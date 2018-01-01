Плюс еще один год к общему стажу

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В начале января некоторые пенсионеры обнаружили, что их пенсии пусть совсем немного, но выросли.

Чтобы к трудовому стажу были добавлены и годы «за детей», ребенок должен воспитываться в семье минимум 8 лет. Иллюстративное фото

«Прошел слух, что с нового года за воспитание ребенка к трудовому стажу стали прибавлять не два, а три года. Так ли это? И если, предположим, муж когда-то приписал детей к своему стажу, а теперь умер, то может ли в таком случае вдова «переписать» на себя детей, то есть добавить годы к своему стажу? И повлияет ли как-то эта надбавка на налоги?» - интересуются читатели.

Пояснения дает советник отдела по возмещениям Департамента социального страхования Эвелин Халлика:

- Да, с нового года мы выплачиваем прибавки к пенсиям в размере плюс еще один год стажа за каждого ребенка, который воспитывался в семье пенсионера минимум 8 лет. То есть раньше за ребенка прибавлялось 2 года стажа, теперь - 3 года.

Цена одного года стажа за ребенка - 5.8 евро. За двух детей, соответственно, в два раза больше. Ну, и так далее.

«Переписать» детей, как выразился ваш читатель, можно. Сделать это надо следующим образом: написать заявление (можно на русском языке) и отправить в Департамент социального страхования на электронную почту или простым письмом; в заявлении необходимо указать имя и фамилию мужа (жены), дату смерти и личный код. Если вдруг не помните личный код умершего супруга (супруги), тогда, пожалуйста, укажите дату его рождения.

Повлияет ли это прибавление к пенсии на ваш налог? Да, повлияет, если в результате данной надбавки ваша пенсия станет больше 500 евро. То есть 500 евро облагаться налогом не будут, а то, что выше этой суммы, подлежит налогообложению.

Если у вас есть какие-то вопросы по расчету пенсии, всегда можно обратиться в наш департамент за консультацией. Наши консультанты работают и на русском языке.

Инфотелефон Департамента социального страхования: 612 1360

Электронная почта: info@sotsiaalkindlustusamet.ee;

обычная почта: Endla, 8, Tallinn 15092.

Светлана Зайцева