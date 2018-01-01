Полезные советы: что стоит знать, отправляясь в путешествие, чтобы не остаться без возмещения ущерба?

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Больше всего недоразумений при выплате компенсаций по страхованию путешествия возникает из-за отсутствия подтверждающих происшествие документов, будь то справка от врача, справка об опоздании багажа или же справка из полиции в случае кражи.

По словам руководителя продуктов страхования личности If Kindlustus Кайрит Лииг, часто причиной отказа от выплаты компенсаций становится человеческая неосведомленность. „Уже при покупке страхования путешествия стоит считаться с характером путешествия. Отправляясь зимой кататься на лыжах и упав на склоне, страхование путешествия покрывает расходы, связанные с несчастным случаем, если при покупке страхования была выбрана дополнительная защита действий с повышенным риском. Также уже при покупке страхования стоит обратить внимание на лимиты возмещения. Например, в случае медицинской помощи стоит знать, что цены на лечение могут очень отличаться в зависимости от страны: однодневная операция на аппендиксе в Таиланде стоит в среднем 2500 евро, а в США 10 000 евро“, – озвучила Лииг.

Больше всего недоразумений происходит как раз в случае медицинской помощи, где основном проблемой является отсутствие справки от врача. Страхование медицинской помощи, которое покрывает расходы на лечение и транспорт при заболевании или несчастном случае заграницей, является защитой по страхованию путешествия, которую стоит приобрести, даже путешествуя в соседние страны. Для возмещения расходов на лечение необходима справка от врача с диагнозом.

„Многие люди покупают страхование путешествия через э-бюро или же через своего оператора связи посредством СМС-сообщения, уже прибыв на место, но зачастую не углубляясь в условия страхования. Понятно, что никто не заучивает наизусть условия страхования, но, покупая страхование, важно понимать в каких случаях действует страховая защита“, – добавила Кайрит Лииг.

В случае ущерба клиенты If могут круглосуточно спросить совета, позвонив по номеру телефона Страхования 777 1211.

В случае срыва путешествия надо знать, что защита начинает действовать на третий день после заключения полиса. Также случается, что сумма затрат клиента на поездку была больше выбранной суммы страхования срыва путешествия.

„При выборе страховой суммы срыва путешествия стоит обратить внимание, что, например, возвращаясь из путешествия преждевременно, придётся купить новые авиабилеты на отправление в тот же или следующий день и цена может быть в несколько раз больше, чем при покупке билетов за несколько месяцев“, – сказала Лииг.

В случаях ущерба по страхованию багажа чаще всего ошибаются, помещая электронные устройства в багажное отделение самолёта, оставляют без присмотра в номере отеля или у клиента отсутствует справка о задержке багажа.

Напоминание, на что обратить внимание, покупая страхование путешествия:

1. Ознакомьтесь с условиями страхования. Они могут довольно сильно отличаться у разных страховых обществ.

2. Выберите правильные защиты в соответствии с характером поездки. Например, отправляясь кататься на лыжах в Альпы, придётся купить дополнительную защиту, которая покрывает действия с повышенным риском.

3. Выберите в соответствии своему путешествию правильные страховые суммы (лимиты). Цены на лечение в других местах мира могут быть очень высокими.

4. При выборе страховой суммы прерывания путешествия исходите из общей суммы изначальных расходов на путешествие. Подсчитайте, сколько может стоить неожиданное возвращение из путешествия и выберите сумму прерывания путешествия, основываясь на наибольших расходах.

5. При необходимости посоветуйтесь со страховым работником, который поможет выбрать правильные страховые защиты и суммы.

If Kindlustus