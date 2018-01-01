Корь в Эстонии побеждена, но ее призрак бродит поблизости

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Чуть меньше года тому назад, в середине февраля 2017 года, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла Эстонию в список стран, где побеждена заболеваемость корью и краснухой. Попадание страны в список ВОЗ означает, что новых заболевших или распространения этих болезней в государстве не наблюдалось минимум три года. Но на днях, уже в середине января наступившего года, появились сообщения об учащении случаев заболевания корью в Европе, можно сказать, у самых наших границ. Что же предпринимается в нашей стране для того, чтобы враг под названием корь все-таки не пробрался на нашу территорию?

В странах Европы корь поднимает «голову»

В соседней Латвии на начало января было известно о четырех случаях заболевания, кстати, первых в стране после 2014 года. С декабря в Гётеборге заболели 22 человека. В Чехии в прошлом году перенесли корь 142 человека, в то время, как в позапрошлом году там было всего лишь 6 заболевших. В Германии эта статистика выглядит соответственно так - 319 и 919 человек. А Сербия и вовсе заявила с 8 декабря о 486 случаях кори и двух смертях.

В Эстонии, к счастью, в новом году кори пока не было. Несмотря на то, что в нашей стране эту болезнь пока не регистрировали, исключать ее появления, по словам главного специалиста Департамента здоровья по надзору за инфекционными заболеваниями Ирины Филипповой, нельзя: это заболевание очень заразное как для детей, так и для взрослых.

Тревожные вести об участившихся заболеваниях корью приходят и из Украины.

Единственное спасение - вакцинация

По данным ВОЗ, корь является одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста, а вакцинация от кори считается одним из самых серьезных достижений общественного здравоохранения. Печальная статистика такова: в 2014 году в мире зарегистрировано около 115 тысяч случаев смерти от кори, но в 1980 году, до широкого распространения вакцинации, смертей от этой крайне заразной тяжелой вирусной болезни было гораздо больше – 2,6 миллиона. Из 53 стран ЕС победы над корью добились 37.

В Эстонии эта победа была достигнута за счет единой программы иммунизации, согласно которой дети проходят единую вакцинацию от кори, краснухи и свинки. Охват детей этой программой, по данным ВОЗ, составляет в Эстонии необходимый уровень – 95 процентов. Так, в 2015 году не привитыми оставались около 7,5 тысячи детей возраста 2-14 лет.

Корь опасна осложнениями

На вопросы «Нарвской Газеты», касающиеся угрозы возвращения кори в нашей стране, ответила старший инспектор по эпидемиологии Нарвского представительства Департамента здоровья Светлана Кузнецова.

- Светлана, расскажите пожалуйста, с какого времени и каким образом в Эстонии проводится вакцинация от кори?

- Вакцинация от кори начала проводиться в Эстонии начиная с 1964 года. В первое время это не была массовая вакцинация, а только по показаниям. В то время дети вакцинировались только одной дозой моновакцины от кори. К 1972 году охват прививками детей до 8 лет составлял уже 86 процентов. Начиная с 1980 года начали вакцинировать двумя дозами - первая доза в 1,5 года и вторая в 6 лет. С 1987 года и по сей день продолжается вакцинация двумя дозами: первая доза вводится ребенку в 1 год и вторая - уже в школе, в 13-летнем возрасте. По состоянию на 31 декабря 2017 года в городе Нарва привито 7897 детей в возрасте от одного года до 14 лет, что составляет 96,7 процента. Очень грустно, что в последнее время многие родители отказываются от вакцинации своих детей, тем самым подвергая их смертельному риску.

- Зафиксированы ли в последнее время случаи заболеванию корью в Нарве?

- Случаев заболевания корью в Нарве нет. В Эстонии в прошлом году был зафиксирован 1 случай, привезенный из Италии.Самое большое количество заболевших корью в Эстонии было в 2006 году, когда заболело 25 человек.

- Каковы симптомы этого заболевания?

- Корь – острозаразное заболевание, поражающее преимущественно детей и сопровождающееся характерными высыпаниями на коже, высокой температурой - 39-40 градусов, катаром верхних дыхательных путей, светобоязнью и конъюнктивитом. Инкубационный период в среднем 10 дней. Болезнь может развиться также у взрослых, ранее не болевших корью. Перенесенное заболевание оставляет очень стойкий иммунитет, вследствие чего повторные заболевания встречаются крайне редко. Источником инфекции является больной человек. Восприимчивому человеку инфекция передается воздушно капельным путем, после контакта с которым заражение у невакцинированных людей наступает в 90 процентах случаев.

- Чем опасна корь, каких осложнений следует опасаться?

- Корь опасна осложнениями, у детей младшего возраста могут развиться пневмония, гнойные отиты, воспаления придаточных полостей носа. У взрослых корь может протекать очень тяжело, особенно при наличии сопутствующих заболеваний сердечно- сосудистой системы.

- Есть ли возможность узнать, привит человек или нет?

- О привитости человека от кори можно узнать у семейного врача или в кабинете вакцинации городской поликлиники. Взрослым, которые не знают статус своей вакцинации от кори, можно рекомендовать сдать кровь на наличие антител (IgG) в лаборатории Synlab, расположенной в Нарве по адресу Харидусе, 5, а также в лаборатории инфекционных заболеваний Департамента здоровья в городе Таллинне, однако это платная услуга и стоит она примерно 8,5 евро.

- Где можно привиться, сколько это стоит, можно ли по страховке получить бесплатную прививку?

- Привиться можно у своего семейного врача или в кабинете вакцинации при городской поликлинике. Взрослые вакцинируются платно (это стоит 12 евро), дети –бесплатно. Департамент здоровья рекомендует, в первую очередь, вакцинироваться людям, отправляющимся в страны с высокой заболеваемостью кори, медицинским работникам, людям, которые были в контакте с больным (в течение 72 часов).

- Есть ли противопоказания от прививки против кори?

- Прививку от кори не рекомендуется делать детям и взрослым с аллергией на куриный белок, а также беременным женщинам.

- И как быть людям, которые не были привиты раньше, или выяснится, что их сопротивляемость этой болезни надо усилить?

- Департамент здоровья рекомендует лицам, которые ранее не были вакцинированы, сделать 2 дозы вакцины с 4-недельным интервалом. Лицам, которые были вакцинированы одной дозой, советуют сделать одну дозу дополнительно. Лицам, родившимся в промежутке 1980 – 1992 гг. и получившим 2 дозы вакцины, рекомендуют все же сделать еще одну дозу, так как качество вакцины было нестабильным. Родившимся после 1993 года и вакцинированным 2 дозами вакцины MMR не нужно повторно вакцинироваться, поскольку иммунитет действует от 26 до 33 лет.

Подготовила к печати Наталья СОБОЛЕВА