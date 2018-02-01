Семья биатлонистов из Нарвы: первый раз мы поставили Вову на лыжи, надев ботинки на валенки

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Нарвская спортивная династия Вшивцевых создавалась не из-под палки, но на пути одного из самых активных ее представителей, Владимира Вшивцева, одного из ключевых популяризаторов оздоровительного спорта в региона, было много препятствий, которые без поддержки семьи он бы вряд ли преодолел.

Отец и сын, Евгений (68) и Владимир (37) Вшивцевы, тренеры по биатлону, имеют много заслуг в этом деле, но тот вклад, который спортивная династия Вшивцевых вносит в развитие оздоровительного спорта в Нарве, точно можно назвать бесценным. При их активном участии около 10 лет развивается примыкающий к спальному району улицы Раху район отдыха и спорта Эккекюла, превратившийся из болотистой лесополосы в обустроенную территорию с прогулочными и лыжными трассами, беседками, уличными тренажерами.

Владимир занимается организацией забегов, в которых участвуют широкие слои населения, велозабегов, проводит мастер-классы по технике катания на лыжах и так далее, и так далее. Во многом благодаря ему прогулки с палками стали привычным и возможно самым популярным видом активного досуга пожилых и не только пожилых нарвитян, хотя еще сравнительно недавно ”лыжники без лыж” вызывали у горожан гомерический смех.

У Владимира есть еще два брата, Вячеслав (45) и Юрий (33), которые сейчас занимаются спортом, что называется, для себя, но в свое время были членами молодежной сборной Эстонии по биатлону.

Владимира поставили на лыжи в 4-летнем возрасте.

”Лыжных ботинок такого размера в Советском Союзе, конечно, не было, и мы надели ему самые маленькие ботинки, которые смогли найти, на валенки. Это, конечно, смешно, но такова была реальность. С тех пор Вова с лыжами не расстается”, — рассказывает Евгений Вшивцев, основатель династии.

Занятия биатлоном в Нарве в советское время были сопряжены со многими трудностями, но в самом начале главной было отсутствие винтовок.

”Мы начали развивать детский биатлон в Нарве в 1978 году. Приняли в секцию ребят, но винтовок у нас на тот момент просто не было. Многие говорили, что это бесперспективный для Нарвы вид спорта, так как и зимы у нас плохие, и стрельбища нет, и оружия нет. Потом появились первые три винтовки на всех. Мы ходили с ними большой командой на ивангородский карьер тренироваться в стрельбе. Энтузиазма у людей было очень много, и только он нас спасал во многих ситуациях”, — рассказывает Евгений.

Супругу Евгения часто путают с его невесткой, женой старшего сына — Еленой Вшивцевой, биатлонисткой, участницей Олимпийских игр в Альберв.

Супругу Евгения часто путают с его невесткой, женой старшего сына — Еленой Вшивцевой, биатлонисткой, участницей Олимпийских игр в Альбервиле (1992 год) и Лиллехаммере (1994). Путают по банальной причине — они полные тезки.

- Все-таки ваша жена, Елена, имеет отношение к спорту?

- Только в том смысле, что она занимается с детьми физкультурой, работая воспитателем в детском саду. Сама серьезно спортом она никогда не увлекалась, а соответственно и профессию выбрала совсем в другой сфере.

- В случае профессиональных династий всегда интересен вопрос свободы выбора жизненного пути младшими поколениями. То, что Владимир пошел по вашим стопам, стал тренером, было его личным решением или вы с самого раннего детства растили его как продолжателя дела?

- Диктата не было, — уверяет Евгений. — Конечно, всякие моменты случались и со Славой, и с Юрой, и с Вовой. Конечно, я считаю, что родители не должны делать медвежью услугу своим детям. Всегда должны говорить им правду, рассказывать честно и о своей работе. С Вовой был сложный момент, когда он поступил в спортивную гимназию Audentes в Отепя — в первое время ему было очень сложно. После Вовы там учились многие нарвитяне, но он был первым, и поначалу ему было очень тяжело учиться на эстонском языке, общаться в эстонской языковой среде. Бывало, что он не выдерживал и был готов все бросить. Тогда действительно мы уговаривали, даже настаивали, и сейчас Вова об этом, конечно, не жалеет. Опять же насчет диктата. Главное Вовино хобби — это горный велосипед, а не лыжи, как ни странно. И это точно его личный выбор.

