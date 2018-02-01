Новый генконсул РФ в Нарве Юрий Грибков: я буду с интересом познавать Нарву

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В феврале к своим обязанностям официально приступил новый генеральный консул Российской Федерации в Нарве Юрий Грибков. Сегодня мы у него в гостях.

- Юрий Васильевич, в средствах массовой информации уже прозвучало, что вы имеете дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посланника II класса, работали в Норвегии и во Франции. И все же, надеюсь, вы не будете против, если мы познакомимся с вами поближе.

- Сразу скажу: мои родители были далеки от сферы дипломатической работы. Родился я в Красноярском крае, люблю свою малую родину и до сих пор стараюсь в отпуск выбираться в те интереснейшие и красивейшие края. Затем наша семья переехала на Брянщину. Закончил школу, отслужил в армии. Кстати сказать, служил в Смоленской области, бок о бок с ребятами из Литвы, Латвии и Эстонии, и у нас всегда были отличные отношения. Закончил Московский государственный институт международных отношений. Работал в центральном аппарате Министерства иностранных дел. Дипломатическую карьеру начал в составе посольства СССР во Франции. Вообще же был командирован в эту страну трижды и проработал во Франции в общей сложности 14 лет. В 2007 году уехал генконсулом во французский Марсель c должности заместителя директора Первого Европейского департамента МИД России. В 2013 году меня направили генконсулом на норвежский архипелаг Шпицберген. Ввернулся оттуда в январе 2016 года и по январь 2018-го работал главным советником Консульского департамента Министерства иностранных дел России. 2 февраля нынешнего года прибыл в Эстонию, сразу - в Нарву.

- И с чего вы начали знакомство с Нарвой?

- По прибытии в Эстонию я в первую очередь отдал дань уважения советским воинам, павшим на эстонской земле в Великую Отечественную войну. Поклонился памятнику Мерикюльскому десанту, побывал на месте, где погиб герой Советского Союза Игорь Графов, а также у танка Т-34, у памятника «Три штыка»... Успел поклониться и духовным святыням Нарвы, к коим отношу Нарвский Воскресенский собор, основанный в 7398 году от сотворения Мира, храм Нарвской иконы Божией Матери, а также побывал в Александровском соборе, что рядом с нашим Генконсульством. Успел пройтись, правда, совсем немного, по променаду. 18 февраля мы с коллегами побывали в концертном доме Geneva на замечательном концерте симфонической музыки, слушали великого Рахманинова в исполнении Нарвского симфонического оркестра.

В ближайших планах — посетить замок, художественную галерею. Нарва - город с великой историей. Я буду с интересом познавать его. Конечно, побывал в Таллинне, встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Эстонии Александром Петровым.

...Хочу сказать, что уже 2 месяца изучаю эстонский язык (начал перед отъездом в Эстонию). Надеюсь, что со временем смогу изъясняться на эстонском языке. По крайней мере, буду к этому очень стремиться.

- Как бы вы охарактеризовали состояние российско-эстонских отношений на сегодняшний день?

- Хотел бы обратить внимание на то, что в компетенцию генерального консула не входят вопросы, связанные с публичными оценками отношений страны, в которой он работает, с представляемой им страной. Это - прерогатива посла. Как вы знаете, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Эстонии Александр Михайлович Петров активно общается с журналистами, своевременно комментирует самые важные события двусторонних отношений. Смею заметить, что делает он это с завидной регулярностью, профессионально, как и подобает высококлассному специалисту. Например, одно из его последних по времени интервью прошло 8 февраля для информационного агентства ТАСС, оно общедоступно в Интернете. На официальном сайте посольства Российской Федерации в Эстонской Республике estonia.mid.ru вы всегда найдете все самое актуальное, что касается российско- эстонских отношений, включая интересующую вас оценку.

- У вас уже есть представление о том, с какими вызовами вам придется столкнуться на своем посту генерального консула РФ в Нарве?

- Знаю, что мой патент направлен в МИД Эстонии для получения экзекватуры. Сие означает, что я уже имею право начать официально исполнять функции генерального консула, знакомиться с консульским округом (а это Ида-Вирумааский и Ляэне-Вирумааский уезды), с официальными представителями государства моего консульского округа, мэрами его городов. В пятницу, 16 февраля, я встречался с руководством Нарвы. На мой взгляд, атмосфера встречи была очень теплой. И в целом хочу сказать, что пока у меня нет повода предполагать, что Генконсульство и я столкнемся с вызовами. Думаю, что отношение местных властей к нашим задачам, связанным с предстоящими выборами Президента Российской Федерации, явится той лакмусовой бумажкой, через цвета и оттенки которой мы будем судить о реальном отношении к нашему консульскому присутствию в округе.

