+Галерея. Дом для Кости

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Строительство нового двухэтажного дома на ул. Тапамая в Нарве, как оказалось, привлекает внимание некоторых любопытствующих горожан. Правда ли, что это строится дом для Константина Живетьева, спрашивают они, обратившись в редакцию?

Мужественная и сплоченная семья Живетьевых: Юрий Михайлович, Константин, Надежда Владимировна. Светлана Зайцева

Да, правда. На Тапамая, 8 возводится дом для 34-летнего Константина Живетьева, бывшего спортсмена, который 8 лет назад во время тренировки байдарочников на реке Пирита бросился спасать перевернувшегося на байдарке тонущего друга, но сам чуть не погиб, получил тяжелейшую травму (повреждение мозга в результате гипоксии) и стал инвалидом.

За 1 евро

В 2015 году отец Кости Юрий Живетьев обратился к властям Нарвы с ходатайством продать без объявления публичных торгов участок муниципальной земли на Тапамая, 8, чтобы построить на нем дом для сына, который был бы приспособлен под его особые нужды. Живетьевы живут в стандартной многоэтажке, на пятом этаже, и понятно, сколько проблем возникает каждый раз, когда необходимо повезти Костю к врачам, отправиться с ним подышать свежим воздухом. По экспертной оценке, рыночная стоимость недвижимости на Тапамая составляла на тот момент 7000 евро. Однако на заседании Нарвского городского собрания весной 2016 года от депутатов поступило поочередно два предложения: сначала - снизить эту цену до 3,5 тыс. евро, а затем и вовсе - до 1 евро. «Константин стал не просто жертвой несчастного случая, он реально совершил героический поступок. И не один горожанин не упрекнет нас в том, что мы хотим помочь ему и его родителям, снизив рыночную стоимость этого участка земли, понимая, какое количество расходов предстоит нести этой семье», - обосновала свое предложение одна из групп депутатов.

Окончательное голосование оказалось таким: за продажу земельного участка Константину Живетьеву по цене 3,5 тыс. евро проголосовали 6 народных избранников, по символической цене 1 евро - 18 депутатов. Об этом решении нарвских депутатов писали тогда многие СМИ.

Как и через некоторое время о том, что эту сделку неожиданно для всех запретил суд. Сделка проходила через суд, поскольку Константин Живетьев после тяжелой травмы был признан недееспособным. Суд посчитал, что продажей участка недвижимости именно Константину на него могут быть возложены необоснованные риски.

В связи с этим депутаты опять собирались, опять обсуждали вопрос и нашли новое решение: продать по прежней цене – 1 евро - участок не Константину, а его отцу Юрию Живетьеву, который является опекуном сына, оставив при этом прежние условия: покупатель не имеет права продать недвижимость в течение последующих 6 лет, считая с момента заключения нотариального договора купли-продажи, дом для Константина должен быть спроектирован и принят в эксплуатацию в соответствии с требованиями Строительного кодекса в течение 5 лет с момента заключения договора, в случае не осуществления строительства или несоответствующего требованиям строительства, приспособленного к особым потребностям Константина Живетьева, город Нарва имеет право обратной покупки недвижимости по цене продажи объекта договора. В августе 2016 года Нарвское городское собрание приняло это решение.

В октябре прошлого года Живетьевы начали строить дом.

Ну, вот, собственно, и вся информация, которую ваш корреспондент поначалу намеревалась представить как ответ на вопросы в редакцию. Понятно, что история, связанная со строительством дома для нарвского парня-героя, долгое время была на слуху, так что общественный интерес к ее перипетиям вполне закономерен.

Однако звонок Живетьевым по телефону для уточнения некоторых деталей изменил мой первоначальный замысел. «Если хотите, приходите к нам в гости – мы вам все подробно покажем и расскажем по поводу дома для Кости», - вдруг предложил глава семьи Юрий Михайлович Живетьев.

О самочувствии сына Юрий Михайлович сообщает каждую неделю на страничке Константина Живетьева в интернете по адресу web.zone.ee/konstantin

На две семьи

Пока Костя с помощью мамы Надежды Владимировны занимается в гостиной на тренажере, мы с Юрием Михайловичем сидим в уютной и красивой кухне их трехкомнатной квартиры на Даумана и пьем чай.

