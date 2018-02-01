В результате газовой аварии в Кохтла-Ярве погибли два человека

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2 марта центр тревоги Спасательного департамента получил сообщение о том, что в Ахтмеской части Кохтла-Ярве на улице Лехола в квартирном доме с газовым отоплением потеряла сознание молодая женщина. Прибывшая на место спасательная команда измерила концентрацию угарного газа в квартире, определив, что она превышает норму, и вызвала на место газовую службу.

Foto: Roman Vikulov, Delfi

ПОМНИТЕ: Высокая концентрация угарного газа опасна для жизни, даже если человек пребывает в помещении короткое время.

Первые признаки отравления угарным газом – сонливость и головокружение. При их возникновении нужно сражу же открыть окна и двери и тщательно проветрить помещение. К симптомам могут добавиться головная боль, тошнота, рвота, боли в груди, нарушения сердечного ритма, боль в животе. Не медлите с вызовом неотложной помощи!

Особенно опасен угарный газ для спящих людей, поскольку он вызывает еще более глубокий сон, который может закончиться смертью.

Датчик угарного газа следует установить в каждом помещении, где находится газовое оборудование. Рекомендуется установить датчик угарного газа в спальне и в комнатах, где вы проводите большую часть времени.

Обслуживающая газовые приборы фирма перекрыла газовый кран, спасатели проветрили комнаты и после заново измерили уровень угарного газа, который оказался в норме.

Спасатели проверили все те квартиры, в которые возможно было попасть, люди были эвакуированы. Затем были осуществлены последние замеры, которые не обнаружили концентрацию угарного газа, и людям разрешили вернуться в квартиры.

На месте происшествия остались представители газовой фирмы, которые продолжили действия по выявлению причин утечки и устранению проблемы. Медики неотложной помощи проверили здоровье находящегося в соседней квартире 7-месячного ребенка, у которого возникли проблемы с дыханием, госпитализация ему не понадобилась. Двоих пострадавших доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

Несколькими часами позднее, в 17. 13 в центр тревоги пришло сообщение о том, что в квартире того же дома найдены двое человек без признаков жизни и один без сознания с подозрением на отравление угарным газом. Медики неотложной помощи констатировали смерть 48- летней женщины и 28-летнего мужчины и увезли в больницу находящегося без сознания 52-летнего мужчину, также проверили состояние здоровья еще одного жителя дома, который пожаловался на плохое самочувствие.

Причину смерти выявит назначенная экспертиза, на месте происшествия работали криминалисты. Погибшие находились в квартире, располагавшейся под той, в которую утром вызывали помощь. В квартиру, в которой позднее были обнаружены погибшие, спасатели попасть утром не смогли. Спасатели говорили с соседями, которые сказали, что житель этой квартиры ушел из дома. Также спасатели проверили вышеупомянутую квартиру, заглянув в окно, но признаки того, что кто-то может находиться внутри, отсутствовали. Спасатели попросили соседей, чтобы те уведомили жителя квартиры после его возвращения, что следует проветрить помещения и при необходимости вызвать спасателей снова.

Газовая фирма перекрыла газ во всем доме до тех пор, пока возобновить подачу газа не разрешит Департамент технического надзора. Полиция начала производство.

В субботу и воскресенье спасатели приходили на место снова для того, чтобы сделать замеры, которые показали норму.

К сожалению, из 12 квартир на момент происшествия только в трех были установлены датчики угарного газа. В квартире, где нашли погибших и пострадавшего, датчика угарного газа не было.

Выяснением причины утечки угарного газа занимается Департамент технического надзора.

NB! Мы хотели бы обратить ваше внимание, что разъяснением причин утечек и ответами на все вопросы, связанные с газовым оборудованием (в том числе контролем обнародования и газопроводов, датчиками СО и т. д.) занимается Департамент технического контроля. Контактное лицо:

главный специалист по связям с общественностью Ану Выльма, 667 2031 anu.volma@tja.ee

Спасательный департамент напоминает, что начиная с 2018 года датчик угарного газа должен быть обязательно установлен согласно закону в тех жилых помещениях, где есть газовое оборудование, соединенное трубой (газовые колонки и бойлеры). Датчик необязателен, если согласно строительно-техническим средствам проникновение угарного газа в помещение исключено.

Датчик дыма обнаруживает только дым, но не угарный газ. Для обнаружения наличия в помещении угарного газа необходимо устанавливать датчик угарного газа.

Евгения Парв,

Спасательный департамент