Ваш выход, госпожа Селецкая!

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Цикл публикаций о наших земляках, награжденных президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в честь 100-летия Эстонской Республики на торжественной церемонии, состоявшейся 21 февраля в Нарвском колледже Тартуского университета, продолжает рассказ об известном хореографе из Нарва-Йыэсуу Ирине Селецкой.

Высокая награда была вручена Ирине на торжественной церемонии «Эстония благодарит» в рамках празднования 100-летия Эстонии.

В феврале этого года Ирина Селецкая, руководитель танцевального коллектива Kullerkupp из Нарва-Йыэсуу, получила из рук президента Эстонии Керсти Кальюлайд Орден Белой звезды V степени.

Интервью на «чужом поле»

Занятия хореографического коллектива Kullerkupp проходят в помещении единственной школы курортного города Нарва-Йыэсуу. Там мы и встретились с Ириной Селецкой.

За пять-семь минут до начала занятия с младшей группой я увидел Ирину в фойе учебного заведения: быструю, целеустремленную, с лёгкой походкой и короткой стрижкой женщину, которая, поздоровавшись и обронив краткое: «Идите прямо и направо, а там поднимитесь на третий этаж», как будто бы растворилась в воздухе. Послушно пройдя коридоры и лестницу, оказываюсь в святая святых Ирины Селецкой — зеркальном зале для занятий танцами.

Дав задание пришедшим на урок ученицам, она сообщила, что готова ответить на интересующие газету вопросы.

На сцене Мария и Евгения Селецкие на «Днях танца» в Нарва-Йыэсуу.

Достойных людей гораздо больше

Начинаем разговор с темы количественного состава русскоязычных людей в списке эстоноземельцев, отмеченных нынче высокими государственными наградами. В этом году среди 166 представленных к награждению лиц было немало представителей русской общины. Эстонские имена и фамилии соседствовали с русскими: шеф-повар Дмитрий Демьянов, музыкант Олег Писаренко, вице-канцлер Министерства финансов Дмитрий Егоров, хорошо знакомые нарвитянам директора школ Татьяна Степанова и Марина Косолапова... Тем не менее, не считает ли Ирина Селецкая, что в президентском списке русских имен могло бы быть больше?

Ирина Селецкая согласна, что людей, достойных похвалы президента страны, среди нас действительно много. К сожалению, отмечает она, зачастую их не видят не только эстонцы, но и мы сами.

Ирина Селецкая:

- Русское сообщество в Эстонии во многом разобщено, внутри него много противоречий. Мы, русские жители республики, сами недостаточно готовы выдвигать своих лучших представителей. В этом деле нашей собственной инициативы явно недостаёт.

Ирина Селецкая влюбила в танец не только собственных дочерей, но и многих других юных жительниц города Нарва-Йыэсуу.

Искренность президента растопила строгость церемонии

Мы попросили Ирину поделиться теми чувствами, которые она испытала на торжественной церемонии вручения наград. Ведь Ирина, как хореограф, учит школьниц не бояться сцены, подиума. А удалось ли ей самой справиться с испытанием, так сказать, славой? И как ей приглянулась госпожа президент?

Ирина Селецкая:

- Психологически для меня это мероприятие оказалось достаточно сложным моментом моей жизни. Я очень волновалась, но, видя, как переживают другие участники церемонии, к моменту собственного выхода навстречу президенту я уже перестала сильно нервничать. Думаю, помогло мне и то, что торжественность и строгая официальность происходящего смягчались искренними эмоциями президента. Было очень заметно, что Керсти Кальюлайд понимает наше волнение, и это было приятно.

Любовь к танцу на генном уровне

В 2016 году танцевальный коллектив Kullerkupp (а Ирина Селецкая является не только его руководителем, но и основателем) отметил свое 30-летие. Многие участники коллектива связали свою судьбу с танцем. Среди них и все дочери Ирины. Мария Селецкая, будучи солисткой Королевского балета Фландрии, не забывает родной город и участвует в разных танцевальных проектах. В частности, в Днях танца. Также, как и Ксения Селецкая, артистка театра «Эстония». Еще одна дочь Ирины, Ася Селецкая, является одним из руководителей танцевального коллектива «Ритм» Кохтла-Ярве. Наконец, самая младшая, Женя, учится в Таллиннской балетной школе.

