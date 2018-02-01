Вентиляция, задавшая жару нарвской пенсионерке

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В редакцию «Нарвской газеты» обратилась Екатерина Заходяева - жительница нарвской хрущёвки по адресу Герасимова, 20. Пожилая женщина уже много лет отстаивает свои права квартирного собственника, требуя привести в порядок вентиляцию в её квартире.

Покрытая слоем масла импровизированная «кукла», которой Екатерина затыкает кухонное вытяжное отверстие. Пенсионерка утверждает, что страдает от действия вентиляции «наоборот», когда её квартиру заполняют запахи с соседской кухни.

Екатерина пишет в своём заявлении в КТ: «Прошу прочистить вытяжной канал по стояку. В каналах живут голуби, каналы забиты, тяги нет. Все запахи и пары с нижних этажей идут ко мне на кухню». Это заявление датируется 2010 годом, и оно далеко не единственное. КТ со своей стороны утверждает, что меры были приняты, и что прочистка вентиляционных шахт проводилась ежегодно, а в 2011 году был произведён видеоосмотр и снова состоялась прочистка всей системы вентиляции жилого дома. Видимо, правление КТ тогда поставило точку в споре, и посчитало, что сделало достаточно, и начало в ответ на дальнейшие заявления г-жи Заходяевой грозить последней взыскивать с неё все расходы, связанные с проверками и вызовом специалистов. Такое решение правление приняло в 2012 году, отметив, что жалобы от собственника квартиры на плохую вентиляцию идут уже с 2008 года.

Старая история

Оказывается, Екатерина Заходяева уже обращалась со своей проблемой в одну из газет Нарвы, и было это в 2013 году. Почему же она делает это вновь, обращаясь теперь в «Нарвскую газету»? Женщина уверена, что её проблема не решена, и продолжает твердить одно и то же: вентиляция в её квартире не работает. Но сама история конфликта квартирособственника Екатерины Заходяевой с квартирным товариществом начинается ещё раньше, а именно с момента реновации крыши в 2006 году, которую, как утверждает Екатерина, провели не только с финансовыми нарушениями, но и со строительными. Таким образом, женщина уже больше десяти лет пишет обращения и заявления буквально во все инстанции, проявляя упорную настойчивость.

КТ считает проблему полностью решённой

По словам председателя КТ Ольги Никитиной, заступившей на работу председателем КТ по Герасимова, 20 с 2012 года, «жалобщица» ей хорошо знакома: именно г-жа Никитина и занималась рассмотрением заявлений квартирособственника Заходяевой.

Ольга Никитина:

- Все меры были приняты, и я не понимаю, почему снова возникает эта проблема. Ведь эта уже пожилая женщина многие-многие годы утверждает одно и то же, говоря о проблемах с вентиляцией в её квартире. Ведь была же и статья в газете «Нарва» пять лет назад, где я говорила о том, что вентиляция в доме была прочищена, проверки были неоднократные, а теперь начинается всё то же самое. Но я и сегодня могу подтвердить — никаких нарушений в работе вентиляции нет.

Наш журналист возразил г-же Никитиной, сказав, что жалобы жильцов должны приниматься во внимание, тем более, что полностью необоснованными действия пенсионерки Заходяевой считать нельзя. Она все эти годы твердила не только о проблеме вентиляции, но и реновированной крыши.

Ольга Никитина:

- Да, вопрос с крышей сейчас остался на повестке дня, и может быть мы его обсудим на ближайшем общем собрании КТ. Но нужно понимать, что для его решения снова нужны деньги, а это могут быть только средства самого КТ. Крыша у нас не протекает и служит своему назначению. Чтобы проводить детальную экспертизу, крышу придётся разбирать, мы не можем этого себе позволить чисто финансово.

Парилка в обычной квартире

Можно ли сделать себе баню прямо в квартире? Оказывается, соседи Екатерины снизу этот вопрос уже давно решили для себя положительно и сделали себе дома мини-парилку, электрическую, с механической вентиляцией. Это обстоятельство тоже уже обросло собственной историей, так как изначально собственник квартиры снизу сделал это самовольно, то есть без разрешения строительного надзора. А потом из-за жалоб всё той же пенсионерки Заходяевой, которая обратилась в горуправу, он был вынужден приостановить «лёгкий пар» на своих квадратных метрах и озаботиться оформлением строительного проекта для своего «удобства». Самое интересное, что разрешение ему в конце концов было дано несмотря на отсутствие согласия со стороны Екатерины.

Невольные свидетели чужой жизни

Мы поговорили и с некоторыми жильцами дома. Одна женщина сказала, что у нее в квартире никаких проблем с вентиляцией нет, а чистят её каждый год. Но когда мы пообщались с другой квартирособственницей, которая проживает в первом подъезде, как и Екатерина Заходяева, то услышали уже знакомую историю:

- Сколько я живу в этом доме, никогда и близко не было тех запахов, что сейчас: я не могу теперь находиться в своей квартире. Продолжается это около года: мои соседи начинают готовить, и все их блюда в виде запахов, конечно же, появляются у меня в квартире. Я человек пожилой, и у меня начинаются головные боли, появляется тошнота.

Эта женщина тоже «грешит» на квартиру, находящуюся снизу. Там как раз около года назад сделали «нехороший», по ее выражению, ремонт.

В связи с обращением Екатерины Заходяевой в редакцию наша газета сделала запрос в Департамент архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы, на который нам обещали ответить в течение 30 дней. Что ж, подождем.

Сергей БАШИЛОВ