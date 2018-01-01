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В РАМКАХ КАМПАНИИ «НАЙДЁМ ДЛЯ МЕДВЕЖОНКА НОВЫЙ ДОМ», КОТОРУЮ ОРГАНИЗОВАЛА OMNIVA, МОЖНО СОБРАТЬ И ОТПРАВИТЬ ПОСЫЛКОЙ НЕНУЖНЫЕ БОЛЬШЕ ВАШИМ ДЕТЯМ ИГРУШКИ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ МАШИНКИ, КУКЛЫ И КОНСТРУКТОРЫ ОБРЕЛИ НОВЫХ МАЛЕНЬКИХ ХОЗЯЕВ. А МЫ, ЗАИНТЕРЕСОВАВШИСЬ ТЕМОЙ ЛЕЖАЩИХ В ДОМЕ БЕЗ ДЕЛА ВЕЩЕЙ, СПРОСИЛИ У ЛЮДЕЙ НА УЛИЦЕ:

КАК ВЫ ПОСТУПАЕТЕ СО СТАРЫМИ И НЕНУЖНЫМИ ВАМ БОЛЬШЕ ВЕЩАМИ?

Анна:

- Стараюсь ничего не выбрасывать, потому что я из того времени, когда многое было в дефиците и ценилось. У молодёжи немного другое отношение к этому. Поэтому если мне что-то уже не нужно, я несу это в магазин Uuskasutus, ведь кому-то мои вещи ещё пригодятся. Но нужен всё-таки специальный центр, который бы собирал у людей то, что стало у них дома лишним, и особенно детские вещи: игрушки, книжки, одежду, и чтобы в этот центр можно было бы прийти и взять что-то нужное бесплатно.





Татьяна:

- Я просто собираю вещи в мешок и везу их в больницу или в церковь. Зачем я это делаю? Я знаю, что люди часто попадают в самые разные трудные жизненные ситуации, и помощь им будет кстати. В больницах, для неимущих, для бездомных. Потом, если вещи ещё не плохие, то зачем их выбрасывать? Всё ещё может пригодиться, не нам, так кому-то другому. Раздаём что-то и по знакомым, а в церковь на ул. Раквере я лично приносила собранное, но однажды нам сказали, что больше не нужно нести, что уже достаточно.



Виктор:

- Старые вещи выношу к мусорному контейнеру, летом, бывает, кое-что сжигаю на даче. А жена часто предлагает каким-то бабушкам прямо на улице, чтобы те пришли к нам и взяли что-то из её одежды. Хорошие вещи, которые можно носить, конечно, нужно отдавать малоимущим, это да. Многие сейчас выбрасывают на помойку вполне приличные вещи, и кто-то подходит и берёт это себе. У нас в Нарве на Таллиннском шоссе есть магазин, куда можно приносить ненужное, но меня немного смущает то, что они это потом продают.







Наталья:

- У нас много знакомых, и если что-то становится ненужным, мы просто раздаём это им. Есть люди, которые действительно нуждаются в необходимых для себя вещах. Когда я даю объявление в интернете, то быстро находятся те, кто сам приходит и забирает то, что я решила отдать. Да, сейчас всё можно купить, но детский комбинезон за 100 евро не каждому по карману, столько денег нет у многодетной или малоимущей семьи. Знаю, что они с удовольствием купят его за 5-10 евро. Однако я всё отдаю бесплатно.



Рудольф:

- Я обеими руками за то, чтобы вещи находили себе новых хозяев. Но вот сейчас у меня в подвале скопилось много одежды, и пока не знаю, куда её пристроить. Есть хорошие куртки, всё целое, но знаю, что некоторые могут наживаться на том, что берут от населения вещи или одежду: они отбирают то, что можно продать, и оставляют «на благотворительность» что-то уже совсем немодное и старое. Если бы я точно знал, что мои вещи попадут к тем, кто действительно нуждается в них, я бы тут же привёз их сам на место.







Опрос провел:

Сергей Башилов





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