреблять услуги Elisa Elamus и в других странах-членах Европейского Союза. «Постановление обеспечивает клиенту за рубежом потребление идентичного отечественному контента с идентичной функциональностью», - уточнил член правления Elisa.

«Новые, современные телевизионные услуги позволяют смотреть контент не только по телевизору, но и в мобильном приложении или прямо в браузере. Так что теперь в поездках по Европе можно спокойно смотреть любимые телепередачи на планшете или смартфоне».

К тому же потребители беспроводного решения Elisa Elamus могут брать с собой в поездку дигибокс. «Например, дигибокс можно подключить к телевизору в номере отеля, а по WiFi - и к интернету, после чего можно смотреть телевизор совсем как дома, причем как в прямом эфире, так и с записью», - добавил Андрус Хийепуу.

Для клиентов с услугой Elisa Elamus смарт-приложение включено в цену базовой телевизионной услуги - не нужно отдельно ничего заказывать. Достаточно скачать приложение на смарт-устройство и привязать его к своему пользовательскому аккаунту.

Elisa Eesti AS является частью концерна Elisa и лидером эстонского рынка в сегментах телекоммуникационных услуг для частных клиентов и пользователей и разговорных карт. Elisa также является ведущим провайдером платных телевизионных услуг и вторым по величине провайдером услуг постоянного подключения к интернету в Эстонии. Цель насчитывающего 1000 работников крупного предприятия - стать главным поставщиком телекоммуникационных и развлекательных услуг в Эстонии. Elisa предлагает всем клиентам услуги мобильной связи, постоянного подключения к интернету и телевидения, помогая фирмам и государственным организациям повышать уровень эффективности и безопасности через внедрение сетевых и инфраструктурных решений на базе информационных технологий. Оборот компании в 2017 году - 157,9 миллиона евро.

Мария Райски, руководитель Elisa по связам с общественностью