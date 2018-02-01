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По данным департамента здоровья, на прошлой неделе к врачам в связи с ОРВИ обратились 5829 человек, более 48 процентов обратившихся — дети.

Численность обратившихся к врачам сохранилась на уровне предыдущей недели, однако доля обратившихся в связи с гриппом или гриппоподобными заболеваниями выросла на 38 процентов, и больше всего таких заболевших было в Ляэне-Вирумаа, Тартумаа, Пыльвамаа и в Таллинне.

Интенсивность заболевания гриппом оценивается как средняя, а его распространенность как широкая. Главным возбудителем болезни сейчас являются вирусы гриппа, доля которых среди прочих вирусов поднялась до 73 процентов. Подтверждены 9 случаев вируса типа A, в том числе четыре случая подтипа A(H1N1)pdm и пять случаев подтипа (H3N2). Подтверждены 375 случаев вируса гриппа, в том числе 88 типа A и 287 типа B.

С начала сезона госпитализированы 336 пациентов, за последние две недели количество нуждающихся в госпитализации утроилось, и прежде всего пожилых и людей трудоспособного возраста. В возрастной группе 0-4 года госпитализация потребовалась 19 пациентам (22,9 процента), а в возрастной группе 5-14 лет 14 пациентам (16,9 процента).

Интенсивная терапия потребовалась в связи с гриппом 48 пациентам в возрасте от 47 до 92, 45 из них принадлежали к группам риска.

С начала сезона от гриппа скончались 15 человек в возрасте от 60 до 89 лет, 13 из них были из групп риска как по возрасту, так и по наличию тяжелых хронических заболеваний. Данных о побочных заболеваниях у двух человек нет, один из них прибыл в больницу в крайне тяжелом состоянии.

BNS