- Вот, скоро будем выставлять нашу квартиру на продажу. А сейчас ведем строительство за счет кредита, который взяли в банке, и страховки, которую выплатила Косте датская фирма, в которой он работал (Константин Живетьев до трагедии, которая случилась с ним, работал инженером-механиком в компании BMC, ездил по всему миру: устанавливал и подключал на кораблях навигационное оборудование), - рассказывает Юрий Михайлович. – Конечно, огромное спасибо городу, депутатам, горуправе, что пошли тогда на такой беспрецедентный шаг - продали нам участок без объявления публичных торгов да еще и за совершенно символическую цену – 1 евро. Признаться, мы этого и предположить не могли. Иметь собственный дом хлопотно, но для нас это необходимо. Ни войти в лифт, ни спуститься с первого этажа до подъезда одному человеку с Костей невозможно. Вот и приходится Надежде сидеть дома, когда меня нет. Так пришло решение о строительстве дома. Для нас было очень важно купить участок под строительство дома именно в этом месте – поближе к поликлинике и в то же время не слишком долго добираться до речного променада, Темного сада, чтобы возить Костю дышать свежим воздухом. Насколько знаю, в этом районе практически все земельные участки на тот момент были уже куплены строительными фирмами. Если бы был аукцион, мы бы, конечно, за ними не угнались. Нам фирмы предлагали здесь землю – за 30 тысяч евро. Вообще, горуправа, департамент архитектуры и городского планирования во всем идут нам навстречу. Очень помог Алексей Воронов, директор «Нарва Веси»: подведение водо-канализационных сетей нам обошлось в 2.700 евро вместо положенных 5.400 евро.

- По плану дом должен быть построен и сдан в эксплуатацию к 1 сентября 2018 года, - уточняет Юрий Михайлович.

И вдруг обращается ко мне с вопросом: «А люди, предполагаю, интересовались еще и тем, почему мы размахнулись на два этажа?» Честно отвечаю: интересовались.

- Мы строим дом на две семьи: здесь будем жить мы с Костей и семья нашей дочери Татьяны, сестры Кости, она с мужем и дочерью разместится на втором этаже. Мы с женой не вечные, потом опекуном Кости будет его сестра, - спокойно говорит Юрий Михайлович. – Татьяна тоже продает свою квартиру. Так что планируем уложиться в смету.

Юрий Михайлович приносит строительный проект: на первом этаже запланированы кухня, гостиная, ванная, две спальни: одна для Кости и отца, который все эти годы вынужден спать рядом с сыном, вторая - для мамы Кости Надежды Владимировны, которая днем, когда муж уходит на работу (Юрий Михайлович Живетьев преподает в Нарвском филиале Ида-Вирумааского центра профессионального образования), заступает на свою «службу»: с 2008 года она дома (сказать «не работает», сами понимаете, язык не поворачивается) и все ее время посвящено сыну. К слову сказать, ежемесячный труд опекуна государством нашим оценивается в 26 евро… Еще в доме предусмотрен лифт – чтобы Косте можно было подняться на второй этаж, где будет тренажерный зал. Запланирован большой балкон, на который можно спокойно выехать на инвалидной коляске. «У нас даже сделан дизайн-проект всего дома», - говорит Юрий Михайлович и достает еще одну папку.

- Все эти годы нам очень помогают бороться за восстановление здоровья Кости многие-многие люди, наши близкие и совсем нам не знакомые. От нас с женой им низкий поклон! – говорит Юрий Михайлович. – Без их помощи мы не смогли бы лечить Костю не только в Эстонии, но и поехать на лечение в Россию в институт им. Поленова, Германию в Берлин, а затем, в течение 5 лет, ездить на обследование в Санкт-Петербургский институт мозга человека им. Н. Бехтеревой Российской Академии Наук. Много акций прошло, на которых были собраны средства для лечения нашего сына: например, 10-я школа, в которой учился Костя, неоднократно проводила благотворительные мероприятия, танцевальный марафон в Кохтла-Ярве, матч футбольной команды «Нарва Юнайтед», Рождественский забег в Нарве... Есть люди, с которыми мы вообще не знакомы, а они перечисляют для Кости деньги. Кто-то 1 евро, кто-то двести. Это просто удивительно! Так вот я хочу сказать, что из этих денег мы ни сента не берем на строительство дома, ни сента! Они идут исключительно на лекарства и вспомогательные средства для Кости.

