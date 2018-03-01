Быть или не быть предпринимательству в Нарве?!

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Как известно, именно субъекты малого и среднего предпринимательства – одни из ключевых элементов, обеспечивающих конкурентоспособность экономики региона, создание новых рабочих мест, развитие инноваций и рост налоговых поступлений в городской бюджет.

21 декабря 2017 года на сессии Нарвского городского собрания порядок, регулирующий такие меры поддержки предпринимателей, создающих новые рабочие места, был отменен.

Я выступал категорически против и высказывал свое мнение как во время заседания городского собрания, так и позже в средствах массовой информации.

Одним из оснований отмены было наличие похожей программы поддержки создания новых рабочих мест Кассой по безработице. К слову, программа поддержки создания новых рабочих мест Кассы по безработице была закрыта 31 декабря 2017 года, то есть всего через 10 дней после того как с целью избежать дублирования была закрыта Нарвская программа. Всего - 10 дней!!! Неужели Нарвская городская управа не знала об этом? Или может не хотела знать?

8 февраля 2018 года правительство Эстонии одобрило дополнительные меры программы развития Ида-Вирумаа и выделило на 2018 год не менее 100 000 евро на поддержку тех местных самоуправлений, которые в свою очередь поддерживают развитие предпринимательства. Получается всего за 1,5 месяца до этого власти Нарвы уничтожили возможность привлечь дополнительные государственные деньги в город и помочь местным предпринимателям.

Новые дополнительные меры разрабатывались задолго до их одобрения и принимались правительством, возглавляемым Центристской партией. Неужели руководство города и депутаты от той же Центристской партии в городском собрании не знали об этом? Или может не хотели знать?

До 21 декабря 2017 года у нас было преимущество перед остальными городами Ида-Вирумаа, где не было таких программ и была возможность использовать государственные деньги из программы развития Ида-Вирумаа. Теперь по проверенной информации Йыхви и Кохтла-Ярве создают подобные программы поддержки создания новых рабочих мест по типу той, что была в Нарве и была отменена.

Также в декабре 2017 года было обещано, что появятся новые меры поддержки развития предпринимательства в городе Нарва. Прошло 3 месяца, принят дополнительный бюджет, но ничего не изменилось. Может пора всё-таки создать условия поддержки развития предпринимательства и создания новых рабочих мест или вернуть старую программу.

Сергей Горлач

Депутат Нарвского городского собрания

Фракция «Наша Нарва»