Число семейных врачей в Эстонии неуклонно сокращается

ЗдравоохранениеЧисло семейных врачей в Эстонии неуклонно сокращается
Дата публикации: Вчера, 15:26 Просмотрено: 70
Как сообщает rus.err.ee, в 2015-2018 годах от должности семейного врача отказались 72 специалиста, а на их место пришло лишь 46 врачей.
Такие данные приводит Департамент здоровья Эстонии, сообщили во вторник, 30 января, утренние новости на телеканале ETV+.
Департамент провел 80 конкурсов на замещение должности семейного врача, но 34 из них провалились.
В данный момент департамент проводится восемь конкурсов по поиску врачей.
Для замены покидающих свою должность семейных врачей резидентуры должны выпускать по 40-50 специалистов в год, при этом на эту должность ежегодно поступает лишь 30 абитуриентов.
В основном, врачи покидают пост в связи с уходом на пенсию, но встречаются и те, кто не выдерживает стресс, связанный с работой.