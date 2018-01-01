Lux Express за 5,5 млн евро купит 15 новых автобусов Scania Irizar

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Lux Express за 5,5 млн евро приобретет 15 новых автобусов Scania Irizar, которые будут обслуживать внутренние маршруты в Эстонии и международные линии.

Автобусный парк Lux Express пополнит 15 автобусов Scania Irizar сделанных по спецзаказу в Испании. Новые автобусы прибудут в Эстонию весной, сообщила компания. По словам председателя правления Lux Express Андруса Трейера, новые автобусы также будут экологичными.

«Расход топлива новых автобусов составляет 26 литров на 100 км, а выбросы выхлопных газов отвечают норме Euro 6. На перевозку одного пассажирского места на 100 км будет затрачиваться около 0,4 литра топлива. Если считать, что в среднем в автомобиле едет 1,6 человека, то автобус, безусловно, является более дружелюбным по отношению к окружающей среде», - сказал Трейер.

Трейер признает, что современный общественный транспорт конкурирует с автомобилем и главной целью компании является привлечение людей в автобусы. «На линии Таллинн-Тарту нам это уже удалось, на маршруте Таллинн-Пярну также заметна тенденция роста пассажиропотока благодаря новым автобусам и удобному графику движения. Этого же мы надеемся достичь и на других маршрутах», - добавил Трейер.

Lux Express приобретет 15 новых автобусов, из них три — особо комфортные автобусы Scania Irizar i8 Lounge. Автобусы Scania Irizar i8 удостоились в прошлом году на международной выставке Busworld звания «Автобус года». При оценке автобусов во внимание принимались удобство пассажиров и водителя, безопасность, а также оценивался дизайн автобусов внутри и снаружи.

В автобусах Lux Express Lounge 45 мест, в наиболее комфортной и приватной части Lounge сидения установлены по принципу 2+1. В других автобусах 56 мест, установленных по принципу 2+2. Новые автобусы оснащены уже привычными персональными развлекательными устройствами, регулируемыми сидениями и достаточным местом для ног, розетками для зарядки электронных устройств и т.д. У всех мест есть ремни безопасности, в автобусах бесплатный WiFi, кондиционер и туалет. Длина автобусов — 15 метров, ширина — 2,55 метра и высота около 4 метров.

В автобусном парке Lux Express на сегодня 82 автобуса, средний возраст которых составляет 2,5 года. Обслуживают пассажиров более 300 водителей. Компания меняет автобусы на новые каждые 5-6 лет.

BNS