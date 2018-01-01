В Нарве стало меньше семей, оформляющих пособие по бедности

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В новом году изменился порядок выплаты пособия по бедности, прекратилась деятельность комиссии по делам несовершеннолетних, появилась новая услуга попечения для молодых людей, которые из-за возраста теряют услугу замещающего попечения или уходят из опекунской семьи. Об этом и. о. директора нарвского социального департамента Татьяна Пацановская рассказала на очередном инфочасе в горуправе.

Татьяна Пацановская рассказала, что теперь заработки школьников не будут учитываться в качестве дохода семьи при начислении пособия по бедности.

Пособие по бедности увеличилось на 10 евро

Ещё в середине прошлого года стало известно, что в Эстонии произойдут изменения в порядке выплаты пособия по бедности. Ныне они вступили в силу, и с января прожиточный минимум составляет 140 евро в месяц плюс, как и прежде, компенсация расходов на жильё. Если пособие оформляет семья, то на второго взрослого даётся 112 евро, и на каждого ребёнка 168 евро. О прожиточном пособии теперь можно ходатайствовать в течение всего месяца, а не как раньше - только до 20 числа каждого месяца.

Как видно из данных Социального департамента Нарвы, число семей, получающих пособие, весь прошлый год постепенно уменьшалось. Год назад, в январе, его оформили 639 семей, а в конце 2017, в декабре, уже только 485. По словам Татьяны Пацановской, среди обращающихся за пособием по бедности всё-таки больше тех, кто испытывает временные материальные трудности, но есть и те, кто постоянно, годами, оформляют пособие. Чтобы вернуть этих людей на работу, с 1 января 2018 года им предоставляется возможность в течение 2-х месяцев получать как пособие, так и зарплату - в полном объёме. Это должно стимулировать длительно безработных искать и находить работу.

В целом новый порядок выглядит следующим образом. Оформляющий пособие по бедности минимум два месяца подряд, выйдя на работу, сохранит и пособие в течение 2-х месяцев, а в дальнейшем, то есть ещё 4 месяца, Социальный департамент будет считать доходом только 50 процентов от зарплаты ходатайствующего о пособии. Такой возможностью возвращения на работу с сохранением пособия можно воспользоваться только раз в два года.

Ещё одно изменение, касающееся учёта доходов при получении пособия по бедности, связано с работой несовершеннолетних. В прошлом, по словам Татьяны Пацановской, часто случалось так, что школьник, заслуживший за свой труд вознаграждение, «терял» его. Когда его семья оформляла пособие по бедности: при этом заработок ребёнка считался частью дохода семьи. С нового года заработки школьников не будут учитываться при начислении пособия.

Создана комиссия по делам семьи и детей

В связи с прекращением действия с 1 января этого года «Закона о мерах воздействия, применяемых к несовершеннолетним», Нарвская городская управа в конце прошлого создала комиссию по делам семьи и детей. Целями её работы будут осуществление взаимодействия всех служб города в сфере защиты детства плюс частичное выполнение задач упраздненной в связи с изменением законодательства комиссии по делам несовершеннолетних. В состав новой комиссии входят специалисты из разных областей: социальной, образования, медицины. Туда войдут и представители полиции, службы помощи жертвам насилия, специалисты центра Rajaleidja, Департамента социального страхования, криминального надзора, прокуратуры. Партнёрами комиссии станут организации города, оказывающие услуги семьям и детям. Работа комиссии с детьми и подростками, имеющими проблемы в поведении, будет заключаться в оказании подросткам и их семьям поддержки и всесторонней помощи. Особое внимание комиссия будет уделять подросткам, совершившим правонарушения.

Сергей БАШИЛОВ