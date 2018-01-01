Увлекательная геология — одна нога в прошлом, другая — уже в будущем

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Институт геологии ТТУ проводит занятия интерактивных технологических курсов в течение трех суббот. Цель курсов — познакомить гимназистов с геологией и горным делом, и через увлекательные занятия показать происходящее в земных недрах. Организатор курсов - докторант Кайри Пыльдсаар - рассуждает о том, как предмет геология менялся в течение времени и стал одним из современных технологических направлений будущего, имеющим международный охват.

Инфотехнологии уже давно охватили не только узкую область ИТ-специальностей, но они активно входят в другие сферы, которые по привычке все еще считают старомодными. Дроны, виртуальный мир в 3D и карьерные возможности в международном масштабе — эти факторы скрываются, например, в геологии и горном деле, которые в Эстонии считают не только старомодными, но и, по большой части, уделом сланцевой промышленности.

Эстонская сланцедобыча, которой уже сотня лет, прочно закрепила мнение, что задачей эстонских геологов является с киркой в руках исследовать сланец и добывать его. Устаревшие предубеждения все же оставляют след в умах молодых, которые даже не представляют, что в действительности для геологов Эстонии открыт целый мир — в их руках модные топовые технологии, а востребованность у будущих работодателей ощущается уже на студенческой скамье. Как же это получилось?

Прежде всего, технологии и доступность технического рабочего оборудования создали лучшие возможности для исследования полезных ископаемых. Также они помогают реализовать сложные технологические и охватывающие многие сферы проекты. Так эстонские геологи, помимо участия в местных работах по исследованию недр или же в инженерно-геологических изысканиях проектов развития, активны и в международных проектах — начиная с проекта газопровода Nord Stream между Эстонией и Финляндией, и до добычи и придания большой ценности сланцу в Иордании и Америке.

От шахтерской кирки до летающего дрона

Технологии и эффективность горной промышленности в Эстонии на сегодня уже достигли мирового уровня. Плюс к тому, что и в шахтах работа ведется с помощью программируемого оборудования, план добычи, по большей части, составляется также с помощью ИТ-технологий. Сегодня студенты-геологи и гимназисты на геологических курсах учатся тому, как с помощью 3D-моделей смоделировать зоны залежей золота или нефти и как исследуемое содержимое недр проектировать без их вскрытия. Также происходит и исследование студентами поверхности земли — при помощи современных технологий: будь то облет дронами карьера Харку во время полевых работ или же при помощи сканирующего электронного микроскопа определение окаменелостей по наночастицам.

Разумеется, и сегодня происходят измерительные работы на месте выработок в шахтах, что сохранится и в будущем. Но все больше геологи работают с различными геоинфосистемами где-то в высотных зданиях и общаются со своими партнерами по всему миру посредством телемостов и конференц-переговоров. Так одна форма работы поддерживает другую, и достижение результатов происходит быстрее и детальнее.

Из Ида-Вирумаа в Иорданию и Южную Америку

Эстонские геологи и горные инженеры, которые провели довольно большую работу, чтобы познакомить многих с нашим родным сланцем, на сегодня уже годами применяют свои умения и знания в зарубежных горных предприятиях и университетах. Так трудовое поле эстонских специалистов земных недр простирается от Скандинавии до Австралии и Южной Америки. Эстонские геологи и горные инженеры трудятся, например, как в шведских и финских золотоносных шахтах и норвежской геологической службе, так и в австралийских горных предприятиях. Наверное, ключевой темой Эстонии в мировом масштабе действительно может бы э-государство, но активно использующие инфотехнологии эстонские специалисты несут по всему миру знания о земных недрах, полученные в Эстонии.

Разумеется, достигнутый уровень нужно еще поднимать выше и предлагать нашим геологам и горным инженерам возможность прощупывать глобальные границы. Для этого Институт геологии ТТУ, как и другие эстонские университеты, поставил своей целью предлагать студентам обучение с международным охватом. Так, например, в ближайшем будущем ТТУ планирует при изучении специальностей сферы земных недр привлекать больше англоязычных форм обучения и признанных зарубежных лекторов. Мы должны сами внести свой вклад в то, чтобы опыт Эстонии стал еще более известным и ценился бы на международном уровне — только так мы сможем и дальше чувствовать гордость и быть консультантами важных геопроектов мирового уровня.

Если иногда возникает публичная дискуссия о том, что правильнее и лучше — так сказать, классическая и старая экономическая модель, которая построена на реальном производстве, или же ИТ-бизнес, который перемещает биты из одного сервера в другой — то геонаука сводит эти два мира вместе. К тому же геология, по своей сути, стоит одной ногой далеко в прошлом, смотря на процессы возникновения жизни миллиарды лет назад, а другой — далеко в будущем, создавая с помощью современных средств ценность для будущего и намереваясь изучать исходное сырье и возможности добычи на астероидах. Именно активное использование инфотехнологий в геологии позволяет обрабатывать большой объем данных и эффективно моделировать геологические процессы Земли. Так мы можем лучше связать геологию с разными сферами и создать еще больше дополнительной ценности — будь то климатические исследования, океанография, технологии окружающей среды или, например, пропагандирование сберегающего развития и улучшение жизни в глобальном масштабе.

Проекты будущего ждут резерва

Смотря сегодня на уже заявленные будущие проекты в сфере геологии, мы видим ясно, что большая часть из них никак не связана со сланцем. Как в Эстонии, так и в других странах все больше желание найти новые возможности использования сланцевых ресурсов, а также многие другие крупные проекты ждут на работу в большом количестве геологов и горных инженеров. В контексте Эстонии новое поколение геологов и горных инженеров ожидают, например, планируемый туннель Таллинн-Хельсинки, Rail Baltic, исследование фосфоритов, йыхвиское месторождение железной руды и только что созданная Эстонская геологическая служба. В мире же трудовое поле действительно безгранично.

Уже сегодня эстонские горные предприятия, проектные и строительные фирмы охотятся на студентов еще во время учебы и привлекают их аттрактивными стипендиями проходить практику, чтобы таким образом создать для предприятия кадровый резерв. И студенты не против этого, потому что в любом случае будущее благосклонно к ним — только в Эстонии средний доход специалистов по земным недрам выше среднего по республике в 1,3 раза, не говоря уже о коллегах, трудящихся за рубежом.

В ситуации, когда в средней школе и гимназии государственная учебная программа практически не затрагивает геологию, в самом сложном положении оказываются молодые люди, которые не могут к этому придти сами. В то же время для студентов, изучающих геологию и горное дело, а также и в более широком смысле геологическое направление, открываются возможности для практики в Европе и участия в самых разнообразных многосторонних научных проектах по всему миру. Еще более широкие возможности у завершивших обучение по геологии и горному делу, потому что у этих специальностей трудовой рынок уже годами международный. Но для того, чтобы почувствовать первый вкус от геонаук, Институт геологии ТТУ впервые организует для гимназистов в этом году зимнюю школу, чтобы разнообразить будущий выбор специальности у наших молодых талантов.

Кайри Пыльдсаар,

докторант Института геологии ТТУ