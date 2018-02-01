Более сотни нуждающихся детей получат помощь от Endover Kinnisvara

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«Мы хотим связать благотворительность и хорошие результаты наших продаж, чтобы оказать помощь тем, кто в ней больше всего нуждается», - сказал член правления Endover Kinnisvara Роберт Лауд. «Мы хотим сделать большое доброе дело для самых слабых членов нашего общества – детей. У работников Endover тоже много детей, поэтому нам эта тема особенно близка».

Благотворительная кампания была направлена на организации, работающие с детьми и подростками, и покупатели квартиры могли сами выбрать один из трех фондов, в который отправят пожертвование: Minu Unistuste Päev SA, Päikeselaager и MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm. Кроме того, детям пожертвовали средства, выделенные на покупку рождественских подарков для работников Endover, а в Facebook устроили опрос, в котором один голос приравнивался к одному евро. Таким образом собрали пожертвования на сумму в 15 807 евро. Годом ранее Endover пожертвовал примерно такую же сумму - 14 275 евро.

Президент благотворительного проекта Päikeselaager при клубе Tallinn Reval Rotary Марина Пильв выразила благодарность за внимание и помощь тем, кто в ней нуждается. «Благодаря компании Endover, 28 детей из малообеспеченных семей проведут захватывающее лето», - добавила Марина Пильв. Фирма Endover пожертвовала лагерю в общей сложности 3092 евро.

«Уже второй год подряд компания Endover нас приятно удивляет – пожертвования превосходят все ожидания! Особенно нас радует то, что в рамках благотворительной кампании многие люди отдали свой голос именно фонду Minu Unistuste Päev», – сказала исполнительный руководитель Minu Unistuste Päev Крийстина Габор-Мяги. «Это значит, что людей волнует эмоциональное здоровье больных детей. Мы верим, что каждая мечта может воплотиться в чудо!» На реализацию мечты тяжело или хронически больных детей фонду Minu Unistuste Päev пожертвовали 8614 евро.

Исполнительный руководитель MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogrammi и травматерапевт Майре Рийс подтверждает, что под руководством опытных вожатых и при поддержке сверстников дети учатся приспосабливаться к изменениям в себе и в отношениях, и лучше справляются с новой жизненной ситуацией. «В этом году при поддержке Endover мы сможем оплатить расходы на питание, проживание и транспорт в лагерь 13 детям». Рийс добавила, что пожертвования позволят обеспечить нуждающимся детям развлечения и за пределами лагеря.

Дополнительная информация о благотворительных организациях:

Minu Unistuste Päev SA - www.minuunistustepaev.ee/et

Päikeselaager – www.paikeselaager.ee

MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm - www.lastekriis.ee

Endover Kinnisvara - www.endover.ee – основанная в 1995 году группа предприятий, действующая в сферах управления инвестициями в недвижимость и развития недвижимости в Эстонии и за рубежом. Компания обладает 21-летним опытом в перестройке зданий и возведении новостроек. В настоящее время компания занимается развитием свыше 40 зданий в центре Таллинна и его окрестностях.

Endover Kinnisvara