Как вовремя сдать экзамен по вождению?

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В продолжение темы, обозначенной в «НГ» от 24 января 2018 года, и основываясь на ответе из Экзаменационного отдела Департамента шоссейных дорог, скажем коротко: готовиться к экзамену по вождению следует как можно основательнее.

На запрос газеты, инициированный нашей читательницей, ответил руководитель Экзаменационного отдела Тармо Ванамыйса.

Конкретные ответы

В частности, был поставлен вопрос: почему после сдачи экзамена по теории в АРК надо ждать 3 месяца, чтобы попасть на экзамен по вождению? Из ответа г-на Ванамыйса следует, что на деле это не совсем так. А именно – максимальное время ожидания экзаменов по вождению в прошлом году в Нарве составило около двух месяцев, и связано это было с большим количеством повторных экзаменов.

В таком случае нельзя ли увеличить количество машин или преподавателей? Так и было сделано в прошлом году, отметил руководитель отдела. В дополнение к местным экспертам экзамены принимали также 9 специалистов из других городов. А в настоящее время три экзаменатора принимают экзамены по вождению на различные категории один раз в неделю.

Но ведь за временной интервал между экзаменами по теории и вождению кандидат может утратить навыки! Это зависит, считает г-н Ванамыйса, от самого кандидата и от количества положенных, а также сверхурочных часов, которые он проездил с руководителем до прихода на экзамен.

Затраты на обучение и общий вывод

Наша читательница затронула также насущный вопрос о деньгах, которые приходится платить за занятия в автошколе и за экзамены. Может быть, часть этих сумм (весьма немалых, заметим) израсходовать на приобретение дополнительных машин или привлечение новых преподавателей? Все, связанные с экзаменами государственные сборы начисляются в казну, подчеркнул Тармо Ванамыйса. В настоящее время Экзаменационный отдел располагает 38 транспортными средствами, которых, по мнению руководителя, вполне достаточно.

Обеспокоенность, по мнению Ванамыйса, вызывает другой аспект: в течение нескольких лет процент сдавших экзамен по вождению в Нарве очень низкий. Конкретно, в 2017 году, только 32 процента из тех, кто пришел на экзамены, прошли тест на вождение. Это один из самых низких результатов по всей Эстонии. А вот если бы процент сдавших поднялся до среднего уровня – от 45 до 50, – не было бы проблем с ожиданием, вызванным повторными экзаменами. Нарвские автошколы в республиканском рейтинге занимают последние позиции. Очевидно, что необходимо повышать уровень подготовки кандидатов. В целом данные о школах и экзаменах можно посмотреть на сайте www.mnt.ee.

Цифровое поколение пасует в реальной жизни

На сайте Департамента шоссейных дорог (www.mnt.ee) 25 мая прошлого года опубликована статья, которая предоставляет дополнительные небезынтересные сведения по нашей теме. Там, в частности, сказано, что в первые четыре месяца 2017 года было принято 10902 экзамена по вождению, что на 358 больше, чем в соответствующий период 2016 года. «Тем не менее, экзамен по-прежнему удаётся сдать только 46 процентам всех экзаменуемых, что значительно удлиняет очередь на сдачу экзамена. Не явились на экзамен 229 желающих». И вот что отметил по этому поводу Тармо Ванамыйса: «Проблема с очередями возникает из года в год, и особенно они растут в летний период... Особенно велико количество желающих сдать экзамен на категорию В. Из-за больших очередей страдают те ученики автошкол, кто получил... достаточную подготовку и готов сдать экзамен сразу. Им приходится дожидаться допуска.., потому что кандидаты с меньшей, порой откровенно недостаточной подготовкой, являются на экзамен слишком рано, так как не все автошколы обучают добросовестно, и качество подготовки порой сомнительное. Это оказывает отрицательное влияние на успешные автошколы». Как видим, высказанное почти год назад мнение руководителя Экзаменационного отдела в общих чертах созвучно его ответу на запрос редакции.

В заключение подчеркнем еще один момент, на который обратил внимание Тармо Ванамыйса. «На экзаменах также бросается в глаза одна характерная проблема современности – цифровому поколению трудно концентрироваться на протяжении всего экзамена, трудно самостоятельно принимать решения во время вождения». Это – глобальная проблема всего человечества, для решения которой требуются глубокие изыскания на стыках различных научных дисциплин Иными словами, люди, привыкшие сызмальства к виртуальной реальности, оказываются неспособными точно оценивать реальность подлинную! А если такие люди сидят за рулем настоящего автомобиля, а не автотренажера? Хорошо, что в Экзаменационном отделе эту проблему знают.

Сергей ТРОХАЧЕВ