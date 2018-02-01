Жертвы семейного насилия стали смелее

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Никогда ещё Нарва не была столь безопасным городом, как в последние два года, заявил префект Идаской префектуры полиции Тарво Крууп на встрече с журналистами.

Несколько лет назад по всей Эстонии за месяц поступало порядка 6-9 сообщений в день о случаях насилия в близких отношениях, теперь это число выросло примерно до 30 в день.

Согласно статистике, в целом по префектуре, которая включает уезды Ида и Ляэне –Вирумаа, количество зарегистрированных преступлений за 2017 год сократилось на 8%. Есть только два направления, по которым статистика показывает рост, – это мошенничество и случаи насилия в близких отношениях.

Один человек увеличил статистику в два раза

Рост мошенничества обусловлен одним человеком из Силламяэ, который совершил 63 факта мошенничества, заказывая товары по всей Эстонии в он-лайн магазинах и интернет-площадках (типа okidoki.ee). Свои покупки он не оплачивал и тем самым резко увеличил статистику по преступлениям данного вида в два раза. Если не учитывать упомянутых преступлений, то количество случаев мошенничества осталось на прежнем уровне. В 2016 году в Нарвском отделении полиции было зарегистрировано 157 случаев мошенничества, а в 2017-м - 235 случаев.

А вот случаи вымогания денег у населения со стороны «лжеполицейских» или ”лжеадвокатов” за последние годы сошли, что называется, на нет. Полиция полагает, что этому способствовало несколько факторов: совместная активная работа полиции и СМИ по информированности населения, а также реальные сроки, которые получили люди, замешанные в мошенничестве. Примечательно, что такого рода преступления совершали литовцы.

Смелее заявляют о насилии

Вторая категория преступлений, где наблюдается рост, – это семейное насилие и насилие в близких отношениях.

Руководитель Нарвского отдела полиции Сергей Андреев поясняет, что статистический рост на 8% обусловлен вовсе не тем, что агрессии в семьях стало больше, просто люди в последние несколько лет стали смелее заявлять о случаях насилия как физического, так и психологического. Насилие в близких отношениях – это не только ситуации, когда один из членов семьи наносит телесные повреждения другому, но и когда один забирает все деньги у остальных, когда бывшие супруги надоедают звонками и негативным общением, когда кем-то ограничивается свобода передвижения, когда какому-то члену семьи угрожают, когда взрослые дети обижают пожилых родителей.

Несколько лет назад по всей Эстонии за месяц поступало порядка 6-9 сообщений в день о случаях насилия в близких отношениях, теперь это число выросло примерно до 30 в день. Например, за весь 2013 год в Нарвском отделении полиции было зарегистрировано 609 сообщений, а за прошедший 2017-й было зафиксировано 826 случаев подобного насилия, из которых 330 были зарегистрированы как преступление.

Для того чтобы привлечь нарушителя к ответственности и защитить жертву, полиции не требуется заявления от жертвы насилия: если прибывшие по вызову соседей или друзей полицейские видят следы побоев на ком-то из членов семьи, поломанную мебель, следы крови и прочее, полицейские начинают делопроизводство.

Слева направо: руководитель Нарвского отделения полиции Сергей Андреев, руководитель Идаской префектуры Тарво Крууп, руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Александр Урб и руководитель участковых и молодежных полицейских Нарвского отделения полиции Елена Роос-Метсма констатировали снижение числа преступлений в Нарве за истекший год.

В качестве психологической службы

- То, что люди не боятся заявить о насилии, безусловно, является положительным моментом. Мы призываем сообщать о каждом случае насилия, так как за первым случаем нередко идёт второй, а потом – и третий. Иногда такая ситуация длится годами, и порой может закончиться убийством – или жертвы, или насильника. Поэтому любой факт насилия необходимо пресечь, а жертве оказать помощь, - говорит старший комиссар Нарвского отделения полиции Елена Роос-Метсмаа.

И поясняет: у полиции нет задачи сразу наказать человека, совершившего насилие. Главная цель – повлиять на него таким образом, чтобы он осознал неправильность своего поведения.

В таких случаях проводится совместная работа сотрудников полиции с психологами, соцработниками, работниками женских и детских приютов, кабинетов душевного здоровья, медицинскими работниками.

Но главный фокус внимания в такой ситуации должен быть сосредоточен на пострадавшей стороне, говорят полицейские. Жертвам насилия оказывается разноплановая помощь, информацию о которой можно найти, например, на инфостенде при входе в здание Нарвского отдела полиции на ул. Вахтра.

Иной раз люди пытаются манипулировать другими при помощи заявлений в полицию (например, при разводе и дележе имущества), поэтому сотрудникам полиции приходится очень внимательно вникать во все обстоятельства дела, применяя психологические знания и навыки, полученные в ходе обучения.

Жертва остаётся дома

По словам старшего комиссара, в последнее время изменилась концепция: если раньше из дома полицейские увозили жертву, доставляя её в безопасное место, например, приют, то теперь дом покидает именно агрессивная сторона конфликта (отправляясь на вытрезвление или в тюремную камеру), а пострадавшая остаётся в родных стенах.

Елена Роос-Метсмаа говорит, что иной раз конкретная проблема решается в ходе ускоренного производства в течение двух суток, иногда разбирательство затягивается. Порой достаточно заключить человека в камеру на два дня, и это оказывается для него таким шоком, что он в корне пересматривает своё поведение.

Случаи насилия в семейных отношениях заканчиваются по-разному: некоторые из них - примирением и дальнейшей спокойной жизнью, другие – наказанием, таким как денежное взыскание, тюремное заключение, запрет на приближение к пострадавшей стороне.

О том, как обстоят дела на нарвских дорогах, и почему не стоит выкладывать видео с правонарушителями для сбора лайков, читайте в следующем номере нашей газеты.

Софья Боборенко