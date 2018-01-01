Анжела Воронова представлена к награде, на этот раз — не спортивной

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Анжела Воронова представлена к награждению Почетным знаком города Нарвы.

Анжела Воронова тренируется в нарвском тире в стрельбе на 50 м с немецкой винтовкой модели Anscutz. Фото из архива редакции

Соответствующее ходатайство было единогласно поддержано на очередном заседании комиссии горсобрания по культуре и спорту.

Нарвитянка Анжела Воронова широко известна в Эстонии своими выдающимися достижениями в пулевой стрельбе. В конце декабря прошлого года Союз спорта Ида-Вирумаа восьмой раз подряд признал ее лучшей спортсменкой года. Обычно Почетный знак города Нарвы присваивается особо отличившимся людям по инициативе соответствующей комиссии горсобрания, которая либо сама выдвигает кандидата, либо ходатайствует за человека, выбранного тем или иным трудовым коллективом. Что касается Вороновой, то ее кандидатуру предложили к награждению заместитель председателя комиссии по культуре и спорту Владимир Бутузов и заместитель председателя горсобрания Лариса Оленина.

Владимир Бутузов и ознакомил членов комиссии с базовыми этапами биографии, а также спортивной карьеры Анжелы Вороновой.

След в истории спорта капрала Вороновой

Она родилась 4 октября 1968 года в Нарве. В школу пошла в 1975-м, а с 1982-го, будучи в 8-м классе, занялась стрельбой и уже через два года выполнила норматив кандидата в мастера. А в следующем году, в 16-летнем, заметим, возрасте стала мастером спорта. Далее – студенческие годы на факультете физкультуры Таллиннского педагогического института.

С 1987 года Анжела пребывала в составе юниорской сборной Советского Союза, чемпионкой которого стала в 1989-м, установив при этом новый рекорд страны.

Затем настала другая эпоха. В 1999 году Анжеле поступило предложение выступать за команду Сил самообороны Эстонии. С тех пор капрал Воронов в спортивном строю. Последовала череда отличных побед, пусть даже и не всегда на высших мировых уровнях. Участвовала в Лондонской Олимпиаде 2012 года, но до медалей не добралась. Зато через год, быстро освоив новую дисциплину – стрельбу из крупнокалиберной винтовки на 300 м, – установила новый мировой рекорд из 60 выстрелов, который до сих пор не превышен. Он останется в истории, так как с 2018 года изменились правила для женской винтовки: теперь разрешено 120 выстрелов. И тогда же, в 2013 году, добилась самого крупного успеха – победила в этом виде из трех положений (с колена, лежа, стоя – всего 60 выстрелов) на чемпионате Европы. К сожалению, стрельба на 300 м не входит в программу Олимпийских игр. Олимпийская медаль – давняя мечта Анжелы, которая справедливо считает, что «возраст стрельбе не помеха»: именно так она высказалась в интервью порталу Delfi в 2013 году.

В статусе лучшей спортсменки Нарвы Анжела Воронова неизменно пребывает с 2009 года. Фото из архива редакции.

Даже ураган не должен отвлекать от цели

Мы также встретились с Анжелой 24 января. И первый же вопрос касался ее наиболее удачных выступлений в истекшем году. В первую очередь она назвала финал Кубка Европы по стрельбе на 300 м в Италии, где стала серебряным призером в индивидуальном зачете. В течение года, объяснила Анжела, проходит несколько этапов (обычно 4) Кубка, в ходе которых спортсмены стараются набрать как можно больше очков. В финал же попадают 20 или чуть больше стрелков с наивысшим рейтингом. Анжела, кстати, один этап пропустила и все же в финал вышла.

В чем же залог успеха? Скажем так: ощущается ли непосредственное воздействие соперников при выполнении упражнения? В принципе, ответила Анжела, стрелок пребывает один на один с мишенью, но все равно знаешь, как обстоят дела у других участников, поскольку на табло обозначаются результаты всех. Однако они не должны волновать, – подчеркнула она и добавила, – нежелательно, когда стреляешь, смотреть на табло. Вообще, ничто не должно отвлекать от цели, даже если на огневом рубеже в один ряд выстраивается до 80 человек: а такое бывает! Да еще стреляют все вразнобой: кто-то быстро, кто-то медленно. Для глубокого сосредоточения существуют наушники, без которых выходить на старт нельзя.

Анжела Воронова:

- Мы не должны реагировать ни на кого. И ни на что. Даже на природные катаклизмы: на чемпионате Европы в Баку летом 2017 года, например, случился форменный ураган, ветер вырывал из земли даже металлические конструкции. Разумеется, это повлияло на результаты, которые порой оказывались сродни счастливому лотерейному выигрышу.

Мало попасть в яблочко, главное — дотащить снаряжение

Что планируется на нынешний год? Прежде всего, участие в чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия. Чемпионат пройдет в Венгрии в феврале. В мае в Германии состоится очередной этап Кубка мира и, после однодневного перерыва, чемпионат мира среди военных. Будут этапы Кубка Европы по стрельбе на 300 м, но самый главный старт – чемпионат мира в Южной Корее, где надо будет бороться за лицензию на участие в Олимпийских играх в Японии.

Поясним: Анжела Воронова работает исключительно с винтовкой. Хотя и признает, что с пистолетом, который ей тоже знаком, было бы легче в смысле веса всего снаряжения. К примеру, что спортсменке придется взять с собой в Корею? Во-первых, три винтовки: пневматическую, мало- и крупнокалиберную. Во-вторых, «неимоверное количество патронов». Наконец, сумка с формой и прочими вещами. И все это спортсмен должен носить на себе, что, конечно, немыслимо даже для очень крепкого мужчины. Значит, понадобится тележка. И, тем не менее, «сорокаручкой надо быть, чтобы все это таскать», – не без юмора, но резонно заметила Анжела. Кто-то должен быть рядом: тренер, помощник... Пока она тренируется сама, как раз только что закончила упражнения. А 31 января, в день выхода очередного номера «Нарвской газеты», ее наградят на торжественной церемонии в Нарвском замке.

Анастасия Олевич, дочь Анжелы Вороновой, в ранге чемпионки Эстонии 2017 года. Фото из архива Анжелы Вороновой

Снайперская точность на генном уровне

Возвращаемся теперь вновь к итогам, которые, как мы уже видели, впечатляют. Владимир Бутузов четко обозначил: Анжела Воронова на данный момент 63-кратная чемпионка Эстонии (имеется в виду, конечно, и количество соревнований, и число упражнений в каждом из них), 4-кратная чемпионка мира среди военных и чемпионка Европы. Плюс – множество других титулов, включая лучшую спортсменку Нарвы, в статусе которой она неизменно пребывает с 2009 года. Совершенно очевидно, что она – достойный кандидат на Почетный знак, тем более в год 100-летия республики.

Отметим в заключение, что дочка Анжелы Анастасия Олевич, которой всего 13 лет, в прошлом году стала чемпионкой республики и на международных соревнованиях в Польше выполнила норматив мастера спорта. Анастасия успешно движется по стопам мамы и, будучи не по годам физически развитой, замечательно справляется со стандартной «взрослой» винтовкой калибра 4,5 мм и весом 5 кг. Значит, «связь времен» не распалась, но, напротив, окрепла.

Сергей ТРОХАЧЕВ