Правительство может к концу года создать регистр вынужденных квартиросъемщиков

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На кабинетном заседании в четверг правительство решило провести в течение этого года исследование проблем реформ собственности, что предположительно создаст юридические основания для создания еще в этом году так называемого регистра вынужденных квартиросъемщиков, на основании которого в будущем бывшим вынужденным квартиросъемщикам можно было бы выплачивать компенсации.

Иллюстративное фото.

Основания для создания регистра должно создать исследование — прежде всего следует дать юридическую оценку и если выяснится, что она поддерживает создание регистра, следует определить число лиц, которые будут включены в базу данных, сказал BNS министр государственного управления и председатель правительственной комиссии по реформе собственности Яак Ааб.

Ааб добавил, что не вполне корректно говорить о вынужденных квартиросъемщиках и что в список планируется включить людей, которые в ходе реформы собственности не смогли приватизировать жилье, а также репрессированных советскими властями людей, которым в ходе репрессий был причинен имущественный ущерб.

Исследование проведет Министерство финансов под руководством Ааба, оно будет финансироваться из резервного фонда реформы собственности. Если исследование предоставит юридические основания для создания регистра вынужденных квартиросъемщиков и репрессированных, его планируется создать к концу 2018 года, сказал Ааб. «Мы постараемся провести исследование максимально быстро, а там выяснится, как нам дальше действовать».

На кабинетном заседании в четверг правительство получило обзор деятельности занимающейся нерешенными вопросами реформы собственности правительственной комиссии и задало ориентиры для дальнейшей деятельности. Комиссия обсудила предложение Союза квартиросъемщиков Эстонии ( EUL) Рийгикогу принять закон о компенсации причиненного в ходе реформы собственности ущерба лицам, которые были лишены возможности приватизации находившихся в их использовании квартир. Также была обсуждена поднятая Эстонским союзом Memento проблема имущественных прав репрессированных лиц.

Для выполнения программы действий правительства 2016-2019 бывший в то время министром государственного управления Михаил Корб инициировал создание правительственной комиссии для определения и анализа нерешенных вопросов, связанных с реформой, и формулирования предложений. Комиссия приступила к работе в 2017 году. Ее цели — подведение итогов прежней деятельности в рамках реформы собственности, анализ нерешенных вопросов и обращение к правительству с предложениями по их решению.

Председатель комиссии — министр государственного управления, а заместитель председателя — министр юстиции. В состав комиссии также входят министр культуры и представители Эстонского союза Memento, Эстонского института памяти, Центрального союза квартировладельцев Эстонии, Эстонской академии наук, Союза квартиросъемщиков Эстонии, министерств окружающей среды, внутренних дел, финансов, экономики и коммуникаций, союзов местных самоуправлений, госканцелярии, бюро премьер-министра, а также комиссий Рийгикогу по экономике, сельской жизни и финансам.

Центристская партия много лет поднимала тему вынужденных квартиросъемщиков. Речь идет о людях, занимавших жилую площадь, которую после восстановления независимости было решено вернуть правопреемным владельцам и которые в этой связи не смогли приватизировать свое жилье на приоритетных условиях в отличие, например, от жильцов построенных в советское время домов.

С учетом того, что реформа собственности прошла более 25 лет назад, по мнению комиссии, большая часть социальных проблем, возникших в ходе приватизации жилых помещений и возврата неправомерно отчужденного имущества, решена.

По данным местных самоуправлений, до сих пор не удовлетворены отдельные ходатайства о жилье бывших вынужденных квартиросъемщиков. По мнению комиссии, эти ходатайства можно удовлетворить с помощью привязанных к потребностям мер, опираясь на сформулированные в правовых актах реформы возможности или с помощью дополнительных мер.

Тема выплаты компенсаций вынужденным квартиросъемщикам привлекла внимание общественности после того, как правительство в конце прошлого года решило выделить из составляющего 17 млн евро резервного фонда реформы собственности в размере 6,8 млн евро Эстонской евангелической лютеранской церкви и 1,6 млн евро Эстонской апостольской православной церкви (в общей сложности 8,4 млн евро). Решение правительства подверг критике бывший вынужденный квартиросъемщик и центрист Хеймар Ленк.

BNS