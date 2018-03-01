Малообеспеченные семьи Ида-Вирумаа получат домашние аптечки

Дата публикации: Сегодня, 17:10 Просмотрено: 76

В ходе охватившей всю Эстонию благотворительной кампании "Делай добро!" было собрано более 3000 аптечных товаров, которые передадут для домашних аптечек 360 малообеспеченных семей. Для семей Ида-Вирумаа укомплектовали 60 домашних аптечек, которые помогут заботе о детском здоровье в тех семьях, которые находятся в стесненных материальных условиях.

В рамках кампании, организованной благотворительным фондом Dharma и Benu Apteek, за счет покупок-пожертвований, которые делали пациенты аптек, были скомплектованы 360 домашних аптечек стоимостью около 50 евро каждая. По словам председателя правления благотворительного фонда Dharma Юри Тамма, взнос благотворителей бесценен. "Наши опорные лица каждый день соприкасаются с семьями, у которых не хватает средств даже на покупку элементарных препаратов от простуды. Каждое - даже самое мало пожертвование - чрезвычайно необходимо для таких семей и, хотя это останется неизвестным для жертвователя, но его дар станет очень важным подарком для здоровья какого-то ребенка", - сказал Тамм. "Наши опорные лица вместе с надежными партнерами обеспечат доставку всех пожертвованных аптечных товаров до нуждающихся детей в 12 разных регионах Эстонии", - сказал Тамм.

Пожертвования мог сделать каждый желающий во всех 160 аптеках Benu. Исполнительный руководитель Benu Apteek Кайди Кельт отметила, что посетители аптек тепло приняли кампанию и были очень активны. "Благотворители сделали свои покупки-пожертвования среди самых разных групп важных и необходимых аптечных товаров, которые теперь займут свое место в 360 домашних аптечках нуждающихся. Покупали, например, препараты для улучшения иммунной системы, сиропы от простуды, товары по уходу за зубами, товары для ухода за ранами и ссадинами, и многие другие", - сказала Кельт.

Цель благотворительной кампании "Делай добро!" заключалась в том, чтобы собрать для нуждающихся детей необходимые товары гигиены и профилактики здоровья, которые должны быть в каждой домашней аптечке. Для удобного нахождения таких товаров во время кампании в аптеках Benu они были отмечены знаком "Tee head" (Делай добро). Укомплектованные аптечки поступят в семьи Ида-Вирумаа, Хийумаа, Ярвамаа, Йыгевамаа, Ляэне-Вирумаа, Пярнумаа, Сааремаа, Таллинна, Тарту и Вырумаа.

Юри Тамм, председатель правления ЦУ Dharma

Кая Кильк, инфоруководитель Benu Apteek