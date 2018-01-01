Врач предупреждает об опасностях, сопутствующих зимним видам спорта

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Независимо от того, когда мы сможем начать наслаждаться радостями зимнего спорта, осторожность не помешает. Чтобы неожиданные травмы не мешали наслаждаться зимой и не было жалоб на здоровье, необходимо подумать обо всем заранее.

Зимой многие, как дети, так и взрослые, наслаждаясь выпавшим снегом, забывают об осторожности, что может закончиться травмой. Поскольку от несчастных случаев никто не застрахован, то семейный врач Яне Отти в журнале о здоровье BENU Apteek “Ilu&Tervis” рассказывает о том, на что стоит обратить внимание, занимаясь зимними видами спорта и какие травмы случаются чаще всего.

Травмы - неотъемлемая часть зимнего спорта

"Независимо от вида спорта, прежде всего, необходимо проверить свое здоровье. Например, катание на коньках и лыжах предполагает наличие хорошего чувства равновесия. Его можно добиться постоянными тренировками", - привела пример семейный врач. По ее словам, основная ошибка заключается в том, что люди не могут адекватно оценить силы, перенапрягаются, хотят показать другим свою хорошую физическую форму. "Занимайтесь спортом в своем ритме, для себя. Сравнивание своих результатов и результатов других людей ни к чему не приведет!"

Если у вас хронические болезни, то следует предварительно подумать, подойдет ли вам тот или иной вид спорта и насколько он безопасен. Экстремальные виды спорта не подойдут пожилым людям и беременным. Но это не означает, что следует вообще избегать умеренной физической активности. Наоборот! Движение - ключ к здоровью! "Иногда для поддержания здоровья и удовлетворения потребности в движении достаточно ходить на прогулки или пробежки", - пояснила семейный врач. По время прогулок все же следует соблюдать осторожность, чтобы не поскользнуться и не упасть.

После падения обязательно проверьтесь у врача

Отти подчеркивает, что после падения, будь это на снежной горке или на улице/лестнице, нужно сразу обратиться в травмпункт, вызвать скорую или пойти к семейному врачу. "Надеясь на то, что само пройдет, мы делаем жуде только себе!" - добавила она.

На более серьезную травму, например, перелом, внутреннее кровотечение, повреждение какого-либо внутреннего органа могут указывать сильные отеки, боли в животе и грудной клетке, значительная деформация какой-нибудь части тела. В таком случае необходимо обязательно обратиться к медикам. Также в травмпункт следует пойти при травме головы и шеи, поскольку без обследования трудно исключить перелом позвонком или внутричерепное кровотечение.

"Опаснее всего травмы шеи и головы, переломы позвоночника. Второе место по опасности занимают ушибы грудной клетки, поскольку возможное внутреннее кровотечение может привести к затрудненному дыханию", - объяснила семейный врач, добавив, что травмы брюшной полости опасны из-за большой кровопотери. Также сильное кровотечение вызывают открытые переломы.

Хуже всего на здоровье влияют политравмы. К ним приводят, например, падение с высоты или удары о какие-либо предметы при скатывании с горы. "Кровопотеря и сильная боль приводят к шоку и потере сознания. В таком случае следует как можно быстрее оказать первую медицинскую помощь и вызвать скорую", - подчеркнула семейный врач необходимость серьезно относиться к любой травме.

При незначительном повреждении к вывихнутому или ушибленному месту следует приложить что-нибудь холодное и не нагружать эту часть тела, пока самый большой отек не спадет. При необходимости следует принять анальгетик, продаваемый в аптеках в виде геля, мази и таблеток. Если отек спал, но боль остается, то следует продолжить прием обезболивающих. Также постепенно следует начать двигать суставом, по началу не нагружая его и чувствуя улучшение.

Люди старшего возраста должны адекватно оценивать ситуацию

На снежных горках должны соблюдать осторожность, прежде всего, люди старшего и пожилого возраста. Поскольку кости молодых людей и детей эластичнее, при ушибе у них травмы не столь обширные. Если только они упадут со сноуборда или ударятся обо что-то, скатываясь с горы. "Если человек среднего возраста решит скатиться с горки на тонких санках или на клеенке, то эта поездка может плохо сказаться на позвоночнике", - заверила Яне Отти.

Чаще всего во время падения с санок взрослые повреждают позвоночник, ломают ключицу, получают ушибы и разрывы коленного сустава, а также вывихи голеностопного сустава. Нередко дети получают ушибы и вывихи. Также частым является перелом руки - ведь при падении инстинктивно выставляют руки вперед.

Семейный врач отметила, что травмы можно избежать, если адекватно оценивать свои возможности, навыки и возраст, а также предварительно немного потренироваться в выбранном вид зимнего спорта. "Лучше опасаться, чем потом сожалеть, будучи вынужденным лежать в кровати и лечиться!" - добавила она.

Журнал BENU Apteek