- В мае прошлого года из Эстонии был выслан ваш предшественник - генеральный консул в Нарве Дмитрий Казеннов, а также консул Андрей Сургаев. Есть ли объяснения такому решению эстонских властей на сегодня?

- Соответствующие комментарии нашего посла в Эстонии Александра Петрова по этому случаю были своевременно опубликованы. Официальный представитель МИД России Мария Владимировна Захарова также высказалась по этому поводу. Полагаю, что данному событию, имевшему место почти 9 месяцев тому назад, было уделено достаточно внимания. Посему считаю, что всем нам пора устремить взгляд вперед, туда, где нас ждет ясное будущее добрососедских российско- эстонских отношений.

- Вы уже упомянули о выборах президента России, которые пройдут 18 марта. В связи с этим какие задачи сейчас стоят перед Генконсульством РФ в Нарве?

- Выборы 18 марта — это наша самая главная задача на ближайшее будущее. По состоянию на начало февраля нынешнего года только в Ида-Вирумаа проживает 36 773 и в Ляэне-Вирумаа почти 1420 российских граждан, имеющих право голоса. Лично я и вся наша команда настроены на то, чтобы создать нормальные условия для участия россиян в выборах президента. Голосование, как известно, может проходить только в помещениях, имеющих дипломатический статус, то есть в пределах представительств в Таллинне, Тарту и Нарве. И проблемой на прошлых выборах в Нарве было то, что, во-первых, все три избирательных участка находились в здании Генконсульства и в двух установленных на его территории модулях, во-вторых, практически все нарвские российские граждане были приписаны и голосовали на одном избирательном участке — отсюда и возникла большая очередь, отстоять в которой не у всех хватило терпения. Согласно нашим планам в этом году на территории Генконсульства будет создано четыре избирательных участка, где будут установлены урны для голосования. При этом три участка будут находиться в специальных модулях, которые будут установлены внутри периметра Генконсульства. Нарвские избиратели смогут голосовать на двух избирательных участках. Предполагаем, что время ожидания в таком случае может уменьшиться в два раза.

К тому же мы планируем в день голосования 18 марта помочь маломобильным группам российских граждан прибыть в Генконсульство на наших автобусах. Через ассоциации соотечественников мы составим график посещения периферийных населенных пунктов уезда — мест компактного проживания российских граждан. Запланировали примерно два десятка автобусных рейсов.

Возможно, 17 марта в Эстонии будет организовано предварительное голосование на выборах президента России, и тогда будут открыты участки на территории Генерального консульства РФ в Нарве. Это тоже существенно уменьшит очереди в главный день голосования, 18 марта.

Пользуясь случаем, я призываю граждан Российской Федерации, имеющих право голоса, посетить Генеральное консульство 18 марта с 8.00 до 20.00 и проголосовать за наше будущее.

- Юрий Васильевич, как сказано в информации, размещенной на интеренет-странице Генконсульства в Нарве narva.mid.ru, в рамках подготовки Чемпионата мира 2018 российское правительство утвердило возможность безвизового въезда в Россию. Для получения возможности безвизового въезда каждому зрителю соревнований необходимо оформить и получить Паспорт болельщика. В Генконсульстве РФ в Нарве можно будет оформить этот паспорт?

- Паспорт болельщика (или как его еще называют персонифицированная карта зрителя) необходим иностранным гражданам, прибывающим в Россию в качестве зрителей Чемпионата мира по футболу 2018. Он может быть использован для многократного (подчеркиваю!) въезда и выезда из РФ без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность и признаваемым Россией в этом качестве (ID карты иностранных государств не годятся). Паспорт болельщика действует в период, начинающийся за 10 дней до даты проведения первого матча ЧМ и заканчивающийся через 10 дней после даты последнего матча. Заявки на оформление Паспорта болельщика нужно подавать на сайте fan-id.ru, здесь же можно постоянно отслеживать статус заявки. Помимо безвизового въезда в Россию Паспорт болельщика обеспечивает проход на матчи ЧМ 2018 и дает право на бесплатный проезд на общественном транспорте между городами, в которых состоятся матчи. Все вопросы, связанные с оформлением и выдачей Паспорта болельщика, курирует Минкомсвязи РФ. Поскольку к этому вопросу есть большой интерес, мы разместили всю информацию на сайте нашего Генерального консульства и предлагаем ознакомиться с ней. Для представителей СМИ будет выдаваться двукратная виза; мы сделаем все, чтобы виза на чемпионат оформлялась в срок не более трех дней и без взимания консульского сбора.

- Спасибо за беседу, столь насыщенную полезной информацией!

Светлана Зайцева