А теперь объясни…

А лечение Кости, надо сказать, очень дорогостоящее, и далеко не все оплачивается эстонской Больничной кассой. А кое-что из того, что и оплачивается, с этого года стало получить сложнее, чем прежде. Взять, например, покупку инвалидной коляски. Живетьевы давно нашли фирму, качество изделий которой их вполне устраивает. «Но с этого года условия покупки инвалидной коляски изменились. Я теперь должен найти несколько фирм, продающих эти изделия, взять у всех у них ценовые предложения и представить в Больничную кассу, а в Нарве таких фирм нет. Вот, срочно ищу еще одну фирму, которая продает коляски, - рассказывает Юрий Михайлович. - Или, например, заморочки с покупкой по скидке таких вспомогательных средств, как специальные пеленки. В этом году нам вдруг пришел отказ. Оказывается, теперь эти изделия продаются по скидке только страдающим одним из трех заболеваний. То, что у Кости 100-процентная инвалидность, есть справка от врача о необходимости их дополнительного количества, во внимание не принимается. Короче говоря, надо аргументировать свое решение, доказать, какими другими средствами мы пользуемся, и отправить бумагу с объяснением в … комиссию по спорам департамента социального страхования. Я решил не тратить время и нервы и покупать пеленки без скидки, за полную стоимость…»

Как себя чувствует Костя

О самочувствии сына Юрий Михайлович сообщает каждую неделю на страничке Константина Живетьева в интернете по адресу web.zone.ee/konstantin. И делает это уже на протяжении многих лет.

Например, 01.01-07.01.2018: «Несмотря на праздники распорядок дня остался прежним: подъем около 9 часов утра, завтрак, физические упражнения и ходьба на тренажере, обед, прогулка на улице, сон в начале десятого вечера. В субботу Костя гонял мяч по квартире, улыбался, когда с ним разговаривали, а вечером горько плакал».

Надо сказать, в прошлом 2017 году у Кости было много новых достижений: стали лучше двигаться суставы, он стал дольше и лучше концентрироваться на задании, научился отбивать мяч ногой и от пола рукой, может пройти под присмотром без помощи 10-20 метров.

По традиции в конце года отец делает маленький видеоролик о сыне и тоже выкладывает его в интернет. «Эту страничку я когда-то создал и веду по просьбе друзей Кости, потому что они хотят знать, как он живет, что с ним происходит. Да и врачи просили- чтобы иметь возможность наблюдать за динамикой развития Кости», - говорит Юрий Живетьев.

Родители не скрывают, что наивно надеяться на полное выздоровление сына. Но все же верят в лучшее, потому что видят: упорное и длительное лечение дает положительные результаты. Когда-то им предрекали, что Константин будет полностью прикован к постели...

Ни о чем не просят

- Только, пожалуйста, когда будете писать о доме для Кости, не сообщайте никаких наших банковских реквизитов. Мы ни о чем людей не просим, - напоследок обращаются ко мне Юрий Михайлович и Надежда Владимировна.

Но мы в редакции решили все же не выполнять просьбу родителей и по собственной инициативе публикуем банковские реквизиты, которые указаны на интернет-страничке Константина Живетьева. К тому же есть еще много разных способов помочь людям, которые строят дом для больного сына.

Для переводов по Эстонии и Европе: Имя, фамилия: Nadežda Živetjeva

Банк: Swedbank

Номер счета:

EE152200001102663137 Для международных переводов: IBAN: EE152200001102663137

SWIFT/BIC: HABAEE2X

Адрес получателя:

Daumani 9-17, Narva, 20607



Светлана Зайцева