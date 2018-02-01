В Эстонии начинается период подачи деклараций о доходах

Дата публикации: Сегодня, 09:46 Просмотрено: 50

С четверга, 15 февраля в Эстонии можно декларировать свои доходы Налогово-таможенному департаменту. Срок представления необходимых данных истекает 2 апреля 2018 года.

27 февраля начнется возврат подоходного налога клиентам, представившим декларацию о доходах в электронную среду департамента.

20 марта начнется возврат подоходного налога клиентам, представившим декларацию о доходах в бумажном виде.

2 июля истекает срок уплаты подлежащего к доплате подоходного налога и возврата переплаченного подоходного налога.

1 октября - срок доплаты подоходного налога, а также возврата переплаченного подоходного налога, если декларируется доход от предпринимательской деятельности, прибыль, полученная от отчуждения имущества, или доходы, полученные за рубежом.

Этот срок действует и в случае нерезидента, который задекларировал вычеты в Эстонии.

Об этом на своей домашней странице напомнила налоговая служба, отметив, что декларацию о доходах за предыдущий календарный год представляют физические лица — резиденты (далее — лица).

Физическое лицо является резидентом, если его постоянное местожительство находится в Эстонии или он пребывает в Эстонии не менее 183 дней в течение 12 последовательных месяцев.

Резидентом является также государственный служащий Эстонии, пребывающий на службе за рубежом.

Лицо считается резидентом со дня его прибытия в Эстонию. Физическое лицо оповещает Налогово-таможенный департамент об обстоятельствах, связанных с изменением резидентства, и заполняет форму R для определения резидентства.

Департамент напомнил, что декларацию о доходах должны представлять: предприниматели — физические лица, которые помимо основной декларации (форма А) также представляют декларацию о доходах от предпринимательской деятельности (форма Е);

лица, получившие доход (в т. ч. дивиденды) из-за рубежа. Декларировать следует как облагаемый, так и необлагаемый в Эстонии доход от заработной платы и дивидендов, а также тот доход, который на основании международного договора не облагается налогом в Эстонии. Это действует и в отношении пенсионеров соседних государств, проживающих постоянно в Эстонии и ставших резидентами Эстонии.

Обязанность подать декларацию несут также лица, имевшие в налоговый период акции, паи, голоса или право на прибыль юридического лица, находящегося на территории с низкой налоговой ставкой, должны помимо основной формы декларации представить форму ММ или приложение к форме ММ, независимо от того, получило ли указанное юридическое лицо доход или нет;

лица, чей убыток, полученный от отчуждения ценных бумаг больше прибыли, полученной от отчуждения ценных бумаг в налоговый период, и которые желают вычесть превышающую прибыль сумму убытка из полученной прибыли от отчуждения ценных бумаг в последующие годы;

лица, которые сделали в течение налогового периода указанные в статье 172 Закона о подоходном налоге взносы на инвестиционный счёт или произвели выплаты с него.

Налоговая служба также упомянула тех, кто не должен представлять декларацию — это физические лица — резиденты:

с дохода которых не надо дополнительно уплачивать подоходный налог (за исключением особых случаев) доход которых не превышал размера не облагаемого налогом дохода в сумме 2160 евро;

доходом которых является пенсия, выплачиваемая на основании законов государства — участника Соглашения о Европейской экономической зоне (в том числе и Эстония);

обязательная накопительная пенсия, установленная в названном государстве, или пенсия, выплачиваемая на основании договора о социальном страховании, если сумма пенсии не превысила дополнительный не облагаемый налогом доход в размере 2832 евро либо если с пенсии был удержан подоходный налог в предусмотренном размере и его не надо дополнительно уплачивать. К дополнительному не облагаемому налогом доходу с пенсии (2832 евро) добавляется общий не облагаемый налогом доход в сумме 2160 евро.

Не должны подавать декларацию также те, доходом которых является только выплаченная в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием компенсация, которая не превышает 768 евро или, если с компенсации удержан подоходный налог в предусмотренном размере и его не надо дополнительно уплачивать.

«Если лицо не обязано представлять декларацию, но желает использовать налоговые льготы (произвело расходы на обучения, платило проценты по жилищному кредиту и т. д.), то для этого необходимо представить декларацию», - отметил департамент.

Как указало налоговое ведомство, если физическое лицо — резидент иного государства — участника Соглашения о Европейской экономической зоне получил в 2017 году в Эстонии налогооблагаемый доход, то он может учесть налоговые льготы (в том числе и не облагаемый налогом доход) пропорционально удельному весу дохода, налогооблагаемого в Эстонии, ко всему доходу, налогооблагаемому в данный налоговый период, при следующих условиях:

если лицо получило в Эстонии не менее 75% всего дохода, то оно может произвести все вычеты, указанные в главе 4 Закона о подоходном налоге;

если лицо получило в Эстонии менее 75% всего дохода, то оно может использовать в качестве вычетов не облагаемый налогом доход, а в случае получения пенсии — дополнительный не облагаемый налогом доход, если лицо получает пенсионные выплаты.

Для этого лицу необходимо представить декларацию о доходах физического лица — резидента.

Налоговый департамент: в декларировании доходов за 2017 год произошли важные изменения

В декларировании доходов за 2017 год произошли важные изменения в сравнении с особенностями декларирования за 2016 год, напомнил налогово-таможенный департамент Эстонии на своей домашней странице.

Так, годовой доход, не облагаемый налогом за 2017 год теперь составляет 2160 евро (за 2016 год его сумма была 2040 евро).

Дополнительный доход, не облагаемый налогом в случае пенсии за 2017 год теперь составляет 2832 евро (за 2016 год это была сумма 2700 евро).

«Если отчитываясь за 2016 год, супруги могли подавать совместную декларацию о доходах, то теперь, подавая декларацию за 2017 год, физическое лицо может подать только личную декларацию, а также супруг или супруга может вычесть дополнительный не облагаемый налогом доход за лицо, получившее облагаемый налогом доход менее 2160 евро, если облагаемый налогом доход супругов не превышает 50 400 евро в календарном году», - сообщил департамент.

Изменился также порядок перевод на супруга/супругу суммы процентов по жилищному кредиту и расходов на обучение. Теперь, подавая декларацию за 2017 год, супругам можно перевести на супруга/супругу сумму (или её часть), превышающую облагаемые налогом проценты по жилищному кредиту и расходы на обучение, если имущественными отношениями супругов является общность имущества.

Налоговая служба сообщила, что если предельная сумма по жилищному кредиту при декларировании доходов за 2016 год составляла 1200 евро, то за 2017 год она будет составлять 300 евро.

Изменился и порядок расчета суммы не облагаемого налогом дохода детей. Департамент сообщил, что если при составлении декларации за 2016 год можно было декларировать данные своих детей, то теперь можно декларировать также и данные детей супруга/супруги, если сам супруг/супруга или второй родитель ребёнка не декларирует данные ребёнка.

«Можно перевести на супруга/супругу оставшуюся неиспользованной часть не облагаемого налогом дохода за детей, если имущественными отношениями супругов является общность имущества», - отметило налоговое ведомство.

BNS