Жители Эстонии потратили в прошлом году более миллиона евро на звонки на платные номера

Дата публикации: Вчера, 14:23 Просмотрено: 106

Как сообщает rus.err.ee, в прошлом году возрос объем звонков на короткие телефонные номера со специальным тарифом, сообщил оператор сотовой связи Tele2. В общей сложности жители Эстонии проговорили более миллиона евро с различными службами. И больше всего людей волновала в прошлом году, как показывается статистика звонков на номера инфослужб, не проблема с ID-картами, а слияние кабельного оператора Starman и Elisa.



Еще жителям Эстонии нравится высказывать свое мнение и принимать активное участие в выборе победителей телепередач, о чем свидетельствует резкое увеличение звонков на разные линии голосования в прошлом году.



По словам Арон, владелец номера со специальным тарифом обязан в течение первых десяти секунд сообщить позвонившему абоненту, что тот позвонил на платный номер. "Такие номера легко различимы – как правило, они 3-5-значные и начинаются с серии 800 или 900".

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