Будьте осторожны, выходя на лед!

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Водоемы начинают замерзать, когда температура воздуха опускается ниже нуля. Однако лед, возникший после первого периода холодов еще не выдерживает веса человека, именно поэтому на лед можно выходить только тогда, когда его толщина достигнет по меньшей мере десяти сантиметров.

В холодную зиму водоемы остаются замерзшими до самой ранней весны. В этот период люди проводят на льду время – гуляют, катаются на коньках, рыбачат и даже выезжают на водоемы на автомобиле.

Оцени прочность льда

Прочность льда можно оценить как в теории, так и на практике. Теоретически мы знаем, что если температура воздуха по меньшей мере в течение двух недель остается на уровне минус 20 градусов и ниже, то лед должен быть довольно прочным. Однако прочным – для чего? Подходит для катания на коньках, для пеших прогулок или, например, для выезда на лед на вездеходе?

Практическое оценивание прочности льда означает по сути измерение его толщины с помощью ледового бура. Необходимо помнить, что человека выдерживает 10-сантиметровый лед без трещин, расщелин и проталин. В то же время, лед может быть разной толщины в пределах одного водоема. Согласно статистике, большинство несчастий приходятся на начало и конец холодного сезона и в то время, когда лед тонкий.

Ступая на лед, внимательно следи за знаками, возвещающими об опасности

Опасные места на застывших водоемах, в которых следует быть предельно внимательными или и вовсе избегать их, это заросли камышей, места брода, русло и окружение около упавших в водоем деревьев. Нужно помнить, что лед всегда тоньше в водоемах с течением, в устье, около причалов и в местах, где водоем сужается. Например, видимые в пределах льда темные места указывают на то, что это и есть опасные зоны – сквозь лед просвечивает вода. Услышав хруст необходимо сразу же покинуть лед, это сигнал о том, что где-то во льду уже образовались трещины. Уходи обратно по той де тропе, по которой дошел до показавшегося опасным места – так будет уверенность в том, что лед тебя выдержит.

Советы

Перед тем, как отправляться на лед, сообщи об этом своим близким, по возможности, возьми кого-то вместе с собой. Полезным будет и специальное приспособление, позволяющееся выбраться из полыньи – «спасалка», состоящая из веревки и двух шил на ее концах. Ее необходимо повесить на шею, чтобы она была доступна сразу, как только возникнет необходимость. Пригодится и заостренная с одной стороны палка с металлическим наконечником, с помощью которой можно контролировать толщину льда. Для того, чтобы увеличить собственную безопасность, надень спасательный жилет, который можешь изготовить самостоятельно. Для этого положи в рюкзак в непромокаемый пакет упакованную одежду – флисовые носки, перчатки, шапку). Закрытый водонепроницаемый пакет в рюкзаке удержит тебя в случае провала под лед, на воде, кроме того, теплая одежда после того, как выберешься, очень важна. Температура в Эстонских водоемах подо льдом составляет порядка 4 градусов, следует учитывать и силу ветра. Выбравшись обратно на лед, считайтесь вкупе с температурой и силой ветра. Например, при температуре воздуха минус 10 градусов и при ветре 10 метров в секунду нужно учитывать, что ощущается это как 31 градус мороза.

Как действовать, если вы провалились под лед?

Если несмотря на все меры предосторожности, ы все-таки провалились под лед, то обязательно зовите на помощь голосом или используя свисток. Провалившись под лед, широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой.

Постарайтесь перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлекает под лед.

Не делайте резких движений и не обламывайте кромку.

Если достаете ногами до противоположного края провала, примите горизонтальное положение, упираясь в него ногами, вытащите на лед сначала одну ногу, затем вторую.

Ищите для своего тела наиболее широкую площадь опоры на льду, а не барахтайтесь в панике! Выбираться на лед можно таким же способом, каким садятся на высокие подоконники – то есть спиной к выбранному месту. Если у вас есть «спасалка», используйте ее.

Как только большая часть тела окажется на льду, перекатитесь на живот и отползайте подальше от места провала. Встаньте на ноги только после того, как будете уверены, что лед крепкий. Выбравшись, постарайтесь прийти в безопасное место и сделать все, чтобы как можно быстрее согреться.

Как действовать, увидев провалившегося под лед человека?

Если увидел провалившегося под лед человека, зови на помощь! Сразу же позвони по номеру 112.Для спасения провалившегося под лед человека, мало времени – в холодной воде пострадавший взрослый теряет сознание в течение десяти минут, дети – раньше. Для того, чтобы не подвергнуть себя опасности, подбирайся к утопающему по его следам на снегу, используй для увеличения поддержки санки или лыжи. Оставь между собой и полыньей расстояние, равное длине человеческого тела, куда сможешь подтянуть пострадавшего. Протяни пострадавшему ремень, веревку от саней и проч. Внимание! Протягивать руку ни в коем случае нельзя! До того, как вы достигнете более-менее прочной поверхности, оставляй расстояние между вами, чтобы лед не треснул под двойным весом.

Несчастье проще предотвратить, чем ликвидировать последствия.

Советуем все-таки, думать на шаг раньше – до того, как решите отправиться на лед. Проиграть сценарий действий, представив, что вы провалились под воду.

Родители, обязательно замечайте опасности. Которые могут грозить вашим детям. Даже ров, наполненный водой, может быть для них опасным. Говорите с детьми об опасностях выхода на лед. Для катания на коньках не используйте незнакомые или сомнительные водоемы, лучше пусть это будут специально отведенные места.

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