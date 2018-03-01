Получать и зарплату, и родительское пособие

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Начиная с 1 марта параллельно c получением родительского пособия можно зарабатывать трудовые доходы в объеме до половины предельной ставки родительского пособия так, чтобы пособие не сокращалось.

«До этого многие родители из-за сокращения пособия отказывались от работы или значительно сокращали свою рабочую нагрузку. Вступившая поправка предоставляет находящемуся дома с ребенком родителю возможность поддерживать связь с трудовой жизнью и позволяет зарабатывать доход так, чтобы при этом не сокращалось пособие», – сказала министр социальной защиты Кайа Ива. «Все дети и родители разные, и с этим должна считаться и система пособий».

По словам советника отдела пособий Департамента социального страхования Мерлин Лооритс, прежде во время получения родительского пособия можно было зарабатывать доход лишь в объеме ставки пособия, т.е. 470 евро, так, чтобы при этом не сокращался объем пособия. Начиная с 1 марта можно зарабатывать до половины предельной ставки родительского пособия, которая в этом году составляет 1544 евро в месяц.

Лооритс пояснила, что если параллельно с получением родительского пособия человек получает трудовых доходов больше, чем на 1544 евро, то половина заработанной суммы вычитается из его родительского пособия.

Получателям родительского пособия, чей брутто-доход выше 1544,78 евро в месяц, следует письменно уведомить Департамент социального страхования об объеме получаемого дохода по адресу эл. почты info@sotsiaalkindlustusamet.ee или представлять каждый месяц справку о зарплате, чтобы департамент успевал вовремя произвести перерасчет родительского пособия. Получателям меньшего дохода не нужно оповещать департамент.

Изменение касается выплачиваемого в апреле родительского пособия, потому что родительское пособие выплачивается задним числом за прошедший месяц.

NB! Размер родительского пособия можно рассчитать при помощи калькулятора на сайте министерства социальных дел: https://www.sm.ee/et/vanemahuvitis.

Cправка:

От изменений формулы родительского пособия каждый месяц выиграют примерно 700 родителей, которые отныне смогут параллельно с воспитанием ребенка получать трудовые доходы и не терять при этом в сумме пособия.

В Эстонии 16 770 получателей родительского пособия, из которых около 4% зарабатывало доход параллельно с получением пособия.

Иван Лаврентьев,

Министерство социальных дел