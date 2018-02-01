ОПРОС. А как Вы лично отмечаете столетний юбилей Эстонской Республики?

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21 ФЕВРАЛЯ В НАРВЕ НА РАТУШНОЙ ПЛОЩАДИ ПРОЗВУЧАЛО ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ КЕРСТИ КАЛЬЮЛАЙД К ГОРОЖАНАМ ПО СЛУЧАЮ 100-ЛЕТИЯ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, И ЭТО СОБЫТИЕ - ВСЕГО ЛИШЬ ЧАСТЬ ТОЙ ПРАЗДНИЧНОЙ ПРОГРАММЫ, КОТОРАЯ ПРОЙДЕТ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ НЕ ТОЛЬКО В НАРВЕ, НО И ПО ВСЕЙ ЭСТОНИИ. А КАК ВЫ ЛИЧНО ОТМЕЧАЕТЕ СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ?



Тармо:

- 24 февраля для меня начнётся с почётной обязанности поднять государственный флаг в крепости в Нарве, потом будет посещение Гарнизонного кладбища, потом посещение ещё нескольких праздничных мероприятий, а вечером приём в Нарвском Колледже ТУ. 100-летие Республики очень важная дата для нашего государства. Мои рабочие обязанности мэра не дают мне возможности посидеть в этот день в домашней уютной обстановке у камина с друзьями или родными, но если бы не напряжённый график, я отмечал бы это событие именно так.

Оксана:

- Я обязательно поздравлю с праздником членов своей семьи и, вероятно, схожу на какой-нибудь концерт, посвящённый юбилею Республики. Нужно будет подумать и запланировать, куда заглянуть. Моя дочь будет выступать в центре Astri на концерте учеников Нарвской Музыкальной школы «Белый рояль», и туда я уж точно пойду. Приезд президента в Нарву для меня событие очень интересное. Если соберусь, то пойду посмотреть, как она будет поздравлять нарвитян на Ратушной площади, тем более, что сейчас время у меня есть.

Геннадий:

- Не буду праздновать этот 100-летний юбилей Эстонии, потому что в основе этой даты лежит такое понимание истории, которое я могу назвать некорректным. 100 лет назад первый раз было объявлено о создании Эстонской Республики, но потом перед Второй мировой войной Эстония оказалась в составе СССР. Теперь же нам предлагается праздновать столетие так, как будто бы республика была все эти годы суверенной, но это ведь не так. Получается, что эта дата отмечает некую «прерванную независимость».

Александр:

- Я 100-летие Эстонской Республики отмечать не буду. Не подумайте, что я не люблю наше государство и не знаю о 24 февраля. Вы просто встретились не с тем парнем, который вам нужен: я уже много лет не отмечаю никаких праздников вообще, даже Новый год! И хотя я служил в армии, в авиации, кстати, здесь в Эстонии, в Хаапсалу, 23 февраля для меня тоже просто один из обычных дней, не более того. Праздники придумывают люди, и если они это делают, то почему бы все даты не сделать праздничными?





Алексей:

- Я приехал из России, но знаю, что 24 февраля вы отмечаете обретение независимости Эстонии, а в этом году празднуете 100-летие республики. Кстати, в этот день я буду здесь и собираюсь посетить какие-нибудь торжественные мероприятия, которые будут у вас. В России, конечно же, отмечается день 23 февраля, и в этой связи хочу сказать, что Россия — это не воинственное государство, хотя многие коренные эстонцы думают, что мы хотим кого-то захватить. Но это совсем не так, россияне очень хорошо относятся к прибалтам.



ОПРОС провели Елена Полуэктова и Сергей Башилов Смотрите фото: +Галерея. Президент ЭР Керсти Кальюлайд выступила на Ратушной площади в Нарве

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