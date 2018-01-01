12 февраля в Нарвской крепости состоится День Донора

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Центр крови Северо-Эстонской Региональной больницы проведет в 12 февраля с 12.00 до 16.00 в Нарвской крепости (Петербури мнт. 2, г. Нарва) очередной день донора.

В понедельник, 12 февраля, с 12 до 16 часов в Нарвском Замке (Петербургское шоссе 2), Центр крови Северо-Эстонской Региональной больницы проводит очередной день донора, а также организует викторину на тему донорства и лекцию школьникам. Центр крови от всего сердца признателен тем донорам, которые пожертвовали свою кровь на состоявшемся в Нарве дне донора, и вдохновляет их решиться на следующее благое дело в день донора в 12 февраля.

«Мы очень ждем встречи с нарвитянами, ибо нарвские доноры всякий раз приходят к нам на дни донора в большом количестве и с хорошим настроением, щедро пополняя наши запасы крови», - говорит Юло Ломп, руководитель по развитию Центра крови Северо-Эстонской Региональной больницы.

Последний раз Центр крови Региональной больницы побывал в Нарве 19 oктября 2017. В этот день сдавать кровь пришли 99 человека, а подходящее для этого состояние здоровья оказалось у 79 донора. Всего было взято почти 36 литров драгоценной крови.

Донором может стать каждый здоровый человек, весящий не менее 50 кг, в возрасте от 18 до 60 лет, являющийся гражданином Эстонской Республики или проживший в Эстонии по виду на жительство более одного года. Отправляясь сдавать кровь, человек должен быть сытым и отдохнувшим. Центр крови призывает доноров сдавать свою кровь регулярно, 3-4 раза в год. Интервал между заборами крови должен быть для мужчин не менее 60 дней, а для женщин желательно 90 дней (женщинам нельзя сдавать кровь более 4 раз в год).

Юло Ломп подчеркивает: «Пациенты эстонских больниц ежедневно нуждаются в донорской крови – ведь кровь невозможно изготавливать фабричным способом.

Единственный источник крови - это живой человек. Сдача крови – это возможность помочь многим людям, находящимся в критическом, угрожающем жизни состоянии. Донорская кровь используется при тяжелых операциях и родах; в ней нуждаются больные, потерявшие много крови, те, кто получил тяжелые травмы или ожоги. Донорская кровь необходима при анемии, лейкемии, онкологических заболеваниях, болезнях печени и многих других недугах. С использованием донорской крови мы имеем возможность выполнять в плановом порядке много таких операций, которые иначе было бы невозможно осуществить из-за риска большой кровопотери. Для наглядности: при помощи одной дозы крови можно помочь многим людям. В зависимости от состояния нуждающихся в помощи и от конкретной причины переливания из одной собранной дозы крови после ее разделения на компоненты можно оказать помощь 2-3 взрослым людям или 5-6 детям старшего возраста или же 10 маленьким детям».

Желающие поучаствовать в дне донора должны запастись примерно 45 минутами времени, из которых 5-10 минут уйдет непосредственно на сдачу крови, а остальное время – на заполнение анкеты, медосмотр и небольшой отдых после взятия крови. Процедура сдачи крови безболезненна и безопасна. В ходе процедуры берется 450 мл крови, что составляет 8% от ее общего количества ворганизме. Объем крови восстанавливается сразу, а количество кровяных клеток - в среднем в течение 72 часов.

Сдавая кровь, мы можем быть уверенными, что в больницах Эстонии будет достаточно запасов крови. Недостаток крови в больницах – это наша общая забота. Неизвестно, с кем однажды может приключиться несчастный случай и чья жизнь будет зависеть от донорской крови: это могут быть наши знакомые, друзья или близкие, а то и мы сами.

Отправляясь сдавать кровь, необходимо взять с собой удостоверяющий личность документ с фотографией и личным кодом.