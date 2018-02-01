Татьяна Степанова: «В моем лице награждали методику»

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«Нарвская газета» открывает цикл публикаций о земляках, чья деятельность, по мнению президента Эстонии Керсти Кальюлайд, вносит существенный вклад в развитие нашего общества. Начинает этот цикл интервью директора Нарвской Ваналиннаской государственной школы Татьяны Степановой.

Татьяна Степанова: «Спасибо родителям наших детей, нашим выпускникам, которые являются живым подтверждением успешной работы нашей методики».

- Татьяна, вы вошли в число эстоноземельцев, награждаемых президентом нашей страны в честь 100-летия Эстонской Республики. Как вы узнали об этой награде?

- От журналистов Радио 4. И поначалу, честно говоря, не очень поверила в это.

- Считаете ли вы этот факт признанием на государственном уровне программы, альтернативной обучению на одном языке?

- Именно так я и считаю. Наверное просто в моем лице награждали методику языкового погружения. Это подтверждает то , что еще два руководителя школы и два директора детских садов, использующих эту методику, были тоже представлены к государственным наградам.

- Два первых класса Ваналиннаской государственной школы начали работать в сентябре 2000 года. То есть нынче в школе был уже 18-й набор. Надо ли сегодня рекламировать вашу школу и методику, по которой она работает, чтобы набрать те же два класса?

- Конечно надо. Несмотря на популярность методики, находятся еще родители, которые о ней не знают. Или знают, но боятся отдавать учиться своих детей, или относятся к ней скептически. Спасибо родителям наших детей, нашим выпускникам, которые являются живым подтверждением успешной работы нашей методики. Сегодня наша мечта — это три первых класса в параллели.

- Есть какое-то положительное продвижение в этом вопросе?

- Думаю, что Министерство образования к такому повороту готово. Будем смотреть, сколько заявлений подадут родители. Каждый год многие подают заявление не только в нашу, но и в другие школы.

- Как решаете кадровый вопрос? Не секрет, что педагоги-носители эстонского языка не очень-то спешат переселяться в Нарву.

- Есть положительный момент, который является для меня предметом гордости. Если 18 лет назад было очень сложно найти учителей, то сейчас эта проблема остро не стоит. Во-первых, наш коллектив сложился. Во-вторых, добавляются новые учителя, а в сентябре прошлого года пришли две молодые учительницы, которые еще продолжают обучение в колледже. Мы дошли до того момента, когда выпускники программы раннего полного языкового погружения пришли в первый класс в качестве помощников учителей.

- Получилось ли у школы стать базовой в стране по внедрению методики погружения?

- На самом деле, она базовая не только в нашей стране. Ее опыт изучают и перенимают и другие страны, в том числе Казахстан и Россия. Поскольку о методике уже много известно, главным направлением нашей работы сегодня является предоставление практики для студентов педагогических специальностей.

- Сегодня ваши первые выпускники уже 24-25-летние люди. Есть ли у вас повод гордиться ими, ставить в пример тем, кто идет следом?

- Да! Мы гордимся нашими выпускниками. Причем, не только теми, кто закончил гимназию, но и теми, кто выпустился из основной школы. Кто-то выбрал для себя учебу в вузе по окончании гимназии, кто-то пошел в профессиональные училища после основной школы. И, хочу сказать, что это тоже правильный выбор: свое будущее надо строить по душе, а не ради только диплома о высшем образовании.

«Самое важное — заложить базу»

- А теперь поговорим об эстонском языке. Кстати, он в вашей школе преподается как родной. Татьяна, мне показалось или нет, что ваши ученики в большей степени, чем ребята из обычных классов, ассоциируют себя с Эстонией и эстонцами. Я не права?

- Я думаю, частично правы. В любом случае, ребята с гордостью говорят, что они русские, ощущая себя при этом гражданами Эстонии. К этому мы и стремимся. Мы ни в коем случае не воспитываем из детей эстонцев. Для этого в Нарве есть Эстонская гимназия. Нашей целью является воспитание национального идентитета, понятия у ученика того, кем и гражданином какого государства он является. Я думаю, что как раз знание нескольких языков и воспитывает уважение к другим нациям, культурам. Надеюсь, они понимают, что они - русские и русскими остаются. Почему они чувствуют себя комфортно в Эстонии? Они знают язык, знают культуру, у них есть друзья, но у них есть и свое внутреннее я, знание русской культуры и литературы, уважение традиций своего народа.

- Знание эстонского языка позволяет вашим выпускникам на равных конкурировать с выпускниками эстонских школ и поступать на те специальности, которые они выбирают сами, исходя из своих способностей и интересов. Это ведь и была, собственно, цель внедрения программы в стране?

- Одной из целей открытия нашей школы была возможность обучения в гимназии на эстонском языке. Эта цель достигнута. Мы идем дальше. Не все получилось, как мы хотели. Наш результат по эстонскому как родному находится на среднем уровне по Эстонии. При этом результат по математике, которая преподается на родном языке, у нас все-таки значительно выше: мы входим в десятку лучших школ по этому показателю. Английский тоже достаточно хорош, я уж не говорю о русском языке. Нам хотелось бы, чтобы результат по эстонскому был еще выше. Все, что может, школа для этого делает. Но только школы в этом смысле мало. Мы уже думаем о том, как нам построить обмены с другими школами, чтобы наши ученики окунались в эстонскую среду и имели возможность хоть какое-то время учиться за пределами Нарвы. Наилучшим вариантом было бы иметь пару школ-партнеров, с которыми можно было бы обмениваться учениками в течение всего учебного года. То есть это должна быть школа, заинтересованная в развитии русского языка.

