Новый закон позволяет арестовывать даже часть минималки

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C 9 января нынешнего года вступили в силу изменения к Кодексу об исполнительном производстве. В числе них и новое положение, позволяющее судебному исполнителю арестовывать 20% от дохода должника в случае, если доход не превышает установленного минимального размера заработной платы (500 евро) и при условии, что взыскать долг иным способом не представляется возможным.

Судебный исполнитель Татьяна Афанасьева: без диалога с должником обеспечить ему его же права невозможно. Елена Полуэктова

Об изменениях в Кодексе мы беседуем с нарвским судебным исполнителем Татьяной Афанасьевой.

- Г-жа Афанасьева, чтобы лучше уяснить суть изменений, напомните, пожалуйста, как дела обстояли прежде, до их введения?

- Раньше, если человек получал минимальную заработную плату, то судебные исполнители не могли делать удержания из его дохода. То есть накладывать арест можно было лишь на ту часть дохода, которая превышала минималку. Единственное исключение – алиментное требование, поскольку государство всегда стояло и стоит на защите интересов детей. В случае алиментов можно было арестовывать до половины минимального дохода, то есть оставлять половину минимальной заработной платы. Или арестовывать одну треть от его фактического дохода. Предположим, доход составляет 200 евро. По алиментному требованию можно было арестовать одну треть этой суммы.

- А что теперь?

- Теперь, если доход также не превышает минимальной заработной платы (как известно, в 2018 году размер минималки составляет 500 евро), то до 20% фактического дохода должника можно арестовать. Но при этом должнику должен быть сохранен доход, равный размеру черты бедности, предусмотренный Законом о социальном попечении. В 2018 году размер черты бедности – 140 евро. Таким образом, если доход должника составляет 500 евро, то ежемесячно можно удерживать по 100 евро в тех делах, где ранее исполнение было невозможным.

Учитывая, что самую большую группу должников составляют должники по уплате штрафов, в течение нескольких месяцев станет возможным исполнить по меньшей мере половину этих требований.

А в целом, по предварительным прогнозам, возможность удержания 20% от минимального дохода позволит судебным исполнителям в ближайшие два года исполнить требований на 6 млн евро. И это дополнительно к числу исполняемых требований.

- А если доходом человека является только пенсия, ее часть тоже можно арестовать?

- Да, можно. Кстати, среди должников немало пенсионеров. Но в основном это пенсионеры не по старости, а по состоянию здоровья.

- Если же человек получает не пенсию по нетрудоспособности от Департамента социального страхования (или как раньше называлась, пенсия по инвалидности ), а пособие на трудоспособность от Кассы по безработице, на это пособие тоже может быть распространен арест?

- Пособие на трудоспособность, которое выплачивается Кассой по безработице, попадает в перечень видов дохода, с которого нельзя удерживать долги. Но в этом случае есть оговорка: если обратить взыскание на иное имущество должника не представляется возможным и взыскатель ходатайствует об аресте данного вида дохода, то судебный исполнитель может арестовать это пособие, заслушав предварительно мнение должника. Моя практика показывает, что арестовывают все же не 20% дохода, а меньшие суммы, например, сумму в 20-25 евро.

- Какие еще виды доходов не подлежат аресту ни при каких обстоятельствах?

- Государственные семейные пособия, социальные пособия лиц с недостатками здоровья, социальное пособие по опеке, компенсация за искусственное оплодотворение, выплачиваемые Кассой по безработице пособия, например, пособие на начало предпринимательской деятельности, стипендия на обучение и проч., алименты, декретные, пособие по освобождению из тюрьмы.

- На какие еще ключевые моменты вы призываете обратить внимание, говоря о нововведениях в Кодексе об исполнительном производстве?

- Думаю, в целом этой информации достаточно. Главное же, к чему я хочу призвать людей, которые попали в список должников: не тяните время, своевременно (то есть в срок добровольного исполнения требования) приходите на прием к судебному исполнителю или извещайте судебного исполнителя по почте о том, в каком банке вы пользуетесь счетом, сколько лиц у вас на иждивении, какой доход поступает на счет. Последнее необходимо для установления видов доходов, не подлежащих аресту. Возможности увидеть доходы должника у судебного исполнителя достаточно ограничены. Например, выплаты Кассы по безработице судебный исполнитель не видит. Важно понимать: каждый конкретный случай судебный исполнитель рассматривает индивидуально. При этом, конечно, непреложным остается то, что все решения судебного исполнителя принимаются исходя из норм закона.

Заявление (в котором необходимо указать свои данные, личный код, контактные данные) должник обязан представлять судебному исполнителю по каждому вновь открытому делу или по уже имеющимся делам, если он не сделал этого раньше.

Поскольку новое положение относительно ареста 20% дохода вызвало большое число вопросов, Палата судебных исполнителей приняла решение провести бесплатные консультационные дни в бюро судебных исполнителей. В Нарве бесплатная правовая помощь по вопросам ареста дохода будет предлагаться по предварительной записи в бюро судебного исполнителя Татьяны Афанасьевой 18 января с 13.00 до 17.00. В остальные дни должник должен обращаться к своему судебному исполнителю.

Наша справка

До 70% должников не имеют облагаемого социальным налогом дохода, проще говоря, не имеют заработной платы. У половины должников нет вообще дохода, на который можно накладывать арест.

По данным судебных исполнителей, процент должников, из дохода которых невозможно осуществлять удержания из-за низкого размера дохода, составляет почти 25% от числа всех работающих должников.

Светлана Зайцева