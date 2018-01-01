Анастасия – первая новорожденная нарвитянка в 2018 году

ЛюдиАнастасия – первая новорожденная нарвитянка в 2018 году
Дата публикации: Сегодня, 16:47 Просмотрено: 78
22 января, представители власти Нарвы и Ивангорода по традиции поздравили первую новорожденную в 2018 году.
Фото: Анастасия Захарова
В Нарве радостное событие произошло 1 января, когда на свет появилась девочка Анастасия весом 3 кг 510 г и ростом 54 см. Маму Марию и папу Адриана Тихомировых с новорожденной дочкой поздравили председатель Нарвского городского собрания Александр Ефимов, мэр города Тармо Таммисте, глава муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» Виктор Карпенко и глава администрации МО «Город Ивангород» Константин Платонов. Малышка стала вторым ребенком Тихомировых, в семье уже подрастает сын Константин, который также принял участие в церемонии поздравления.
Фото: Анастасия Захарова
Интересно, что в Нарве вновь первенство за девочками, как, например, в прошлых 2017 и 2016 годах. А в 2013, 2014 и 2015 годах первыми были мальчики.
Фото: Анастасия Захарова