- Не теряются ли знания эстонского языка у тех, кто получает профессию на русском языке?

- Знаю, что в Академии внутренней защиты наших ребят освобождали от уроков и эстонского, и русского языков, поскольку у них не было проблем ни с тем, ни с другим. Выбирающие учебу в системе профтехобразования зачастую уезжают в другие города Эстонии, где язык им только в подспорье, а выпускники Нарвской профессиональной школы говорили, что эстонский у них не теряется, поскольку, зная язык, всегда легче найти практику, где можно было бы его применить.

- Вы не останавливаетесь на трехязычии. В школе большое внимание уделяется второму (а для детей, получается, уже третьему) иностранному языку. Знаю по дочке, окончившей вашу школу и получающей профессию архитектора в ТТУ, что любой язык в будущем востребован и нет страха перед новыми. Дочь, например, изучает на курсах финский язык — уже пятый в ее багаже.

- Я сказала бы, что это заслуга не школы, но как раз-таки методики языкового погружения: не бояться новых языков, учиться на них общаться. Наличие коммуникативного навыка очень важно для любой школы нашей программы. Тоже поделюсь личным опытом, как родитель бывшего ученика своей же школы. Раньше я считала, что мой сын, он учится в Тартуском университете, не очень склонен к языкам. Самое удивительное, что дополнительными языками, помимо английского, он на факультете международных отношений и политологии выбрал немецкий и польский, который стал для него уже пятым языком, на котором он может общаться.

С гордостью скажу про немецкий, изучаемый в нашей школе: самое важное заложить базу, а дальнейшее зависит уже от взрослого молодого человека, того, как он будет использовать полученные знания. Наши выпускники учатся на русской, немецкой, испанской, английской и даже на скандинавской филологии. Есть наши выпускники в Швеции и Финляндии, где помимо общения и учебы на английском они изучают и местные языки. Это яркий показатель того, что у выпускников многоязычной школы нет страха перед освоением новых языков.

У «чистой гимназии» больше возможностей

- Кем, помимо педагогов, становятся выпускники вашей школы?

- У нас дается широкая математика, и достаточно много ребят поступает на специальности инфотехнологии в различные вузы Таллинна и Тарту. Помимо этого каждый год большая группа учащихся поступает в Академию внутренней защиты. Выбирают различные специальности педагогики. Медицинские специальности оказались самыми востребованными у наших двух первых выпусков. Есть наши выпускники и среди учащихся летной и морской академий.

- Согласны вы с утверждением Каарела Таранда, назвавшего в своей скандальной статье Нарву вымирающим городом?

- Нельзя сказать, что город вымирает, хотя проблема есть, и она серьезная. За последнее десятилетие количество первоклассников сократилось уже почти вдвое. К счастью, мы на своей школе этого не почувствовали: количество желающих поступить в наши первые классы остается высоким на прежнем уровне. Хотелось бы, чтобы в городе было больше молодых людей, чтобы рождалось больше детей. Но для этого надо многое менять. Надеюсь, наша школа как раз и работает на то, чтобы наши дипломированные выпускники возвращались в родной город, создавали новые рабочие места, чтобы Нарва стала процветать.

- Как готовитесь к открытию единой гимназии в Нарве, о которой город и государство уже договорились?

- Гимназия дала нам богатейший опыт, но в то же время, посмотрев, как работают отдельные «чистые» гимназии в Эстонии, хочу сказать, что такая гимназия дает ребенку значительно больше возможностей. Тех, которые мы, как школа с одним гимназическим классом в параллели, не может дать просто физически. У нас элементарно не хватает учеников, заинтересованных в определенном курсе. У единой гимназии такие возможности конечно же будут. В этом плане я ее сторонница. С другой стороны, возможности основной школы хороши тем, что наличие, например, трех классов на параллели позволит еще больше сосредоточиться на методике языкового погружения. Школа, надеюсь, и впредь будет иметь ту поддержку и веру в нас, которую ей все годы оказывали Центр языкового погружения и Министерство образования Эстонии.

- У государственной школы есть идея подарка государству на его 100-летие?

- У нас прошло несколько акций к юбилею Эстонии. Один из подарков — календарь этого года, где вся школа выстроилась в виде цифры 100. В этом году наши ученики принимали участие в президентском конкурсе написания речи на 24 февраля и в аналогичном городском конкурсе. Старшеклассники с помощью завуча Кристы Юхков и организатора внеклассной работы Ренаты Мойстус подготовили постановку на эстонском языке о выдающихся личностях Эстонии. Ее фрагмент будет показан на концерте для родителей в день открытых дверей, который пройдет в школе 17 февраля. Каждый год утром 24 февраля администрация, учителя и знаменная группа гимназистов ходят на поднятие флага в замок. Участие в этом мероприятии исключительно добровольное.

Справка Татьяна Степанова родилась в 1970 году, закончила Нарвскую среднюю школу №10. В Таллиннском педагогическом университете получила два высших образования по специальностям «русский язык в национальной школе» и «эстонский язык как иностранный». Весь трудовой стаж Татьяны Степановой связан со зданием Краави, 2 в Нарве. Сюда она пришла в качестве пионервожатой сразу после окончания школы. Здесь в 1992 году начала работать учителем эстонского языка, а в 1998 году, в возрасте 27 лет, стала директором Ваналиннаской школы. С 1999 года началось сотрудничество школы с Эстонской гимназией, откуда начали приходить учителя, чтобы преподавать музыку и труды на эстонском языке. В 2000 году выиграла конкурс на руководство вновь создаваемой Ваналиннаской государственной школы.



Наталья СОБОЛЕВА