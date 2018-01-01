Можно ли вовремя сдать экзамен по вождению?

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Как следует из письма нашей читательницы, чтобы сдать экзамен по вождению, приходится ждать вакантной даты почти три месяца, а в случае неуспеха вновь становиться в изматывающую, опять же трехмесячную очередь.

Речь в письме идет об отдельном конкретном случае, но отмечает читательница, «так по всей Эстонии». А именно: человек сдал теорию в Нарвском бюро авторегистра. Очередь на экзамен по вождению – лишь через три месяца. Понятно, что «без практики после автошколы уже все забудешь». Выход один – заказывать дополнительное вождение стоимостью 15 евро за 45 минут, что, согласимся, накладно. Сам же экзамен стоит 40 евро. Так может быть, резонно предлагает читательница, «купить на эти деньги машины, если не хватает, или стимулировать зарплатой новые кадры?» И далее – интересная выкладка. Одна машина в день способна принять экзамен, минимум, 5 раз. Учитывая приведенную сумму и пятидневную рабочую неделю, получаем исходную цифру – 1000 евро в неделю. Практически, зарплата дополнительно привлеченного экзаменатора.

Сотрудница Нарвского бюро авторегистра Раиса Косенкова пояснила: очередь на вождение единая для всей республики. То есть, совершенно необязательно дожидаться вакансии в своем городе, можно ежедневно отслеживать в системе все возможные варианты: прежде всего, в ближайших населенных пунктах. Кстати, сын нашей читательницы так и делал: заходил в систему несколько раз в день, а за две недели получилось 102 раза! В принципе, можно поступать и так, но только в случае, если у человека есть для этого время.

Однако возможен, рассказала Раиса Косенкова, и другой вариант – так называемый «Документ наставника» (Juhendaja tunnistus). Наставник, объяснила Раиса Косенкова, это опытный водитель со стажем не менее 5 лет, проездивший последний год без взысканий. Отношение наставника к обучаемому не имеет решительно никакого значения: они могут быть родственниками, друзьями, просто знакомыми, которые договорились, например, о ежедневных учебных поездках. За деньги или на ином основании – это их личное дело. Таким образом, можно действительно не растерять навыки вождения.

Соответствующий запрос «Нарвская Газета» направила и в экзаменационный отдел Департамента шоссейных дорог Эстонии. По получении ответа познакомим с ним и наших читателей.

Сергей ТРОХАЧЕВ