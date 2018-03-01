Ситуация на нарвских дорогах улучшается, но культура вождения оставляет желать лучшего

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Существует ли особый нарвский стиль вождения и что делать, если вы стали свидетелем нарушения правил дорожного движения? Можно ли выкладывать записи видеорегистратора в сеть? На эти и другие вопросы отвечают сотрудники Нарвского отделения полиции.

В ходе одного из рейдов «Дуют все».

Патрулей на улицах достаточно

Среди горожан бытует мнение, что существует какой-то особенный, нарвский стиль вождения. Это когда правила дорожного движения соблюдаются через раз, «поворотники» не включаются, а некоторые водители ещё так и норовят проскочить на красный свет. В соцсетях циркулирует мнение, что год от года качество вождения на наших дорогах ухудшается. И все это потому, что на улицах мало патрулей, поэтому нарушители чувствуют себя вольготно.

Руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Александр Урб с этим категорически не согласен:

- Мы зачастую видим то, что хотим видеть. Мелкие нарушения ПДД были всегда, есть они и сейчас, но полиция проводит большую работу для того, чтобы количество серьёзных нарушений снижалось. О результативности этой работы говорит наша статистика. Что касается количества патрулей, то, наоборот, я часто слышу от жителей других частей Эстонии, как много полицейских машин находится на дорогах Ида-Вирумаа.

Трое погибших за 2017 год

Руководитель Нарвского отделения полиции Сергей Андреев подтвердил, что количество дорожно-транспортных происшествий в 2017 году на территории Нарвского отделения полиции осталось на уровне прошлого года, также наблюдается тенденция к снижению количества пострадавших в авариях. Большая часть ДТП – это легкие происшествия, в которых пострадало имущество, а не люди: например, при столкновениях на парковке. Стало меньше происшествий по вине пьяных водителей.

На территории Нарвского отделения полиции в 2017 году в ДТП погибло три человека: два ДТП со смертельным исходом произошли в Силламяэ и одно - в Нарве. Столько же погибших в ДТП было и в 2016 году, тогда смертельные ДТП произошли в Нарве, Силламяэ и Нарва-Йыэсуу.

- Даже один погибший человек – это много. В 2017 году два человека, пешеход и велосипедист, погибли в Силламяэ, ещё один пострадавший – водитель из Нарвы. Одно смертельное ДТП произошло в Силламяэ как раз по вине нетрезвого автолюбителя, - рассказал С. Андреев журналистам.

Руководитель патрульной службы Александр Урб заметил, что большую обеспокоенность у полиции вызывают также ДТП, когда все участники аварии остались живы, но люди получили травмы.

- Иногда от более серьёзных последствий отделяла какая-то секунда. Поэтому крайне важно, чтобы люди понимали опасность нарушений ПДД, и наша служба регулярно проводит разъяснения и беседы с теми водителями, которые пренебрегают правилами, - говорит он.

В 2017 по сравнению с 2016 годом заметно снизилось число ДТП, в которых были пострадавшие. В 2016 году было 81 таких ДТП, в них пострадало 103 человека, в 2017 году – 59 ДТП с 73 пострадавшими. В то же время выросло число ДТП, виновниками которых стали водители в состоянии опьянения, 16 ДТП с шестью пострадавшими в 2016 году и 28 ДТП с 12 пострадавшими. Всего по Идаской префектуре за 2017 год на дорогах погибло 16 человек, в 2016 году – 17 человек. В этом году по состоянию на 9 марта на территории Нарвского отделения полиции произошло семь ДТП, в которых пострадало в общей сложности 11 человек.

Выкладыватьв сеть или нет?

Однако многочисленные видеокадры, которые регулярно появляются в местных социальных сетях, говорят о том, что среди нас довольно много водителей, нарушающих правила дорожного движения. При этом в комментариях скопом ругают то женщин, то таксистов, то владельцев BMW… Отклик у данных видеороликов большой, лайков и комментариев собирается много. Но влияют ли они реально на безопасность дорожной обстановки, повышают ли культуру вождения?

