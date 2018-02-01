Максим Щура, пианист, композитор, докторант и наконец - просто сын своего отца

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В предстоящее воскресенье, 18 февраля, на сцене концертного дома Geneva в Нарве в исполнении Нарвского симфонического оркестра прозвучит знаменитый Второй фортепианный концерт Сергея Рахманинова; солировать будет 29-летний Максим Щура. Сегодня он гость нашей редакции.

Новость изнутри

Музыка Рахманинова, «последнего романтика ХХ века», представлена в рамках большой концертной сессии «Жемчужины рояля», которая посвящена 100-летию Эстонской Республики. Формат этого юбилейного цикла объединил трех ведущих эстонских пианистов молодого поколения, три выдающихся фортепианных концерта и симфонические произведения эстонских авторов. В октябре прошлого года нарвитяне услышали до-минорный концерт Моцарта и сочинения Эдуарда Тубина в исполнении Стена Лассманна. В августе нынешнего года, ко Дню восстановления независимости Республики, Михкель Полль с Нарвским симфоническим оркестром исполнит первый в истории эстонской музыки фортепианный концерт Артура Лемба. Концерт, который состоится в конце этой недели, 18 февраля, - это вторая часть триптиха. В его программу вошли произведения, ставшие национальными музыкальными символами: «Kodumaine viis» Хейно Эллера (знаменательно, что эта пьеса, ставшая чуть ли не инструментальным гимном Эстонии, в нынешнем году также отмечает 100-летие своего рождения) и Второй фортепианный концерт Рахманинова, 145-летие которого отмечается в этом году.

- Концерты в Нарве – это часть фестиваля «Жемчужины рояля». Этот проект подготовлен Эстонским союзом пианистов в творческом сотрудничестве с Нарвским симфоническим оркестром, - рассказывает Максим Щура, член союза.

Эстонский союз пианистов создан в прошлом году. Он является частью Союза музыкантов Эстонии и объединяет тех пианистов, у которых есть опыт международной деятельности, объясняет Максим. В него вошли как молодые музыканты, так и уже именитые исполнители.

- У нашего союза много планов, и есть уже осуществленные проекты. Эстония – страна маленькая, все музыканты друг друга знают и стараются сотрудничать, от этого выигрывают все, - говорит Максим.

Накануне выступления в Нарве Максим Щура принимает участие в фестивале «Северное сияние» на сцене столичного зала «Эстония», где звучит музыка эстонских композиторов, написанная за последние сто лет.

В Таллинн Максим Щура прилетает из Лондона, где он живет, работает и учится уже 7 лет.

Кто есть кто

- Думаю, у меня не было выбора: становиться музыкантом или нет, - с улыбкой говорит Максим Щура, сын создателя и бессменного художественного руководителя Нарвского симфонического оркестра Анатолия Щура. - Когда в доме постоянно звучит музыка, отец и мать ведут профессиональные разговоры о музыке, исполнителях, ее истории, и к тому же обнаруживается, что у ребенка есть определенные музыкальные способности, твоя участь предрешена. Да я и не противился, когда меня отвели в Силламяэскую музыкальную школу в класс педагога Светланы Росевой (наша семья тогда жила в Силламяэ, уточняет Максим).

Учеба игре на фортепиано продолжилась в Нарвской музыкальной школе, затем в Таллиннской музыкальной средней школе, год Максим проучился в музыкальной средней школе при Санкт-Петербургской консерватории. В Эстонской академии музыки и театра (ЭАМТ) Максима Щура пестовал выдающийся музыкант, знаменитый эстонский пианист, концертмейстер Ирины Архиповой и Дмитрия Хворостовского Ивари Илья. Будучи студентом второго курса Максим на год уехал на стажировку в Гамбургскую высшую школу музыки. Степень же магистра он получал уже в Королевском колледже музыки («Royal College of Music») в Лондоне (учился в классе профессора Гордона Фергюс-Томпсона).

В 2004 году Максим Щура стал победителем Стейнвей-конкурса в Гамбурге, в 2008 году - победителем VII Эстонского конкурса пианистов, а в 2013 выиграл в Лондоне конкурс Бетховена, организованный высшими музыкальными учебными заведениями Великобритании.

