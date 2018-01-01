AS Mammograaf - первый в Эстонии частный рентгенкабинет

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AS Mammograaf ведет свое начало с 1994 года, когда д-р Тхео Раудсепп и д-р Пеетер Раудвере открыли в Таллинне, в поликлинике Тынисмяги, небольшой кабинет маммографии. Доктора Тхео Раудсепп и Сильвер Раудсепп рассказывают о деятельности предприятия.

Первый в Эстонии частный рентгенкабинет

В 1990 году д-р Раудсепп и д-р Раудвере начали работать врачами в Эстонском онкологическом центре, ежедневно сталкиваясь со случаями рака молочной железы. В те времена Эстонская Рес-публика еще не имела возможности создать современную систему диагностирования рака молочной железы. Поскольку д-р Рауд-сепп и д-р Раудвере были знакомы с широко применяемыми в мире и в Эстонии методами диагностирования рака молочных желез, было принято решение организовать частное медицинское предприятие, как это практиковалось в других государствах. Когда Эстония обрела независимость, в ней появился первый рентгенкабинет - AS Mammograaf. Сначала было взято в аренду помещение, куда из Финляндии были привезены маммограф и автомат проявки, арендованные в Союзе по борьбе против рака - так кабинет маммографии смог приступить к работе.

Разумеется, название AS Mam-mograaf было связано с деятельностью фирмы - с маммографией. Однако, через некоторое время, помещение перестало удовлетворять изменившимся предписаниям для условий работы, и фирме пришлось переехать на Пярнуское шоссе, где она продолжает свою деятельность на протяжении многих лет.

Зачем надо проходить исследование груди? Каждый год AS Mammograaf совместно с Больничной кассой Эстонии приглашает всех женщин определенных годов рождения для проведения скрининга груди - в этом году приглашаются родившиеся в следующие годы: 1949, 1950, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966 и 1968. Обследование бесплатно для женщин, имеющих медицинскую страховку Больничной кассы Эстонии. Женщина может согласовать место, день и время исследования. Женщинам старше 40 лет, со средним риском заболевания груди, у которых нет жалоб, рекомендуется проходить исследование груди не реже одного раза в год. Женщинам старше 30 лет, с высоким риском заболевания груди, рекомендуется раз в год проходить маммографию или ультразвуковые исследования. Направление на исследование груди может выписать семейный врач или гинеколог. Женщина может прийти на исследование и без направления, но в этом случае пациент платит за исследование сам согласно прейскуранту.

Появление мобильного маммографа

Следующим шагом стал запуск пилотного проекта по скринингу рака груди. Совместно с Рапласким отделением Больничной кассы была организована отправка автобусами женщин на исследование в Таллинн. Затем, совместно с Больничной кассой, мы стали предлагать услуги по скрининку уже по всей Эстонии. В уездных больницах и поликлиниках были подготовлены помещения, соответствующие радиационным законам, и для нас начались новые заботы - мы паковали рентгеновское оборудование и, согласно графику, отправляли в тот уезд, где должны были проходить исследования. И так - по всей Эстонии. Стоит заметить, что те времена еще не были «дигитальными», а это означает, что пленки с результатами исследований приходилось отправлять из уездов в Таллинн, где в тот же вечер они проявлялись, чтобы утром все было готово, упаковано и промаркировано.

Развитие технологий принесло новые возможности

С появлением дигитальной рентгеноскопии ее начали применять и в уездах. Теперь маммограф и CR-считыватель подключались к интернету, значит отпадала необходимость перевозить снимки, они через интернет прямо направлялись на сервер. Позднее мы получили от Союза по борьбе против рака старый автобус, который переделали в автобус-маммогроф, используя для этого полученный ранее от Союза по борьбе против рака в аренду маммограф. Поскольку все оборудование было смонтировано внутри, требовалось только место, чтобы, прибыв в нужный населенный пункт, припарковать автобус. Что, впрочем, не всегда было простой задачей, иногда было проще перенести оборудование в подготовленное помещение.

Наконец, и этот период нашей работы прошел, было принято решение выделить средства на приобретение трейлеров. Трейлер-маммогроф был специально разработан для проведения скрининга и был больше, чем наш бывший автобус-маммограф, но его было проще размещать в уездных центрах. Районы оказания услуг расширились на Северную Эстонию и на острова.

Что собой представляет трейлер для маммографии? Трейлер для маммографии - это передвижной центр для маммографических исследований, который может высококачественно провести исследование вдали от столицы. Вместе с оформлением документов процедура занимает 10-20 минут. Придя на исследование, вы обязательно должны иметь при себе удостоверяющий личность документ.

Для нас важны и пациенты, и персонал

Было замечательно, что люди могли пройти проверку рядом со своим домом, а не ехать для этого в Таллинн или в Тарту. AS Mammograaf придает большое значение тому, как персонал общается с пациентами, а также тому, чтобы сотрудники постоянно проходили переобучение и расширяли свои знания. Если есть проблема, нужно ее решать сразу, а не оставлять в подвешенном состоянии, потому что в этом случае проблемы все равно вернутся. Для AS Mammograaf очень важен ее персонал: постоянное обучение и самосовершенствование это хорошо, но не менее важны вежливость и готовность помочь.

В настоящий момент компания превратилась в универсальную радиологическую клинику, которая сотрудничает с несколькими учреждениями здравоохранения как в Эстонии, так и за рубежом, и которую ценят как коллеги, так и пациенты. Все женщины, у которых есть жалобы на грудное вскармливание, получают консультирование и помощь в маммографической клинике рентгенологии (боль или опухоль в груди, неудобства, уплотнения и комки в грудях, выделения из сосков и т.д. ), это означает, что клиника имеет дело со здоровьем женской груди в более широком контексте, а не только работает для обнаружения рака молочных желез.

В дополнение к исследованию груди (маммографии) клиника радиологии предлагает магнитно-резонансную томографию (МРТ), рентгеновские снимки и ультразвуковые исследования. В настоящий момент у маммографически радиологической клиники два трейлера для исследований - трейлер с маммографом и трейлер с установкой МРТ, которые могут выдвинуться в любой уголок Эстонии для проведения исследований, что позволяет выявлять болезнь на ранней стадии и вдали от столицы.

По информации AS Mammograaf

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