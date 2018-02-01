ОПРОС. Как Вы считаете, нужны ли домашние задания в школе?

Дата публикации: Сегодня, 16:25 Просмотрено: 369

НА СОСТОЯВШЕЙСЯ НЕДАВНО В ПЯРНУ ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МАЙЛИС РЕПС ВЫСКАЗАЛАСЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ШИРОКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДИСКУССИИ О ДОМАШНИХ ЗАДАНИЯХ ШКОЛЬНИКАМ. «ЕСТЬ МНОЖЕСТВО АРГУМЕНТОВ КАК «ЗА», ТАК И «ПРОТИВ» ЭТОГО», - ОТМЕТИЛА МИНИСТР. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НУЖНЫ ЛИ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ В ШКОЛЕ?



Татьяна:

- Я против того, чтобы домашние задания были отменены. Они очень дисциплинируют. Уроки, посещение кружков и секций, а потом и выполнение домашних заданий — всё это для школьника становится его собственным распорядком дня. Он к нему привыкает. Помощь родителей при этом тоже важна, она ведь по сути есть форма общения со своим ребёнком, а не только простое решение задачек и написание сочинений по вечерам. Мама и папа ведь тоже могут учить, а без домашних заданий для этого и повода не будет!





Сергей:

- Уроки на дом — это необходимость, я думаю. Но знаю по своим детям, что сейчас задают уж слишком много. Бывает, сидим вместе с ребёнком из-за уроков до самой ночи. Моя супруга в этой ситуации бывает чаще, чем я: у нас двое детей, когда жена занимаемся с одним, другой в это время может корпеть над домашним заданием «без помощи», ведь я часто в это время на работе. Группа продлённого дня не всегда подходит ребёнку, потому что в это время у него могут быть кружки или секция.





Яна:

- Не могу представить себе школу без домашних заданий! С одной стороны, есть плюсы того, что предлагает Майлис Репс, потому что подросток будет свободен во второй половине дня, но нельзя отказываться от того, чтобы изучать предмет не только на уроке в школе, но и дома. Но если говорить о фактах, то я по своей дочери (ей 15 лет) знаю, что им задают очень и очень много. Бесконечные рефераты, сочинения, и в школе подростки сидят чуть не весь день! Поэтому просто нужна во всём мера, а не полный отказ от домашних заданий.







Март:

- Я слышал о мнении нашего министра науки и образования Майлис Репс по вопросу отказа от домашних заданий. Думаю, что это очень плохая идея, и я не могу сказать, откуда она её вообще взяла. Никто не может поспорить с тем, что учиться надо, а раз надо, значит, и задания на дом должны быть. Это часть школьного образования, часть развития ребёнка. Я сам так учился (закончил школу семь лет назад), и всё это совершенно нормально. Если у меня будут дети, то я найду время при необходимости помочь им дома с уроками.

Марина:

- Домашние задания нужны, потому что дают возможность ребёнку повторять и закреплять пройденное в школе. Моя дочь учится в третьем классе, и теперь она может самостоятельно делать уроки, обращаясь ко мне только иногда, что радует. Но первый и второй классы я буквально сидела рядом с ней и помогала, помогала, помогала. Хотя я не против домашних заданий, но считаю, что их слишком много. И контрольных работ, к которым надо готовиться, не становится меньше. Всё-таки для младших школьников нагрузка чрезмерна.

Опрос провели Сергей Башилов и Елена Полуэктова





NB! Мы будем рады, если наши читатели выскажут свое мнение по теме опроса в комментариях к этому материалу.