Больница, где предоставляется все самое лучшее

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AS Fertilitas - крупнейшая в Эстонии частная больница, где имеется корпус палат на 70 койко-мест, четыре операционных зала с центром интенсивной терапии и в дополнение к этому поликлиника с двумя филиалами в Таллинне. В распоряжении пациентов специалисты более чем 20 специальностей.

Иво Саарма, создав больницу, создал совершенно новую парадигму в эстонской медицине. Фото: Кристьян Ярв.



В 1993 году в Нымме начали работу основанные Fertilitas гинекологическая больница и родильный дом, которые довольно быстро расширили область оказываемых медицинских услуг. В настоящее время Fertilitas стал частной больницей широкого профиля.

Новое мышление

Член правления Fertilitas, хирург головы и шеи и врач ухо-горло-нос Лаури Майсвеэ говорит, что Иво Саарма, создав больницу, создал совершенно новую парадигму в эстонской медицине. «С самого начала работа велась с большим энтузиазмом и главной заботой было изменить отношение к заботе о пациентах. Отдельно стоит упомянуть инициативу Fertilitas по ориентированному на семью родовспоможению. Я считаю, что благодаря этому семейные палаты до сих пор доступны и в государственных больницах, а связь с пациентами значительно улучшилась,» - говорит Майсвеэ.

В настоящий момент областью основной деятельности Fertilitas являются гинекология, хирургия, ортопедия, восстановительное лечение, болезни уха-горла-носа. Имеет место хороший рост. Чтобы быть ближе к пациентам в Таллинне, созданы две поликлиники - одна в центре города, вторая в Мустамяэ.

В ходе реорганизации 2013 года было закрыто родильное отделение, к тому времени в Fertilitas родилось более 6000 детей. Новым вызовом стали восстановительное лечение и услуги по реабилитации. «Бесспорно, что восстановительное лечение является частью комплексного процесса лечения, так, например, многие ортопедические операции, такие как протезирование крупных суставов, требуют качественного восстановительного лечения, и мы должны предоставлять его на высоком уровне», - разъясняет Майсвеэ.

В больнице работают два отделения - реабилитационное отделение и хирургическое отделение с интенсивной терапией для послеоперационных пациентов.

«Это миф, что мы - только больница для богатых».

Лечение предлагается всем

По словам Майсвеэ к ним обращаются совершенно обычные люди. «Ошибочно полагать, что нашими клиентами являются только красивые и знаменитые», - улыбается Майсвеэ. «Скорее уж, мы хотим быть хорошим лечебным заведением для всей семьи. К нам приходят люди с разными недугами, в том числе и дети, и старики. Поскольку у нас нет длинных очередей, это является одной из причин, почему предпочитают обращаться в частную больницу.

В зависимости от типа лечения, часть его стоимости может быть оплачена по медицинской страховке больничной кассы. Восстановительное лечение, операции на ухе-горле-носе и гинекологическая хирургия покрываются контрактами с Больничной кассой, и пациенту не надо платить самому». Однако, большую часть амбулаторной помощи придется оплачивать.

У Fertilitas есть партнеры, которые занимаются хирургией руки, пластической хирургией, урологией и бариатрической хирургией. Так, например, AS Orthopedica ArtroSportKliinik оказывает пациентам услуги в области ортопедии и хирургии руки, у них так же есть договор с Больничной кассой на оплату уже этих услуг.

Деятельность больницы составляет важную часть экспорта медицинских услуг, где медицинскими услугами различных партнеров пользуются примерно 1500 человек в год. В основном это эстетическая пластическая хирургия и бариатрическая хирургия (хирургическое лечение ожирения). «Бариатрическая эндоскопическая хирургия проводится в Fertilitas с 2016 года. В этой области оперируют лучшие эстонские хирурги», - разъясняет сеть сотрудничества Майсвеэ.

Большие цели

В 2017 году была успешно запрошена структурная помощь Евросоюза по модернизации медицинских центров, и этот год начнется с расширения. «Мы создаем новый современный центр здоровья в Виймси, где будут работать 12 семейных врачей. Этим мы покажем, как следует хорошо сотрудничать с семейными врачами, в будущем мы хотим добиться от этого увеличения синергетического эффекта. Еще Fertilitas оказывает школьные медицинские услуги для районных школ и сотрудничает с местными органами власти», - рассказывает Лаури Майсвеэ.

На вопрос, что стало для больницы самым важным уроком, Майсвеэ отвечает, что хороших людей надо беречь. «Больницу по-прежнему содержат правильные и хорошие люди. Красивый фасад и привлекательный маркетинг можно создать с легкостью, но своих людей надо беречь и учить. Большой проблемой стал переезд из Нымме в Виймси в 2004 году - перенос медицинского учреждения из одного места в другое без серьезных сбоев в работе стал поистине шедевром логистики», - вспоминает Майсвеэ.

Узнайте больше

Стратегическими специальностями больницы являются гинекология, восстановительная медицина, ортопедия, болезни уха-горла-носа. Также предлагаются услуги и в других областях медицины. Ждущим ребенка матерям предлагается мониторинг беременности, а также послеродовое консультирование и прием у педиатров.

В дополнение к гинекологическим операциям, лечению болезней уха-горла-носа и ортопедической хирургии в Fertilitas осуществляется эстетическая пластическая хирургия, бариатрическая хирургия, общая хирургия и урологические операции. Оперируют известные и признанные хирурги.

Больница имеет большой опыт в восстановительном лечении. В лечении принимают участие и обеспечивают системный подход реабилитационные врачи, физиотерапевты, специалисты по физической реабилитации, психологи и логопеды.

Восстановительное лечение тесно взаимодействует с услугами по реабилитации, целью которой является поддержание у людей самостоятельной жизни и автономности после активного, последующего и реабилитационного лечения.

Для больничного лечения заключен договор с Больничной кассой (EHK) о реабилитационном и последующем лечении у специалистов. Для хирургии одного дня с EHK заключены договора по гинекологии и болезням уха-горла-носа. В поликлиниках на условиях Больничной кассы оказываются услуги по неврологическим, реабилитационным и кардиологическим специальностям. При наличии контракта с EHK медицинские работники ведут прием на условиях EHK.

Цифры говорят

Более 50000 операций

Более 400000 консультаций врача

Более 200000 сеансов фистотерапии и физической реабилитации

Более 40000 восстановительных программ

Более 10000 сеансов психотерапии

Научное и исследовательское сотрудничество с Центром развития технологий здравоохранения в области диагностики и лечения бесплодия

Непрерывное сотрудничество с Больничной кассой Эстонии

Области основной деятельности

ГИНЕКОЛОГИЯ

ХИРУРГИЯ

ОРТОПЕДИЯ

ХИРУРГИЯ РУКИ

УРОЛОГИЯ

ЗАБОЛЕВАНИЯ УХА-ГОРЛА-НОСА

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

ДЕТСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

АУДИОЛОГИЯ

ДЕРМАТОЛОГИЯ

КАРДИОЛОГИЯ

www.fertilitas.ee

По информации AS Fertilitas