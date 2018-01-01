Роль семейных врачей и сестер в системе здравоохранения увеличится

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Министерство социальных дел направило на согласование намерение о разработке законопроекта, в котором описываются возможности для дополнения регуляции услуг центров семейных врачей, регионов оказания услуги и реестра пациентов, сделано предложение для усиления роли семейных сестер, а также анализируются возможности для регуляции организации работы центров здоровья.



Цель изменений – улучшить доступность и качество услуг здравоохранения первичного уровня. «Первичная медицинская помощь служит фундаментом здравоохранения Эстонии. Очевидно, что важность, нагрузка и ответственность врачебной помощи первичного уровня неуклонно растет. Поэтому мы укрепляем здравоохранение первичного уровня как при помощи инвестиций в инфраструктуру, так и благоприятствуя и подталкивая к семейных врачей к сотрудничеству с другими врачами и учреждениями, оказывающими услуги здравоохранения», – сказал руководитель отдела развития системы здоровья министерства социальных дел Агрис Коппель.



Цель намеченных изменений – поддерживать максимально гибкую модель сотрудничества в центрах здоровья первичного уровня, чтобы мотивировать семейных врачей к сотрудничеству и объединению вне зависимости от юридической формы как между различными юридическими лицами, так и в рамках единого юридического лица.



«Мы знаем, что проблемы со здоровьем многих людей может успешно вылечить семейный врач. Работающая вместе с семейным врачом сильная команда способна предложить широкий выбор необходимых услуг здравоохранения как можно ближе к дому пациента. Это значительно снижает временные траты людей и позволяет быстрее попасть к врачу-специалисту тем, кто в этом действительно нуждаются», – добавил Коппель.



В намерении о разработке законопроекта анализируются решения для укрепления команд семейных врачей, создания лучших возможностей для сотрудничества и консультирования врачей, для гарантирования появления новых семейных врачей в будущем и для оказания значительно более разнообразных услуг людям в максимальной близости. В документе делается предложение отрегулировать в законе принцип менторства или т.н. «инкубации», в ходе которого сводятся семейный врач, планирующий отказаться от практики и учащийся в резидентуре семейный врач-резидент или семейный врач, который хочет получить практику в том же регионе. Цель изменений – обеспечить продолжение оказания качественной врачебной помощи в регионе оказания услуги в случае ухода врача на пенсию или ухода с работы.



На первичном уровне активнее прежнего будут оказываться услуги акушерки, домашней сестры и физиотерапевта. В намерении о разработке законопроекта министерство анализирует возможность предоставления семейным сестрам права открывать больничный, чтобы таким образом обеспечить семейному врачу больше времени для выполнения задач, которые находятся в его компетенции. Также в документе описываются возможные модели оказания объединяемых в центрах здоровья первичного уровня услуг и их финансирования, а также возможности для лучшей регуляции региона работы семейного врача и его практики.



В рабочем плане правительственной коалиции сформулирована цель поддерживать дальнейшее повышение доступности услуг здравоохранения первичного уровня.

BNS