По мнению представителей полиции, свидетель опасной ситуации на дороге, запечатлевший нарушение, должен отправить эти кадры в полицию, а не в соцсети.

Сотрудники полиции, безусловно, отслеживают сообщения и тенденции в популярных городских группах. Если видят ролик о нарушении правопорядка, связываются с авторами, но за всеми сообщениями уследить невозможно. Поэтому, говорят полицейские, если вы хотите не просто собрать лайки, а навести порядок на дорогах – сообщайте о правонарушениях по правильным каналам.

К тому же пользователи соц- сетей должны помнить о Законе о защите данных, напоминает руководитель участковых и молодежных полицейских Елена Роос-Метсма. Комиссия по защите данных может по жалобе частного лица открыть дело, и тогда проблемы с правопорядком могут возникнуть у человека, разместившего информацию о правонарушении.

Видеозапись нарушения можно отправить на мейл Идаской префектуры ida@politsei.ee или использовать канал связи в Facebook. Нарвское отделение полиции имеет свой аккаунт https://www.facebook.com/narvapolitseijaoskond/ , который пользуется популярностью - у страницы более тысячи подписчиков и каждый день к нему присоединяются новые пользователи. Вместе с видео необходимо указать также время, место и суть произошедшего, а также оставить свои контактные данные для связи. Если же кто-то видит правонарушение, совершающееся в настоящий момент, правильнее будет звонить на номер 112.

Лекции по безопасности для пешеходов

По словам Александра Урба, полиция прикладывает много сил к тому, чтобы снизить число происшествий и с другими участниками дорожного движения - пешеходами. Так, в прошлом году была проведена большая работа – полиция не только выписывала штрафы за переход улицы в неположенном месте или на красный свет, но и проводила беседы и разъяснения. Результат этой работы Урб видит в уменьшении числа пострадавших на дорогах.

- Безопасность пешехода – это не только дело водителя или полиции. В первую очередь, о своём здоровье и жизни должен думать сам человек: носить светоотражатель, смотреть по сторонам, переходить улицу на разрешающий сигнал светофора, - подчеркнул он.

В этом году активная работа с пешеходами продолжится. Планируется провести как минимум две массовые акции для нарушителей, а именно пригласить их в полицию на лекции по безопасности движения, где наглядно показать опасности и риски несознательного поведения.

Руководитель Идаской префектуры Тарво Крууп заметил, что на встречах с руководством города представители полиции всегда поднимают вопрос освещённости улиц, а также видимости дорожной разметки. И, надо отдать должное, практически всегда сделанные замечания и предложения принимаются во внимание. Так, в ушедшем году появилось несколько новых пешеходных переходов на ул. Креэн- хольми, где люди по привычке пересекали дорогу, несмотря на запреты и штрафы.

Проверяйте информацию не отходя от компьютера Руководитель участковых и молодежных полицейских Елена Роос-Метсма также обращает внимание пользователей социальных сетей на необходимость проверки информации, которой вы хотите поделиться. Иногда сообщения не являются правдой, бывают и случаи, когда продолжают распространять давно устаревшую информацию. Например, человек нашёлся два года назад, а по сети до сих пор «гуляют» сообщения с просьбой его найти. - Недавно был такой случай: в социальных сетях разместили видео с камеры, установленной в подъезде, на котором мужчина пытался войти в квартиры. Один–единственный житель Нарвы поделился этим видео в местном интернет-сообществе, и его начали активно репостить. Тот, кто смотрел источник новости, был потом возмущен, так как этот случай произошёл в Одессе, а у людей сложилось впечатление, что речь идёт о Нарве, ведь подъезды в типовых домах похожи друг на друга. Такие случаи подрывают уверенность людей в собственной безопасности, - полагает Елена Роос- Метсма.

Софья Боборенко