Германия, 2016 год. Фото: Рюдигер Фессел

Сегодня он продолжает учиться — теперь уже в докторантуре Королевского колледжа музыки в Лондоне. Но помимо учебы еще преподает - в Королевском колледже, в качестве ассистента-преподавателя на курсе сольфеджио, истории музыки и проч.; ведет активную концертную деятельность — выступает соло, в дуэте с другом-скрипачом Майклом Фойлом (к слову, в 2015 они выиграли конкурс камерной музыки в Вероне, с тех пор выступают в крупнейших залах Европы, а в 2017 году у дуэта был первый тур по Мексике), в ансамбле Vivo Piano Trio, который Максим создал вместе с Майклом и молодым виолончелистом Рафаэлем Лангом, с другими исполнителями, а также сочиняет собственные музыкальные произведения.

Мексика, 2017 год. Фото: Фернанда Кастаньо

- Лондон - настолько сложный, дорогой, но вместе с тем прекрасный и динамичный город, что для того, чтобы молодому музыканту быть на плаву, необходимо очень много работать и участвовать во множестве самых разнообразных музыкальных проектов, - говорит Максим Щура.

- Но есть какая-то структура, на которую можно опереться творческому человеку хотя бы в начале пути?

- Да, в Англии есть немало организаций, которые помогают молодым музыкантам, например, находить площадки для выступлений. Конечно, для этого надо принимать участие в конкурсах и выигрывать в них. Я со своими друзьями уже играл в самых престижных залах Лондона, таких, как, например Wigmore Hall, St Martin-in-the-Fields и Purcell Room. Мы выступаем и в небольших концертных залах, в соборах; можно сказать, объездили все Соединенное Королевство; с Майклом Фойлом активно концертируем в Голландии, Франции, Италии. Наш дуэт сложился 6 лет назад; часто мы исполняем произведения для скрипки и фортепиано без нот, наизусть, что очень редко встречается в камерной музыке.

- А не было соблазна податься в поп-музыку?

- Я люблю и поп-музыку, и рок, и джаз. Но сейчас мне все же более интересно то, чем я занимаюсь в классической музыке. Однако не откажусь поучаствовать в интересном совместном проекте.

- Докторская диссертация по музыке - для непосвященного человека звучит несколько мудрено...

- На самом деле в музыке огромное количество аспектов, которые необходимо изучать, и они лежат не только в сфере истории или музыковедения. Я выбрал тему, востребованную практиками, то есть самими музыкантами - изучаю возможности делать транскрипции (или переложения) оркестровых партитур для современного фортепиано. Моя докторская — большой и длительный по времени проект. Но я справлюсь.

2014, Лондон. Фото: Каупо Киккас

Другая жизнь

Максим признается, что «очень бы хотел иметь интересы за пределами музыки», но не получается. «Музыка занимает все мое время», - говорит он. Путешествовать по миру удается, но, опять же, это диктуется работой – концертными выступлениями.

3 ПРОСТЫХ ВОПРОСА:

- Твой любимый композитор?

- На этот вопрос невозможно ответить! Любимый композитор получается тот, чью музыку в данный момент ты играешь. Без этого, на мой взгляд, невозможно быть убедительным в исполнении произведения. По крайней мере, для меня так.

- В чем черпаешь вдохновение?

- Это интересный момент. Чаще всего вдохновение приходит из самой музыки, как бы изнутри. Вдохновение может родиться, и когда ты знакомишься с жизнью композитора, чьи произведения готовишься исполнять, когда глубже вникаешь в его творчество.

- Если все же есть немного свободного времени, куда направляешься в Лондоне?

- В оперу, на выставки, прежде всего те, что проходят в Королевской академии художеств, в кино. Мне очень хочется больше узнать о живописи, научиться понимать ее. Что касается кино, то, например, два года назад в Лондоне проходил фестиваль фильмов Андрея Тарковского, многие из его фильмов я впервые увидел на большом экране именно в Лондоне.

Светлана Зайцева