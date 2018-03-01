В Эстонии идёт кампания по преодолению стресса «Черный снег»

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Генеральный директор департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер в рамках кампании по преодолению стрессовых ситуаций «Черный снег» призвал жителей Эстонии беречь свое душевное здоровье. „Жизнь порой становится нелегкой и обратиться в этом случае не стыдно — важно знать, где в вашем случае проходит та критическая черта, перешагивать которую нельзя. По меньшей мере раз в год надо посещать зубного врача, получить помощь специалиста. Но почему с той же ответственностью мы не хотим отнестись к своему душевному здоровью?», - поставил вопрос Вахер, отметив, что лично он к такой помощи прибег и верит в ее действенность.

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На минувшей неделе департамент полиции и погранохраны обнародовал данные, что в департаменте в течение года происходит в среднем по одному самоубийству. В то же время, ситуация в стране указывает на то, что сотрудникам полиции самим приходится чуть ли не через день заниматься расследованием случаев самоубийства.

В конце прошлой недели в учреждениях государственного сектора завершилось выборочное тестирование на предмет выявления депрессивных настроений. Всего к этому моменту было проведено 2809 тестов, из них 1722 теста выполнили работники департамента полиции и погранохраны.

В учреждениях государственного сектора предельную норму симптомов депрессии превысила треть выполнявших тесты.

Среди участников тестирования были сотрудники полиции и погранохраны, специалисты концерна Eesti Energia, работники канцелярии парламента, Таллиннского порта, национальной оперы «Эстония», государственной канцелярии, объединенных министерств, департамента социального обеспечения, трудовой инспекции, Больничной кассы и Центра профессиональной реабилитации в Астангу.

В общей сложности выборочный тест на выявление депрессии в рамках кампании «Черный снег» был проведен 30 000 раз и его можно выполнить и в дальнейшем на странице https://peaasi.ee. Скрининг-тест на выявление депрессии доступен на этой же странице и на русском языке по адресу: https://peaasi.ee/depressioonitest/?l=ru

BNS