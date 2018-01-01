Заполняем квитанцию о квартплате: какое название КТ надо писать?

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Февраль этого года привнёс некую сумятицу в дела квартирных товариществ. Появилась информация о том, что с этого года для оплаты счетов за квартиру каждому квартирособственнику придётся менять данные в графе «Наименование получателя» при оплате квитанции. Однако, как выясняется, это совсем не так.

Для рядовых квартирособственников никаких изменений в оплате счетов за квартиры не произошло.

Новые официальные наименования от государства

Как пояснил нашей газете бухгалтер Игорь Цветков, ведущий дела многих нарвских КТ, с 1 января 2018 года вступил в силу новый законодательный акт – Закон о квартирной собственности и квартирном товариществе, на основании § 93 и § 94 которого были признаны недействительными ранее действующие Закон о квартирной собственности и Закон о квартирном товариществе соответственно.

Со вступлением в силу вышеуказанного нового законодательного акта (§ 19) всем квартирным товариществам государство присвоило новые имена с соответствующим занесением в регистр, и официальные наименования всех КТ с 01.01.2018 теперь привязаны к адресу (местонахождению недвижимости – жилого дома). Таким образом, Государственный регистр упорядочивает название некоммерческих объединений.

К ранее действовавшему имени добавились данные административной единицы (например город, часть города, уезд, волость). Затем следует оставшаяся часть имени вместе с расширением «korte-riuhistu» («квартирное товарищество»).

К примеру: Narva, Joala 9 korteriühistu - именно так выглядят новые наименования КТ в регистре Налогово -Таможенного департамента.

Можно пользоваться и старым названием

Игорь Цветков:

- Несмотря на то, что еще в 2015-2016 годах на семинарах для КТ уже говорили о приведении названий к единому образцу, у многих квартирных товариществ на сегодняшний день остались имена собственные, например, KÜ Vlada, KÜ Oktoober, KÜ Valge Sein. Да и остальные КТ обычно имеют официальное название без указания города, например, KÜ Rahu 14. Поэтому возникли опасения, что банки не будут принимать платёжные поручения об оплате платежей за квартирную собственность, если в строке «адресат» будет указано не официальное название КТ. И, если январь и первая часть февраля были признаны неким «переходным» периодом, и оплачивать счета можно было так, как все привыкли, то на сегодня у людей, как у председателей, так и квартирособственников, возникли опасения, что следующий период проплат может вызвать трудности из-за разницы в привычном и официальном названии товарищества.

Официальное разъяснение от Swedbank, который охватывает своими услугами значительную часть эстоноземельцев, появилось только 14 февраля.

Янис Пугри, руководитель сферы квартирных товариществ Swedbank, принформировал клиентов банка:

- Квартирное товарищество может параллельно с использованием полного имени пользоваться дополнительным именем. Как правило, это имя, под которым товарищество действовало до 01.01.2018. Дополнительное имя на регистрационной карте (имеется в виду карта В, на которой старое имя тоже присутствует – прим. ред.) юридически равнозначно длинному полному имени, и его можно использовать при осуществлении всех операций и сделок. Поскольку в разных банках действуют разные ограничения в отношении имён (до 50 печатных знаков, включая пробелы и другие символы), мы рекомендуем пользоваться дополнительным именем, которое, как правило, короче.

Все банки и операторы электронных счетов рекомендуют продолжать пользоваться дополнительным именем при обработке данных платежей. Вам не надо обращаться в банк, чтобы изменить имя, если вы желаете продолжать пользоваться именем, которое действовало до вступления закона в силу. В банках изменение имеющихся данных квартирного товарищества производится только на основании вашего заявления (в форме банковского сообщения). Об изменении имени вы должны проинформировать всех ваших партнёров.

Председатели должны подать заявления

При этом представитель Swedbank Янис Пугри обращает внимание на такой момент.

Если КТ будет использовать новое полное имя и не известит банк об изменении имени, это может стать причиной отклонения платежей в силу несоответствия имени и номера счёта. В настоящий момент записанное на регистрационной карте «Дополнительное имя» выводится только в окне распечатки действующих данных карты.

Консультант для бизнес-клиентов Swedbank, работающий по телефону 6 13 2222 (по которому представители КТ могут получить консультацию по возникающим вопросам), уточнил, что председателю КТ все же необходимо известить банк о новом наименовании товарищества. Это можно сделать, написав заявление, которое затем необходимо отнести в ближайшую контору Swedbank, или отправить через интернет в виде банковского сообщения. Автоматически новые наименования КТ банк от регистра не получал.

Таким образом, подчеркнул консультант, для рядовых квартирособственников не произошло никаких изменений в оплате счетов за квартиры. То есть, заполняя квитанцию об оплате, вы можете писать старое название своего КТ.

Софья Боборенко