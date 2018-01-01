Число семейных врачей в Эстонии неуклонно сокращается

Дата публикации: Вчера, 15:26 Просмотрено: 70

Как сообщает rus.err.ee, в 2015-2018 годах от должности семейного врача отказались 72 специалиста, а на их место пришло лишь 46 врачей.

Такие данные приводит Департамент здоровья Эстонии, сообщили во вторник, 30 января, утренние новости на телеканале ETV+.

Департамент провел 80 конкурсов на замещение должности семейного врача, но 34 из них провалились.

В данный момент департамент проводится восемь конкурсов по поиску врачей.

Для замены покидающих свою должность семейных врачей резидентуры должны выпускать по 40-50 специалистов в год, при этом на эту должность ежегодно поступает лишь 30 абитуриентов.

В основном, врачи покидают пост в связи с уходом на пенсию, но встречаются и те, кто не выдерживает стресс, связанный с работой.

rus.err.ee