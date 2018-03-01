БЛИЦ-ОПРОС. Что вы думаете о новом порядке начисления бонусов магазина Prisma?

Дата публикации: Сегодня, 10:41 Просмотрено: 67

Иллюстративное фото с сайта rus.delfi.ee

Магазин Prisma в Эстонии ввёл с 1 марта новый порядок начисления бонусов, при котором, покупая табачную или алкогольную продукцию, вы не получите за них ни одного цента на своё призма-конто. Также накопленными при покупке других товаров бонусами вы не сможете расплатиться за табак и алкоголь. Повлияет ли это на потребительские привычки?



Герман:

- Вряд ли, ведь речь идёт о сущих копейках, на них не разживёшься. А те, кому надо выпить, везде ищут и всегда находят! Что касается хозяев магазина, они всё равно останутся с выгодой, они уже продумали все свои шаги. Они знают, где в торговле что-то срезать, а где надбавить. Вообще-то я сам не пью и не курю, поэтому алкоголь и табак никогда не покупаю. В «Максиме» уже давно действует такой же порядок начисления бонусов, как сейчас сделали в «Призме», поэтому это даже и новостью не назовёшь.

Елена:

- Я не могу однозначно ответить на ваш вопрос, но считаю такую политику магазинов абсолютно верной. У «Максимы» уже очень давно бонусы не начисляются при покупке ряда товаров - сигареты, алкоголь, лотерейные билеты. Такая позиция, если брать её безотносительно конкретных сетей, просто по-человечески правильна. Алкоголь и табак — это не предметы первой необходимости, я и сама могу немного выпить в праздник, но в будни обхожусь без этого.

Владимир:

- Нет, не повлияет. Считаю, что это глупость, устанавливать такой порядок начисления бонусов. Если магазин даёт покупателю ка-кую-то возможность накопить что-то на конто, то он должен начислять центы за любую покупку. Поэтому нужно восстановить всё как было, иначе это будет нечестно. Тот, кто захочет купить алкогольных напитков, просто пойдёт в другой магазин. Хотя у нас в Нарве, кажется, уже ни одна большая торговая сеть не начисляет эти бонусы за алкоголь и табак, «Максима» точно.

Лариса:

- Я думаю, никак не повлияет. С одной стороны, это хорошо, что Prisma теперь вносит свой вклад в борьбу с дурными привычками, но, с другой стороны, те, кто пьют или курят, не изменят их только из-за бонусов. Вот из-за сильного подорожания сигарет после повышения акцизов некоторые бросают курить, как это сделал мой муж. Хотя, конечно, у него были и проблемы со здоровьем, он начал много кашлять, это тоже послужило причиной. Поэтому я двумя руками за здоровый образ жизни, и мои близкие сейчас тоже.

Александр:

- Особого эффекта на пьющих и курящих людей эта мера не окажет. Они будут искать места, где вся эта продукция продаётся дешевле. Если их что-то не устраивает, они всегда найдут для себя более выгодные предложения. У меня есть призма-конто, и информация о данном нововведении в этой сети до меня дошла. Я отнёсся к этому скорее положительно, но лично меня это мало касается, потому что я не употребляю ни табак, ни алкоголь. Я думаю, что магазину это все равно выгодно.

Опрос провел Сергей Башилов

