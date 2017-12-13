Марина Косолапова: «Хоровая школа - это маленькая филармония»

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Продолжаем публикацию цикла статей о нарвских орденоносцах, награжденных Президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в честь 100-летия Эстонской Республики. Наш сегодняшний очерк посвящен директору Нарвской хоровой школы Марине Косолаповой.

Марина Косолапова с Орденом Белой Звезды, который ей вручила Президент республики Керсти Кальюлайд.

Сегодня Марина Косолапова также и хоровой дирижер, руководитель старшего хора девочек своей школы, многолетний председатель оргкомитетов и исполнительный директор почти трех десятков международных детских хоровых и музыкальных фестивалей-конкурсов в Нарве. Таких как «Юный вокалист», «Хрустальный колокольчик», «Поют и играют мальчишки». Состояла членом оргкомитетов шести фестивалей русской музыки «Рождественский ангел». Дирижировала сводными смешанными и детскими хорами на пяти республиканских праздниках «Славянский венок». Была главным дирижером Нарвских Певческих праздников. Хоровые коллективы под ее управлением удостоились почти двух десятков конкурсных наград, в том числе восьми зарубежных. Со своими подопечными Марина побывала в восьми европейских странах, причем особо тесные связи сложились с городами Германии и России. Например, в 1997 году ее коллектив получил Серебряный диплом II хорового фестиваля в Гиссене, а в 2016 году уже другой ее хор заслужил 1-ю премию XIV международного конкурса «Звучит Москва».

Кроме того, Марина Косолапова сотрудничает в совместных проектах с Нарвским симфоническим оркестром, Национальной оперой Эстонии, уездным управлением по организации Дней русской хоровой музыки Ида-Вирумаа, а также со многими музыкантами и дирижерами республики. И, как ни удивительно, у нее еще остается время организовывать (с 2003 года) семинары для учителей, где они знакомятся с новейшими методиками в музыкальном образовании.

Немного истории

А начиналось все в 1987-1997 годах, на протяжении которых Марина Косолапова в Доме культуры «Ругодив» создала и возглавила академический смешанный хор (хотя до этого никогда не работала со взрослыми), детскую хоровую студию, дошкольную студию эстетического воспитания, хор девушек и смешанный молодежный хор.

Таким образом, вполне логично, что Марина получила гражданство Эстонии за особые заслуги еще в 1998 году, то есть, до того, как стала директором хоровой школы (2002). А потом была премия года от фонда Kultuurkapital (2003) и многочисленные благодарственные грамоты от министров культуры и образования, а также руководства Нарвы.

Что принесет грядущая реорганизация? Доводы «за» и «против»

Орден Белой Звезды – серьезный, хотя и несколько запоздалый этап в признании государством заслуг Марины Косолаповой. Однако наш разговор 28 февраля начался с не очень праздничной темы, а именно – грядущей реорганизации школ по интересам, а конкретно, о слиянии хоровой и музыкальной школ. «Дело в том, – отвечает Марина, – что о реорганизации нам уже говорят несколько лет. Мы сами понимаем, что количество детей уменьшается, детские сады закрываются». И продолжает с юмором, как бы от лица властей: «А вас вот тут так много, и до вас дело тоже дойдет. Видимо, дошло. Насколько мы понимаем, реорганизация связана с экономической ситуацией».

Действительно, детей стало меньше в целом по городу. Но интересно, что число учеников хоровой школы сохранилось почти на уровне семилетней давности. Тогда, в 2011 году, как сообщила Марина Косолапова в одном из интервью, их было 310. В настоящий момент – 295. Согласимся, что уменьшение на 15 человек не такая уж авральная статистика на фоне ежегодного сокращения общей численности населения города на 800-900 человек (869 за 2017 год. См.: «НГ» от 17.01.2018).

Хоровая школа как многопрофильное учебное заведение

Здесь обучают не только пению, сольфеджио, но и игре на музыкальных инструментах. Это фортепиано, аккордеон, скрипка, гитара, блокфлейта. Гитара и блокфлейта, пошутила Марина, пользуются наибольшей популярностью у родителей, видимо, по причине их размера и стоимости.

Школа давно уже выполняет задачи не только обучения, хоровая школа – это «маленькая филармония». 80-90 мероприятий за учебный год, концертных выступлений по приглашениям, ежегодные международные фестивали, которые организует коллектив увлеченных педагогов.

С одной стороны, ничего не меняется, дети будут учиться в этом же здании, и формально реорганизация как будто оправдана - надо повышать зарплату, денег, как всегда, нет. Но, с другой стороны, очень жаль, что организация, которая дает такие результаты, перестанет существовать.

Перед хором мальчиков на отчетном концерте в «Женеве».

Хор как средство сплочения

Что важно в хоровом искусстве? «Мы, - рассказывает Марина Косолапова, - берем абсолютно всех детей, начиная с 4-х лет. Приходит множество малышей, к окончанию хоровой школы, их, естественно, остается меньше, но это уже совсем другие дети, их возраст 15-16 лет, они уже перешли в 8-й или 9-й класс общеобразовательной школы. Они не просто пребывают с музыкой в душе, они живут в коллективе, общаются друг с другом совсем по-другому». Марина вспоминает слова одной своей ученицы: «Я жду не дождусь, когда кончатся уроки, чтобы побежать быстрее в хоровую школу». Да и многие выпускники – процентов 50 – даже после получения свидетельства продолжают посещать занятия, пока не закончат общеобразовательную школу. Потому что здесь, в хоровой школе, они ощущают себя единой семьей и чувствуют себя комфортно.