Это, несомненно, что-то выдающееся — все четыре дочери Ирины стали продолжением своей мамы не только в биологическом, но и в профессиональном плане! А с чего начинала она сама?

Первоклассников, среди которых была и маленькая Ира, водили на экскурсию в Дом пионеров. Увидев, как в зале занимаются танцами, юная школьница, в буквальном смысле слова, забыла про все на свете.

Ирина Селецкая:

- За две недели занятий я «нахватала» столько двоек, что мама схватилась за голову и сочла разумным запретить мне заниматься хореографией. Так впервые были «обрезаны крылья». Но любовь к танцам не прошла, что-то запало в душу, и спустя пять лет в Усть-Нарве я пришла на занятия в группу Ирины Аллик (участницы ансамбля «Юность»). Время, проведенное в этой группе, я вспоминаю, как самое яркое в моем детстве, за это я Ирине очень благодарна. Сама я начала заниматься с детьми, учась в 9 классе. Первым опытом стала театральная постановка, для которой нужны были танцевальные номера. Спектакль прошел, а танцевальная группа осталась – на целых четыре года до моего поступления в Новгородское культпросвет училище...

Каждому выступлению предшествует ...стресс

Концертные выступления - важная составляющая деятельности любого танцевального коллектива. Ирина сетует на то, что в Нарва-Йыэсуу нет собственной сцены, поэтому концертного опыта у участников коллектива попросту недостаточно. А выступления танцоров на «чужих» площадках всегда сопряжены с высоким напряжением, которое испытывают её воспитанники.

Ирина Селецкая:

- Детям, да и взрослым (в коллективе четыре детских и одна взрослая группы) очень непросто быстро адаптироваться на новой площадке. Это каждый раз своего рода маленький стресс: за 5-15 минут необходимо изучить «географию» сцены, опробовать покрытие, расставить участников. Думаю, в настоящее время меня, как никто другой, понимают творческие коллективы реновируемого ДК «Ругодив», которые уже два года лишены родной сцены.

«Я никогда не была одна»

О разных периодах деятельности танцевального коллектива Kullerkupp Ирина рассказывает так, будто все это было не десятилетия назад, а еще вчера.

Ирина Селецкая:

- Я никогда не была одна. Всегда рядом были люди, о которых я помню и которым я благодарна. В первую очередь я должна сказать о своем муже, Александре, который все эти годы помогал мне. Он мастер на все руки, и я всегда могла обратиться к нему за поддержкой. Он ремонтировал и шил костюмы, помогал с транспортом, изготовлением декораций…

В период увлечения танцевальными спектаклями у нас сложилась целая команда. Это Лена Лисица, Владимир Рунин, Ирина Зубкова, Наталья Малмыга. Они не только выступали на сцене, но и были помощниками в постановочном процессе.

В начале 90-х годов коллектив стал серьезно заниматься эстонскими народными танцами: изучали движения, проходили конкурсные отборы, сами шили и вышивали костюмы. К слову сказать, изготовление народных костюмов – в буквальном смысле дорогое удовольствие для любого коллектива. Это одна из серьезных причин, ограничивающих наши желания. Тем не менее, при поддержке города мы смогли изготовить комплекты эстонских и русских костюмов, за что мы очень благодарны.

Танцуя в разных жанрах: народные и исторические танцы, современная хореография, неоклассика, - коллектив имеет возможность выступать на различных мероприятиях и участвовать в таких проектах, как Праздники песни и танца, фестиваль «Славянский венок», фестиваль Koolitants и другие.

В настоящее время считаю важным для себя проектом «Дни танца», которые, надеюсь, пройдут и в этом году - уже в пятый раз. И вновь рядом люди, с которыми мы над ним работаем и которым я очень благодарна: искусствовед Ирина Иванченко, специалист по написанию проектов Тийу Тоом, директор Краеведческого музея Нарва-Йыэсуу Любовь Никкарь.

Сергей БАШИЛОВ