Сам Владимир отмечает, что для него спорт с раннего детства был органичной частью жизни, одной из важнейших частей жизни.

- Не получилось ли так, что как тебе надели в еще не очень сознательном возрасте лыжные ботинки на валенки, поставили на лыжи, так ты на них, образно говоря, и поехал, а о личном выборе вопрос уже не стоял?

- Конечно, я не могу про себя сказать, что я ничего более не умею, но то, что у меня по-настоящему получается, то, от чего я получаю настоящее удовольствие, так или иначе связано со спортом, — говорит Владимир. — Если бы спортивная сфера стала для меня по тем или иным причинам полностью закрыта, то смог бы ”выплыть”, нашел бы себе интересное дело, заработок, но ведь я знаю, что мне все-таки ближе всего. У нас в семье никогда не было такого, чтобы меня силой заставляли делать то, чего я делать категорически не хочу. Для меня было очень важным моментом именно получение спортивного высшего образования. Эти развившие мотивацию знания не только помогают в основной работе тренером, но позволяют взглянуть шире на спортивную жизнь, на то, чего можно с помощью спорта добиваться в социальном плане, как менять жизнь моего родного города к лучшему. Желание применять эти знания как раз вылилось в то, что я стал заниматься организацией мероприятий, пропагандирующих оздоровительный спорт.

- У тебя растет сын, ему уже четыре года. Пытаешься ли ты как-то его направить в выборе вида спорта для серьезных занятий? Может быть, это должен быть столь любимый тобой велосипед?

- Нет, конечно. Для меня самое главное — чтобы для него спорт, в широком смысле слова, стал частью жизни, чтобы он был хорошим любителем, двигался и любил двигаться. Чтобы у него была хорошая техника катания на лыжах, на велосипеде, чтобы имел навыки в каких-то командных видах спорта. Спорт — это намного больше, чем просто результат. Про спортивную карьеру сына даже и не думаю.

Евгений Вшивцев занялся биатлоном, будучи уже взрослым человеком, через три года став мастером спорта.

- Ваши родители занимались спортом?

- Нет, совершенно. Старший брат был моим вдохновителем, именно он — основатель нашей спортивной династии. Он занимался разными видами: и бокс, и лыжи, и хоккей. В то время было много таких любителей спорта, не отдающих все силы чему-то одному.

- То, что четыре года назад в зимней олимпиаде в Сочи участвовали представители Нарвы, Даниил Степченко и Дарья Юрлова, вдохновляло людей. Было даже не важно то, что в целом они выступили не очень хорошо, так как сам факт того, что они отправились туда, заставлял смотреть олимпиаду по телевизору с особым чувством. Были надежды, что Дарья и Даниил на следующей олимпиаде выступят лучше, по меньшей мере поедут на нее, но вот они оба завершили спортивную карьеру, разочаровав многих. Не рано ли они ушли из большого спорта?

- Конечно, этот вопрос мы обсуждали. Как всегда это бывает, сложилось сразу несколько факторов. Дарья просто устала от постоянных поездок. Так сложилось, что в Нарве по-прежнему нет условий для тренировок спортсменов этого уровня. Немаловажная сторона вопроса — плохое финансовое положение эстонской федерации биатлона. Для Даниила именно это было важнейшим моментом — парню 26 лет, а стипендия, которую платила федерация, составляла всего 250 евро, и при этом — ни медицинской страховки, ни стажа. Между тем, серьезные тренировки подразумевают, что ни на что другое времени почти не остается. В такой ситуации профессиональный спортсмен вынужден делать выбор.