Инициативные учащиеся

А возможно ли такое, чтобы выпускники 12-летней школы, продолжающие посещать хоровые занятия, сформировали какой-нибудь коллектив, который смог бы выступать достаточно профессионально и зарабатывать? Это сложно, замечает Марина, особенно в Нарве. Такие элитарные виды искусства, как оркестр или хор, не могут существовать без финансовой поддержки. Это не попса, не шоу, не языки, не компьютеры.

И все же выпускники хоровой школы время от времени организуются в свои творческие коллективы. Скажем, был такой вокальный ансамбль девушек под названием «Каприс» (именно так!). Потом, что неизбежно после окончания обычной школы, участницы разъехались. Но, продолжает Марина, выросли новые выпускницы, и они назвали свой коллектив «Акварель». Приятно слышать от директора, что в хоровой школе всячески поощряется инициатива самих учащихся – в этом еще один залог популярности этого учебного заведения.

Бывает, что фирмы приглашают выступить на каком-то своем праздновании, причем, готовы такое выступление оплатить. В этом случае мы с удовольствием соглашаемся, говорит Марина, предлагая, допустим, оплатить автобус, чтобы отвезти наших учениц в оперный театр в Таллинне или Петербурге. Потому что, к сожалению, все поездки финансируют в основном родители.

Какие площадки предпочтительнее для хора?

Действительно, где выступают учащиеся хоровой школы, и что, например, Марина думает об уникальной акустике Александровского собора? Вопрос не праздный. Вспомним: на Дне обсуждений Bazar в декабре прошлого года участники вполне серьезно дискутировали о возможности превращения этого здания в центр для занятий экстремальными видами спорта (См.: «ВП» от 13.12.2017). К счастью, государство в преддверии выдвижения Нарвы на роль культурной столицы Европы в 2024 году как будто озаботилось судьбой этого замечательного памятника архитектуры, где, как известно, могут разместиться 5 тысяч человек. В Нарвской хоровой школе есть свой зал, но, когда была возможность, учащиеся неоднократно выступали в соборе, в частности, на фестивале, посвященном Деве Марии, и «петь там – одно удовольствие». В Нарве, – подчеркивает Марина, – на данный момент вообще нет ни одного акустического зала для хоровой музыки. А там потрясающая акустика, и мы даже наблюдали, как она постепенно улучшалась по мере реставрации. Там же проводились мероприятия фестиваля «Хрустальный колокольчик», участники из других стран были в абсолютном восторге!» Давайте запомним суждение профессионала. Тем более, что оно созвучно мнению мэра города Тармо Таммисте, который на расширенном заседании комиссии по культуре и спорту 15 февраля отметил, что только в Александровском соборе мы можем наслаждаться хоровым пением без всяких усилителей.

От малого к масштабному

«Хоровая школа в Эстонии – это бренд», – говорит Марина Косолапова. Ее подопечные в обязательном порядке участвуют в певческих праздниках, которые давно уже сделались важнейшей составляющей общенациональной культуры. И не только культуры, но и политики. Достаточно вспомнить мирные акции 1988-1991 гг., вошедшие в историю как «поющая революция», под звуки которой страна аккуратно и бескровно освободилась от изрядно надоевшей центральной власти.

Нарвская хоровая школа до сих пор – единственное в республике муниципальное учебное заведение такого типа. В то время, как в других местах хоровое обучение организуется в музыкальных школах, частных студиях или коллективах, сосредоточенных, как правило, в общеобразовательных школах, а также в различных организациях, например, на радио или телевидении. Именно из этих структур отбираются хористы для участия в Певческих праздниках, которые, как известно, проводятся раз в 4 года для взрослых и юных, а также, с аналогичной частотностью, но в разные годы исключительно для детей и юношества (получается, каждые два года). Традиционно сразу по окончании одного праздника оформляется идея следующего, и начинается кропотливая работа по отбору. Составляется репертуар, проводятся семинары для участников и дирижеров, заказываются сборники, разучиваются песни, проводятся репетиции по регионам и, более того, специально обращает внимание Марина, сдаются экзамены на право участия в огромном хоре, который может состоять из 28 тысяч человек, собирающихся на Певческом поле в Таллинне. То есть, получается, что отдельные маленькие коллективы формируют один мощный и отлично спаянный ансамбль. Разве можно им управлять? Можно, уверена Марина, этим-то и занимаются ведущие дирижеры Эстонии. Сами ездят по регионам, проводят репетиции, сами прослушивают и отбирают участников. И организует все это Хоровое общество Эстонии, конечно, при государственной поддержке.

Отдельные вопросы непрофессионала

В ходе дружеской беседы с Мариной Косолаповой нельзя было не задать дилетантский вопрос. Отличается ли манера дирижирования оркестром и хором? Разумеется, отличается ответила Марина. Не сильно, но специфика есть. Палочки у хорового дирижера нет, для него очень важна гибкая кисть руки.

Каким композиторам отдается предпочтение в хоровой школе, в случае, если это пение под музыку, а не a capella? Выделить отдельных композиторов невозможно, так как педагоги не только обучают пению, но и стараются воспитывать. Отсюда – разнообразие: народные песни, русская и западная классика, песни современного джазового направления, которые особенно нравятся детям. Хотя, признается Марина, «моя любовь – Рахманинов». Тем не менее, выбор музыки зависит от идеи того или иного мероприятия. Скажем, при подготовке к Певческому празднику учащиеся разучивают 20-30 песен на эстонском языке. При подготовке к хоровому конкурсу репертуар выбирается по заявленным требованиям конкурсного положения.

Завершающий аккорд

По окончании беседы Марина попросила еще раз выразить благодарность всем тем, кто был рядом все эти годы, кто помогал «творить». «Это – мои хористы-«ругодивцы», мои педагоги-единомышленники, коллеги, это дети – ученики и их родители, без которых моя творческая жизнь вряд ли состоялась бы».

Сергей ТРОХАЧЕВ