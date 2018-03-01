Забытый в баке топливный пистолет может стоить тысячи евро

Дата публикации: Сегодня, 12:18 Просмотрено: 44

Из статистики If Kindlustus выясняется, что каждый месяц регистрируется несколько случаев ущерба, когда, уезжая с заправочной станции, топливный пистолет был забыт в баке. В 2017. году в If сообщили о 69 подобных случаях ущерба по дорожному страхованию. Самый крупный ущерб, нанесённый бензоколонке, составил в прошлом году 3400 евро и среднее возмещение 430 евро.

По словам руководителя группы транспортных ущербов Мартина Кукка, с годами положение улучшилось, но тем не менее в страховую фирму каждую неделю сообщают о подобных ущербах, нанесённых заправочным станциям.

„Страховое общество рассматривает повреждение бензоколонки как случай по дорожному страхованию и возмещает заправочной станции ущерб, нанесённый своим клиентом. Чаще всего, уезжая с заправочным пистолетом, повреждается предохранительный клапан. Но также были и случаи, когда приходилось менять всю бензоколонку, и тогда сумма ущерба может достигать 10 000 евро“, – сказал Кукк.

Перед началом движения от заправочной станции, стоит проверить через боковое зеркало, не остался ли топливный пистолет в баке. Начало движения с топливным пистолетом в баке очень опасно для находящихся вблизи людей, т.к. топливный шланг перед тем, как порваться, находится под большим напряжением.Как поступить, если подобный несчастный случай всё же произошёл?

* Произошедший на заправке несчастный случай необходимо оформить на месте как ДТП. В случае ущерба необходимо незамедлительно связаться со службой поддержки клиентов заправочной станции и заполнить сообщение об ущербе.

* Если подобный несчастный случай происходит на автоматической заправочной станции, то в таком случае имеется информация о контактном лице заправочной станции или обслуживающей фирме. На заправочных станциях с обслуживанием необходимо обратиться к работнику станции для получения дальнейших указаний.

* Если с представителем заправочной станции невозможно связаться, то о несчастном случае необходимо сообщить полиции.

* Сделайте заявление о возмещении ущербов в своё страховое общество. ​

* Точно не разумно скрываться с места происшествия, потому что, при помощи камер наблюдения, причинивший ущерб будет быстро найден и позже ему придётся оплатить ущерб страховому обществу.



Eva-Grete Aljas, kommunikatsiooni juht If Kindlustus